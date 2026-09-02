35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. szeptember 2-6.

Íme a legjobb programok szeptember első hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2026. szeptember 1-6.)

Tizedik évfordulóját ünnepli az évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztivál. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250-féle, hazai és nemzetközi kézműves különlegességet tudtok végigkóstolni szeptember 1. és 6. között a Szabadság téren, hamarosan pedig a kiállítókra is fény derül!

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Erdőkertesi Sörfesztivál // Szent István park (2026. szeptember 4-5.)

Szeptember 4-én és 5-én nem kevesebb, mint 40 különböző csapolt sörkülönlegesség közül válogathattok, ha Gödöllő szomszédságába, Erdőkertesre látogattok. Immár hagyomány, hogy a település sörfesztivállal köszönti az őszt, az idei programlista pedig még izgalmasabb, mint valaha: lesz utcabál, interaktív kiállítás, retródiszkó, megannyi gasztroélmény, koncertet ad Takács Nikolas, a Derby Zenekar, és még a KFT is ott lesz a Szent István parkban.

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További szuper sörfesztiválok 2026 őszén:

Városnapok a Bókay-kertben (2026. szeptember 4-6.)

Mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és a már hagyománnyá vált főzőversennyel készülnek szeptember 4-től 6-ig Pestszentlőrinc és Pestszentimre legnagyobb ingyenes rendezvénysorozatára, a Városnapokra.

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Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2026. szeptember 4-6.)

Budapest Bornegyede pezsgő programoktól lesz hangos az ősz első hétvégéjén: szeptember 4. és 6. között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak titeket szerte a XXII. kerületben, a 36. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.

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További szüreti programok Budapesten és országszerte:

A változás nyara // Partizán Önkéntes Központ (2026. szeptember 4-18.)

Milyen volt Magyarországon élni 2026 nyarán, a sokat eldöntő választás után? A Partizán önkéntesei által meghirdetett fotópályázat szakmai zsűri által válogatott legjobb alkotásai most kiállításon adnak személyes képet a változásról és az átalakuló hétköznapokról szeptember 4. és 18. között. A többek között utcákon, parkokban, munkahelyeken, strandokon és otthonokban készült fotók együtt különleges korlenyomatot rajzolnak 2026 nyaráról: arról, mi lett más, mi maradt a régi, és milyen remények, kérdések kísérik a változás időszakát.

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Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

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Andrássy150 // több helyszínen (2026. szeptember 6-ig)

Az Andrássy út 150 éves jubileuma alkalmából kéthetes programsorozat vár: séták, kiállítások, előadások és fesztiválok idézik meg a sugárút múltját és jelenét. Fedezzétek fel Budapest ikonikus helyszínét új nézőpontból, élményekkel és történetekkel augusztus 24-től szeptember 6-ig bezárólag.

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28. Zsidó Kulturális Fesztivál // Dohány utcai Zsinagóga (2026. szeptember 10-ig)

Augusztus 30. és szeptember 10. között rendezik meg Budapest legnagyobb zsidó művészeti rendezvényét, amely idén is világszínvonalú programokkal, nemzetközi hírű fellépőkkel és csodálatos helyszínekkel várja a látogatókat. A Dohány utcai Zsinagógában fellép többek között a Grammy-díjas Gipsy Kings by Diego Baliardo, a Rumbach utcai Zsinagógában az Anima Sound System ad koncertet, Mácsai Pál pedig egész estés műhelylátogatással készül.

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Szerdai programok Budapesten (2026. szeptember 2.)

A zsidó lélek hangjai – világhírű művészek tolmácsolásában // Dohány utcai zsinagóga (2026. szeptember 2.)

Ritka művészi találkozás színhelye lesz a Dohány utcai zsinagóga szeptember 2-án a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Ezen az estén együtt lép színpadra Netanel Hershtik világhírű kántor, a Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, valamint Daniel Grossmann karmester a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével, hogy az évszázados hagyomány és a művészi kiválóság egymást erősítve idézze meg azokat az örök értékeket, amelyek generációról generációra szállnak tovább.

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360bar presents: Jazz on the roof

Az indián nyár szezonját egy lendületes modern jazz sessionnel kezhetitek meg a város felett.

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Kéknyúl // KOBUCI

A Kéknyúl Hammond Band különleges formáció: hazánkban egyedülálló felállásban játszik szórakoztatónak mondható orgonás jazz-funk-bluest. A vezető szerep mellett a basszus is a Hammond orgonára hárul, amely mellett dob, gitár és impozáns fúvós kar játssza saját szerzeményeit.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 3.)

MOME Fashion Show // MOME Campus

Szeptember 3-án újra MOME Fashion Show: az új textil- és divattervező-tehetségeket a szakma és a nagyközönség a Zugligeti úti Campuson ismerheti meg. A több mint száz lookból álló bemutató minden eddiginél több, a kortárs művészet és design határterületein mozgó munkát vonultat fel – autonóm víziókat, amelyek a divatot médiumként felfogva kortárs kérdésekre reagálnak, személyes történeteket mesélnek.

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L.A. Suzy // Pontoon

Búbánatos magyar nóták és dallamos kávéházi punk sanzonok – kaliforniai álmodozás és italodiszkó. Anna és Gergő 2020-ban alakult formációja különleges gitár – és zongorajátékok, máskor pedig szintetizátorfüggönyök és őrületes beatek kíséretében kalauzol minket az önutálat és a kiégés mezejére, amit a népies dallamok és a humor tesz még szórakoztatóbbá.

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Platon Karataev 10 // Kobuci Kert

Tízéves jubileumát ünnepli a Platon Karataev, és szeptember 3-án a Kobuci Kertben indítja útjára a Platon 10 turnét. Készüljetek egy különleges időutazásra, hiszen az új dalok mellett az elmúlt évtized lemezeinek régi kedvencei is felcsendülnek.

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2001: Űrodüsszeia // Bem Mozi

Stanley Kubrick 1968-as műfajteremtő filmje a Bem Mozi műsorán.

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Pénteki programok Budapesten (2026. szeptember 4.)

TILOS35 // Dürer Kert

A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából rendhagyó módon ingyenes születésnapi programmal várnak titeket a Dürer Kertben. Bográcsozással, koncertekkel, tombolával és tortával is készülnek.

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London Community Gospel Choir // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Szeptember 4-én a Margitszigetre érkezik Európa legnépszerűbb kortárs gospel kórusa, a London Community Gospel Choir, hogy zenei örömünnepet hozzon a magyar főváros szívébe. Az 1982-ben alapított együttes teljesen újradefiniálta a műfajt, hiszen a tradicionális vallásos énekeket elképesztő zenei virtuozitással, lüktető koreográfiával, valamint pop, soul, jazz, R&B és klasszikus zenei elemekkel ötvözi. Bár a kórus önmagában is zseniális, az évtizedek során a világ legnagyobb világsztárjai kérték fel őket közös munkára, turnékra. Nem kisebb nevek álltak már velük egy színpadon vagy stúdióban, mint Madonna, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Elton John és Paul McCartney!

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Áron András – Foxes 10 // Virág Benedek Ház

Áron András 10 év után újra teljes egészében eljátssza a Foxes című nagylemezét szeptember 4-én a Virág Benedek Házban. Az egyszeri jubileumi koncerten az album dalai mellett a zenész korai korszakának további kedvencei is felcsendülnek – egy különleges este azoknak, akik régóta követik, és azoknak is, akik most fedeznék fel.

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Lenkke_ // Pontoon

Lenkke_ a koncerteken merengős alterpop dalai mellett teret hagy a táncra hívó elektronikus underground energiáknak. Angol és magyar nyelvű trekkjeit énekléssel, rappeléssel, dorombolással, furulyázással és potméterek tekergetésével hívja életre.

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Dynamite Dudes // Kopaszikert

A Dynamite Dudes ismét elhozza a műfaj legenergikusabb oldalát, ahol a rock’n’roll, a country és a blues találkozik egy felejthetetlen élő koncertben.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 5.)

Ürgeöntés – Biatorbágyi Szüreti Fesztivál (2026. szeptember 5.)

Az Ürgeöntés fesztivál összehozza a helyieket és az érdeklődőket egy vidám, fesztiváli hangulatban az Ürge-hegyen – nyitott boros pincékkel, borkóstolóval, pincetúrával, lovas felvonulással és számos egyéb programmal.

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Pozsonyi Piknik // Újlipótváros

Idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a Pozsonyi Pikniket. Szeptember 5-én, színpadokon megelevenedő lebilincselő előadások részesei lehettek, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak be.

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Csillaghegy Napja – Csillaghegy a mi kis falunk // Mátyás király út

Hamisítatlan utcabáli hangulattal, családi programokkal, koncertekkel és kézműves vásárral vár mindenkit szeptember 5-én Csillaghegy Napja! Az Esernyős szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes esemény házigazdája Hajdú Steve lesz; a színpadon napközben gyerekkoncertek, a Göncöl Néptáncegyüttes, Mr. Crab és a Fifty Five Silver váltják egymást, este pedig a The Carbonfools és a Firkin pörgetik fel a bulit. A gyöngyöző sörök, hideg üdítők, aranybarna lángosok és ízletes kürtőskalácsok mellett természetesen Csillaghegy tortáját is megkóstolhatjátok!

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Fedezzetek fel egy új helyet Budapesten:

Thália bűvöletében – színháztörténeti séta

Szeptember 5-én különleges színháztörténeti sétának lehettek részesei a fővárosban – a helyszín ezúttal viszont nem a színház eddig nem látott része lesz, hanem a Fiumei úti sírkert. A másfél-két órát felölelő vezetésen a kultúra és a borzongás kéz a kézben jár, hogy együttesen kínáljanak nektek felejthetetlen emlékeket. A program teljesen ingyenesen látogatható, azonban a biztonság kedvéért ne felejtsetek el regisztrálni a sírkert weboldalán!

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Jó estét, nyár, jó estét, szerelem! – nyomozós séta

A szeptember rögtön egy izgalmas bűnügyi felderítéssel indul, hiszen 5-én egy lebilincselő nyomozós sétának lehettek részesei Dulai Péter bűntörténész kalauzolásával, aki eredeti büntetőiratok és fotók alapján vezet végig titeket a Normafánál történt, brutális Szöllősi-gyilkosságon. A true crime-hullám csúcsán nem meglepő módon az eseményre igen nagy az érdeklődés, szóval váltsatok minél előbb jegyet! A programot felnőtteknek ajánljuk.

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Le a kalappal! // Zene Háza

Az ősz első hónapjában érdemes lesz a Zene Háza épülete körül andalogni, hiszen igazán színvonalas, ráadásul teljesen díjmentesen látogatható utcazenei koncertek részesei lehettek. A feltörekvő zenészeket támogató Fringe programsorozat keretein belül szeptember 5-én Gáspár Kitti, vagyis Lydia első lemezének dalait ismerhetitek meg. A programok minden alkalommal délután 4 órakor veszik kezdetüket.

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Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér

Szeptember 5-én negyedik alkalommal rendezi meg Józsefváros Önkormányzata a Cigány Zenészek Éjszakáját. Az ingyenes eseményen a kerületben élő elismert roma muzsikusok lépnek színpadra: a Mátyás tér egy estére a jazz, a latin dallamok, a swing és a tradicionális cigányzene otthonává válik. A fellépők között szerepel a Jáger Bandi Quartet, a Swing à la Django és a Prímástalálkozó is, a szünetekben pedig tombola várja a látogatókat.

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Yoféle vásárlánya esti minifeszt // Dugattyús

Szeptember 5-én a Yoféle vásárlánya ismét a Dugattyúsban gyűjti össze a designereket és csodás portékáikat. Az esemény különlegessége, hogy 18 órától kezdődik, a nézelődéshez és vásárláshoz DJ-szettek biztosítják a hangulatot.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. szeptember 6.)

Kacsakő Piac // Szentendre

Szeptember 6-án, vasárnap a Kacsakő Bisztró ad otthont a Kacsakő Piacnak, ahol gondosan válogatott termelők és kézműves alkotók hozzák el legjobb termékeiket Szentendre egyik legszebb helyszínére.

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Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna

Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. Az egész napos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, fejleszthetitek az erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek. Ezután légzőgyakorlatokon lassulhattok le, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok.

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41. Wizz Air Budapest Félmaraton

Szeptember 6-án rendezi meg a BSI az őszi futószezon nyitóeseményét, a 41. Wizz Air Budapest Félmaratont – a világörökségi helyszínek mentén zajló eseményre több ezer hazai és külföldi futót várnak. A klasszikus 21 km-es egyéni táv mellett a résztvevők párban, trióban vagy a klasszikus 10 km-es futamon is rajthoz állhatnak. A fergeteges hangulatról zenekarok, népes szurkolótábor, a felejthetetlen emlékekről pedig egyedi befutóérem gondoskodnak.

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Judafest // Klauzál tér

A zsidó negyed szívében, a Klauzál téren szeptember 6-án fotókiállítással, felolvasással, kórussal, Baby Rave-vel és izgalmas kísérőprogramokkal vár egész délután a Judafest. Az este beköszöntével a Bécsből érkező Hawaras Klezmer Band koncertjét hallhatjátok, este pedig a Máklikőr koncertje zárja a napot az ingyenes fesztiválon.

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Az örökkévalóság kertje: séta a zsidó temetőben // Salgótarjáni utcai temető

Szeptember 6-án a hosszúlépés.járunk? sétáján a Salgótarjáni utcai temetőben végigkövethetitek a magyar zsidóság felemelkedését és pusztulását, akik Ady Endre szavaival „megcsinálták nekünk Budapestet.” A temető a városegyesítés után nyitotta meg kapuit, és a kor leggazdagabb mágnásai és családjaik temetkeztek ide. Mauzóleumaik a századforduló leghíresebb építészeinek munkái, melyek még ma is megmutatják tulajdonosaik presztízsét és vagyonát.

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Tarr Béla: Sátántangó // Bem Mozi

A Krasznahorkai László könyve alapján készült 7 és fél órás film a Bem Mozi műsorán.

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