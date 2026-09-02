30+ ingyenes program Budapesten, amivel pénztárcabarát módon köszönthetitek az őszt

Az ősz kezdete sem múlhat el fergeteges, ráadásul ingyenesen látogatható programok nélkül Budapesten, amelyek közt számos szabadtéri programot is találhattok a jó időnek köszönhetően. Használjátok ki a napsugarakat, még mielőtt beköszönt az igazi ősz!

Városnapok a Bókay-kertben (2026. szeptember 4-6.)

Mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és a már hagyománnyá vált főzőversennyel készülnek szeptember 4-től 6-ig Pestszentlőrinc és Pestszentimre legnagyobb ingyenes rendezvénysorozatára, a Városnapokra.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A változás nyara // Partizán Önkéntes Központ (2026. szeptember 4-18.)

Milyen volt Magyarországon élni 2026 nyarán, a sokat eldöntő választás után? A Partizán önkéntesei által meghirdetett fotópályázat szakmai zsűri által válogatott legjobb alkotásai most kiállításon adnak személyes képet a változásról és az átalakuló hétköznapokról szeptember 4. és 18. között. A többek között utcákon, parkokban, munkahelyeken, strandokon és otthonokban készült fotók együtt különleges korlenyomatot rajzolnak 2026 nyaráról: arról, mi lett más, mi maradt a régi, és milyen remények, kérdések kísérik a változás időszakát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pozsonyi Piknik // Újlipótváros (2026. szeptember 5.)

Idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a Pozsonyi Pikniket. Szeptember 5-én, színpadokon megelevenedő lebilincselő előadások részesei lehettek, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak be.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csillaghegy Napja – Csillaghegy a mi kis falunk // Mátyás király út (2026. szeptember 5.)

Hamisítatlan utcabáli hangulattal, családi programokkal, koncertekkel és kézműves vásárral vár mindenkit szeptember 5-én Csillaghegy Napja! Az Esernyős szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes esemény házigazdája Hajdú Steve lesz; a színpadon napközben gyerekkoncertek, a Göncöl Néptáncegyüttes, Mr. Crab és a Fifty Five Silver váltják egymást, este pedig a The Carbonfools és a Firkin pörgetik fel a bulit. A gyöngyöző sörök, hideg üdítők, aranybarna lángosok és ízletes kürtőskalácsok mellett természetesen Csillaghegy tortáját is megkóstolhatjátok!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én negyedik alkalommal rendezi meg Józsefváros Önkormányzata a Cigány Zenészek Éjszakáját. Az ingyenes eseményen a kerületben élő elismert roma muzsikusok lépnek színpadra: a Mátyás tér egy estére a jazz, a latin dallamok, a swing és a tradicionális cigányzene otthonává válik. A fellépők között szerepel a Jáger Bandi Quartet, a Swing à la Django és a Prímástalálkozó is, a szünetekben pedig tombola várja a látogatókat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Le a kalappal! // Zene Háza (2026. szeptember 5., 26.)

Az ősz első hónapjában érdemes lesz a Zene Háza épülete körül andalogni, hiszen igazán színvonalas, ráadásul teljesen díjmentesen látogatható utcazenei koncertek részesei lehettek. A feltörekvő zenészeket támogató Fringe programsorozat keretein belül szeptember 5-én Gáspár Kitti, vagyis Lydia első lemezének dalait ismerhetitek meg, szeptember 26-án pedig a népzenei és klasszikus zenei motívumokat ötvöző Dankó Bálint fellépését hallgathatjátok meg a hangulatos, természetközeli helyszínen. A programok mindkét alkalommal délután 4 órakor veszik kezdetüket.

Tovább a Facebook-eseményekre >>

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2026. szeptember 6.)

Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. Az egész napos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, fejleszthetitek az erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek. Ezután légzőgyakorlatokon lassulhattok le, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok.

További információ >>

Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2026. szeptember 6.)

Az eddigi legizgalmasabb és legszínesebb programmal jelentkezik az Európai Zsidó Kultúra Napja az általa választott témakörben, amely egész Európa-szerte ugyanaz: szeretet/szerelem. Szeptember 6-án délután a Csányi utcában többek között gasztronómiai előadásokkal, borkóstolókkal, változatos koncertekkel és kézműves workshopokkal ünnepelhettek ti is az ingyenes programokon.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Judafest // Klauzál tér (2026. szeptember 6.)

A zsidó negyed szívében, a Klauzál téren szeptember 6-án fotókiállítással, felolvasással, kórussal, Baby Rave-vel és izgalmas kísérőprogramokkal vár egész délután a Judafest. Az este beköszöntével a Bécsből érkező Hawaras Klezmer Band koncertjét hallhatjátok, este pedig a Máklikőr koncertje zárja a napot az ingyenes fesztiválon.

Tovább a Facebook-eseményre >>

FIKSZ Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között immár másodjára rendezik meg hazánk egyetlen iparművészeti programsorozatát, a FIKSZ Iparművészeti Fesztivált. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között iparművészeti vásár, workshopok, bemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várnak titeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VI. Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2026. szeptember 11-13.)

Bársonyos fúvóshangok, improvizatív ritmusok és a kora őszi esték varázsa vár az ingyenes VI. Józsefvárosi Jazzfesztiválon! Idén ősszel három napra a Rákóczi tér és a vásárcsarnok válnak a jazz magyarországi központjává: szeptember 11-től 13-ig elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot, a klasszikustól a kortárs irányzatokig, zenével, élettel és közösséggel töltve meg Józsefváros szívét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Örkénykert // Madách Imre tér (2026. szeptember 12.)

Színházrajongók, figyelem – idén szeptember 12-én érkezik az Örkénykert! Az Örkény Színház szezonindító eseményén az alkotókkal való beszélgetések bemutatják az új évad előadásait, koncerteken és gyerekprogramokon vehettek részt, ráadásul kedvezményesen szerezhetitek be színházjegyeiteket is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

10. Independent Label Fair // Zene Háza (2026. szeptember 12.)

A hazai független lemezkiadók és különleges zenei kiadványok rajongóit tizedik alkalommal várja szeptember 12-én az Independent Label Fair a Zene Házában. Válogassatok vinyl-ek, CD-k és kazetták között, ezen kívül koncertek, DJ-szettek, workshopok, kiállítások és szakmai programok is színesítik a programot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Őrmező Ünnepe // Költők parkja (2026. szeptember 12.)

Szeptember 12-én immár 25. alkalommal rendezik meg Őrmező Ünnepét. A XI. kerületi Költők parkjában a sokszínű ingyenes programkínálatban zenei csemegékből sem lesz hiány. Fellép többek között a Katáng és a Nagyelőadó döntős Zuzmo zenekar, de lesz Lóci játszik koncert és utcabál a Pedrofon zenekarral.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Nap // M130 Sportközpont (2026. szeptember 12.)

Jubileumát ünnepli Zugló szeretett gasztrofesztiválja, hiszen idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a rendvédelmi programokkal megtoldott esemény. A kerek évfordulót persze ahhoz illő módon főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal, családi színpadi műsorokkal és tombolával ünneplik meg a kerületben, aminek ti is részesei lehettek, ha ellátogattok az M130 Sportközponthoz szeptember 12-én. Az eseményen való részvétel ingyenes!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a Hősök terén (2026. szeptember 12.)

Ismét varázslatos dallamokkal telik meg a Hősök tere, hiszen szeptember 12-én a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar szabadtéri hangversenyét élvezhetitek a csillagos ég alatt. Az este fél 7-kor kezdődő programon Franz Schubert VIII. szimfóniája, Szergej Prokofjev Hamupipőke-szvit válogatása és Arvo Pärt Nyári keringője csendül fel – utóbbit egyébként igen különleges formában, a BFZ Gyerekkórusának előadásában hallgathatjátok meg, így a legifjabb tehetségeket is felfedezhetitek. A rendezvényt ingyenesen látogathatjátok, sőt, a szervezők még az ülőhelyekről is gondoskodnak!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. szeptember 12-13.)

Szeptember közepén vásári kavalkád veszi kezdetét a XVIII. kerületben, hiszen 12-én Pestszentlőrincen, 13-án pedig Pestszentimrén rendeznek garázsvásárt. A forgatagnak mindkét nap 9 és 17 óra között lehettek részesei – azért nem árt időben érkezni, nehogy lemaradjatok a legígéretesebb kincsekről!

Tovább a Facebook-eseményre >>

AmfiFeszt // Kolosy tér (2026. szeptember 12-13.)

Ha szeptember 12-én és 13-án római legionáriusokkal és egymásnak feszülő csapatokkal találkoztok a Kolosy tér és az Amfiteátrum környékén, ne ijedjetek meg, hiszen csupán a római kort felidéző AmfiFeszt forgatagába csöppentetek. A kétnapos rendezvényen az ókor további hagyományai is megelevenednek, így természetesen lesznek fegyver- és mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi- és régészeti előadások, valamint mítoszmesélés is.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Artizán Kézműves Piacok és Ruhaturik a Dunyiban (2026. szeptember 13.)

A Duna-parton találkozhattok hazai alkotók egyedi kincseivel a Dunyi folyóparti vásárán. Szeptember 13-án kézzel készült ékszerek, kerámiák, printek, horgolt kiegészítők és second-hand darabok között válogathattok, miközben zenével és rakparti hangulattal hangolódhattok a naplementére.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bringás Reggeli és Uzsonna // több helyszínen (2026. szeptember 16.)

Szeptember 16-án is mozgással és finom falatokkal fog indulni a munkanap, hála a Bringázz a Munkába és a Magyar Kerékpárosklub civiljeinek. A minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendő Bringás Reggeli és Uzsonna standjait a főváros számos pontján elcsíphetitek. Az egész napos lendület garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2026. szeptember 18-20.)

Szeptember 18. és 20. között ingyenes gyerekprogramokkal, vidámparkkal, vásárral és zenével telik meg a XVI. kerületi Erzsébet-liget, a család apraja-nagyjának legnagyobb örömére. Bár a szombati koncert előadójára még várni kell, az már biztos, hogy vasárnap a Budapest Bár fellépését élvezhetitek.

Tovább a weboldalra >>

Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2026. szeptember 18-19.)

Akár a tökéletes sportágat keresitek gyermeketeknek, akár egy aktív családi programot szeretnétek, szeptember 18-án és 19-én irány a kőbányai Merkapt Sportközpont! A Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztón több mint 100 sportág és 25 hangszer kínál felejthetetlen élményeket. A két nap során sportbemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek színesítik az eseményt, miközben a látogatók hazánk kiváló sportolóival is találkozhatnak. A rendezvényen ráadásul nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is átélhetitek a sport és a zene örömét. Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

További információ >>

ARC kiállítás // Egry József tér (2026. szeptember 18. – október 18.)

Idén 26. alkalommal kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az ARC kiállítás, méghozzá új helyszínen: ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Reformkori nap // Csili Művelődési Központ (2026. szeptember 19.)

Hamarosan érkezik Dél-Pest legnagyobb jelmezes, történelmi fesztiválokat idéző rendezvénye, hiszen szeptember 19-én ismét Reformkori napot tartanak a Csili Művelődési Központ B épületében és a pesterzsébeti Városháza előtti téren. Az ingyenesen látogatható családi programsorozaton többek között reformkori viseletek bemutatója, korabeli zene és tánc, kézműves foglalkozások, valamint reformkori érdekességek adják vissza a kor hangulatát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ménesi Kulturális Utcabál (2026. szeptember 19.)

Hatodjára telik meg élettel a Gellért-hegy napos oldala a Ménesi úti Kulturális Utcabálnak köszönhetően. Bár a programtáblára még várni kell, annyi bizonyos, hogy idén is szuper közösségi eseményeknek és számos újdonságnak lehettek részesei, ha szeptember 19-én ellátogattok a XI. kerületbe.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Újbudai Könyvbuli // Gárdonyi tér (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én minden a könyvekről fog szólni a XI. kerületi Gárdonyi téren, hiszen érkezik az Újbudai Könyvbuli! A B32 Galéria és Kultúrtér egész napos rendezvényén a vásár mellett könyvbemutatók, közösségi könyvcsere és szerzői beszélgetések várják az olvasás szerelmeseit, míg a családi napot bábszínházi előadások, koncertek, kreatív foglalkozások, tombola és persze megannyi mesés program teszi teljessé. Könyvmolyoknak kötelező esemény!

Tovább a weboldalra >>

Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Békásmegyeri Közösségi Ház (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én fergeteges, ingyenes családi rendezvénnyel kedveskedik a kisgyerekeseknek a Békásmegyeri Közösségi Ház, hiszen 14 órától az udvar bábszínházi előadásokkal, zsonglőrprodukciókkal és kreatív, ügyességi játékokkal telik meg. Rossz idő esetén a programok átköltöznek az épületbe.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Wekerlei Kulturális Örökség Napjai // Kós Károly tér (2026. szeptember 19-20.)

Szeptember 19-én és 20-án érdemes lesz a Kós Károly tér felé venni az irányt, hiszen a Wekerlei Kulturális Örökség Napjai keretében színes programok garmadája várja az egész családot. Többek között bábszínházi előadás, lovaskocsizás, koncertek és sportesemények adnak felejthetetlen, közös élményeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa (2026. szeptember 20., 27.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! Szeptember 20-án és 27-én délelőtt ismét megtelik a Müpa interaktív zenés, táncos, mesés és kreatív programokkal, ahol a legkisebbektől a 12 évesekig mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot. A belépés ingyenes, így az egész családdal belevethetitek magatokat a játékos kulturális kalandokba.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kolibri Fesztivál (2026. szeptember 21-27.)

Szeptember végén újra a családoké és a gyerekeké lesz a Kolibri Színház: a Kolibri Fesztivál és családi nap ingyenes közösségi programokkal, zenével, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és ünnepi bemutatóval várja a nézőket. A fesztiválhoz kapcsolódva szeptember 21. és 26. között a HAM program előadásai érkeznek a Kolibri játszóhelyeire, míg a 27-e Kemény Henrik emléktáblájának megkoszorúzásával indul, majd zenei válogatások, clown show, Bágyi Anna műsora, Tóbiás Imre hangszersimogatója és Szarka Gyula Tücsöklakodalom című programja színesíti a napot.

További információ >>

Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2026. szeptember 25-26.)

Szeptember utolsó hétvégéjén az örök kíváncsiaké lesz a főszerep, hiszen 25-én és 26-án vár titeket a Kutatók Éjszakája! Az ingyenes eseménysorozaton bepillanthattok a különféle tudományterületek kulisszatitkaiba, de inspiráló előadásokon, izgalmas kísérleteken és laborbejárásokon is részt vehettek.

Tovább a weboldalra >>

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2026. szeptember 26.)

Wekerletelep megkerülhetetlen szabadtéri eseménye az évente két alkalommal megrendezésre kerülő Garázsvásár Fesztivál. Az őszi rendezvény szeptember 26-án vár titeket hamisítatlan kirakodóvásári hangulattal, tartalmas beszélgetésekkel, egy pohár házi limonádéval és persze aranyat érő ritkaságokkal. A vásárlás mellett ráadásul jótékonykodhattok is, hiszen a WEKI szervezőcsapata egy helyi ügyet is támogat az adománygyűjtéssel. Kincskeresésre fel!

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper szeptemberi programot ajánlunk: