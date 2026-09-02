30+ ingyenes program Budapesten, amivel pénztárcabarát módon köszönthetitek az őszt

Az ősz kezdete sem múlhat el fergeteges, ráadásul ingyenesen látogatható programok nélkül Budapesten, amelyek közt számos szabadtéri programot is találhattok a jó időnek köszönhetően. Használjátok ki a napsugarakat, még mielőtt beköszönt az igazi ősz!
Városnapok a Bókay-kertben (2026. szeptember 4-6.)
Mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és a már hagyománnyá vált főzőversennyel készülnek szeptember 4-től 6-ig Pestszentlőrinc és Pestszentimre legnagyobb ingyenes rendezvénysorozatára, a Városnapokra.
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A változás nyara // Partizán Önkéntes Központ (2026. szeptember 4-18.)
Milyen volt Magyarországon élni 2026 nyarán, a sokat eldöntő választás után? A Partizán önkéntesei által meghirdetett fotópályázat szakmai zsűri által válogatott legjobb alkotásai most kiállításon adnak személyes képet a változásról és az átalakuló hétköznapokról szeptember 4. és 18. között. A többek között utcákon, parkokban, munkahelyeken, strandokon és otthonokban készült fotók együtt különleges korlenyomatot rajzolnak 2026 nyaráról: arról, mi lett más, mi maradt a régi, és milyen remények, kérdések kísérik a változás időszakát.
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Pozsonyi Piknik // Újlipótváros (2026. szeptember 5.)
Idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a Pozsonyi Pikniket. Szeptember 5-én, színpadokon megelevenedő lebilincselő előadások részesei lehettek, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak be.
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Csillaghegy Napja – Csillaghegy a mi kis falunk // Mátyás király út (2026. szeptember 5.)
Hamisítatlan utcabáli hangulattal, családi programokkal, koncertekkel és kézműves vásárral vár mindenkit szeptember 5-én Csillaghegy Napja! Az Esernyős szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes esemény házigazdája Hajdú Steve lesz; a színpadon napközben gyerekkoncertek, a Göncöl Néptáncegyüttes, Mr. Crab és a Fifty Five Silver váltják egymást, este pedig a The Carbonfools és a Firkin pörgetik fel a bulit. A gyöngyöző sörök, hideg üdítők, aranybarna lángosok és ízletes kürtőskalácsok mellett természetesen Csillaghegy tortáját is megkóstolhatjátok!
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Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér (2026. szeptember 5.)
Szeptember 5-én negyedik alkalommal rendezi meg Józsefváros Önkormányzata a Cigány Zenészek Éjszakáját. Az ingyenes eseményen a kerületben élő elismert roma muzsikusok lépnek színpadra: a Mátyás tér egy estére a jazz, a latin dallamok, a swing és a tradicionális cigányzene otthonává válik. A fellépők között szerepel a Jáger Bandi Quartet, a Swing à la Django és a Prímástalálkozó is, a szünetekben pedig tombola várja a látogatókat.
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Le a kalappal! // Zene Háza (2026. szeptember 5., 26.)
Az ősz első hónapjában érdemes lesz a Zene Háza épülete körül andalogni, hiszen igazán színvonalas, ráadásul teljesen díjmentesen látogatható utcazenei koncertek részesei lehettek. A feltörekvő zenészeket támogató Fringe programsorozat keretein belül szeptember 5-én Gáspár Kitti, vagyis Lydia első lemezének dalait ismerhetitek meg, szeptember 26-án pedig a népzenei és klasszikus zenei motívumokat ötvöző Dankó Bálint fellépését hallgathatjátok meg a hangulatos, természetközeli helyszínen. A programok mindkét alkalommal délután 4 órakor veszik kezdetüket.
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Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2026. szeptember 6.)
Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. Az egész napos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, fejleszthetitek az erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek. Ezután légzőgyakorlatokon lassulhattok le, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok.
Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2026. szeptember 6.)
Az eddigi legizgalmasabb és legszínesebb programmal jelentkezik az Európai Zsidó Kultúra Napja az általa választott témakörben, amely egész Európa-szerte ugyanaz: szeretet/szerelem. Szeptember 6-án délután a Csányi utcában többek között gasztronómiai előadásokkal, borkóstolókkal, változatos koncertekkel és kézműves workshopokkal ünnepelhettek ti is az ingyenes programokon.
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Judafest // Klauzál tér (2026. szeptember 6.)
A zsidó negyed szívében, a Klauzál téren szeptember 6-án fotókiállítással, felolvasással, kórussal, Baby Rave-vel és izgalmas kísérőprogramokkal vár egész délután a Judafest. Az este beköszöntével a Bécsből érkező Hawaras Klezmer Band koncertjét hallhatjátok, este pedig a Máklikőr koncertje zárja a napot az ingyenes fesztiválon.
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FIKSZ Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. szeptember 11-13.)
Szeptember 11. és 13. között immár másodjára rendezik meg hazánk egyetlen iparművészeti programsorozatát, a FIKSZ Iparművészeti Fesztivált. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között iparművészeti vásár, workshopok, bemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várnak titeket.
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VI. Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2026. szeptember 11-13.)
Bársonyos fúvóshangok, improvizatív ritmusok és a kora őszi esték varázsa vár az ingyenes VI. Józsefvárosi Jazzfesztiválon! Idén ősszel három napra a Rákóczi tér és a vásárcsarnok válnak a jazz magyarországi központjává: szeptember 11-től 13-ig elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot, a klasszikustól a kortárs irányzatokig, zenével, élettel és közösséggel töltve meg Józsefváros szívét.
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Örkénykert // Madách Imre tér (2026. szeptember 12.)
Színházrajongók, figyelem – idén szeptember 12-én érkezik az Örkénykert! Az Örkény Színház szezonindító eseményén az alkotókkal való beszélgetések bemutatják az új évad előadásait, koncerteken és gyerekprogramokon vehettek részt, ráadásul kedvezményesen szerezhetitek be színházjegyeiteket is.
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10. Independent Label Fair // Zene Háza (2026. szeptember 12.)
A hazai független lemezkiadók és különleges zenei kiadványok rajongóit tizedik alkalommal várja szeptember 12-én az Independent Label Fair a Zene Házában. Válogassatok vinyl-ek, CD-k és kazetták között, ezen kívül koncertek, DJ-szettek, workshopok, kiállítások és szakmai programok is színesítik a programot.
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Őrmező Ünnepe // Költők parkja (2026. szeptember 12.)
Szeptember 12-én immár 25. alkalommal rendezik meg Őrmező Ünnepét. A XI. kerületi Költők parkjában a sokszínű ingyenes programkínálatban zenei csemegékből sem lesz hiány. Fellép többek között a Katáng és a Nagyelőadó döntős Zuzmo zenekar, de lesz Lóci játszik koncert és utcabál a Pedrofon zenekarral.
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Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Nap // M130 Sportközpont (2026. szeptember 12.)
Jubileumát ünnepli Zugló szeretett gasztrofesztiválja, hiszen idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a rendvédelmi programokkal megtoldott esemény. A kerek évfordulót persze ahhoz illő módon főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal, családi színpadi műsorokkal és tombolával ünneplik meg a kerületben, aminek ti is részesei lehettek, ha ellátogattok az M130 Sportközponthoz szeptember 12-én. Az eseményen való részvétel ingyenes!
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A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a Hősök terén (2026. szeptember 12.)
Ismét varázslatos dallamokkal telik meg a Hősök tere, hiszen szeptember 12-én a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar szabadtéri hangversenyét élvezhetitek a csillagos ég alatt. Az este fél 7-kor kezdődő programon Franz Schubert VIII. szimfóniája, Szergej Prokofjev Hamupipőke-szvit válogatása és Arvo Pärt Nyári keringője csendül fel – utóbbit egyébként igen különleges formában, a BFZ Gyerekkórusának előadásában hallgathatjátok meg, így a legifjabb tehetségeket is felfedezhetitek. A rendezvényt ingyenesen látogathatjátok, sőt, a szervezők még az ülőhelyekről is gondoskodnak!
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Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. szeptember 12-13.)
Szeptember közepén vásári kavalkád veszi kezdetét a XVIII. kerületben, hiszen 12-én Pestszentlőrincen, 13-án pedig Pestszentimrén rendeznek garázsvásárt. A forgatagnak mindkét nap 9 és 17 óra között lehettek részesei – azért nem árt időben érkezni, nehogy lemaradjatok a legígéretesebb kincsekről!
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AmfiFeszt // Kolosy tér (2026. szeptember 12-13.)
Ha szeptember 12-én és 13-án római legionáriusokkal és egymásnak feszülő csapatokkal találkoztok a Kolosy tér és az Amfiteátrum környékén, ne ijedjetek meg, hiszen csupán a római kort felidéző AmfiFeszt forgatagába csöppentetek. A kétnapos rendezvényen az ókor további hagyományai is megelevenednek, így természetesen lesznek fegyver- és mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi- és régészeti előadások, valamint mítoszmesélés is.
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Artizán Kézműves Piacok és Ruhaturik a Dunyiban (2026. szeptember 13.)
A Duna-parton találkozhattok hazai alkotók egyedi kincseivel a Dunyi folyóparti vásárán. Szeptember 13-án kézzel készült ékszerek, kerámiák, printek, horgolt kiegészítők és second-hand darabok között válogathattok, miközben zenével és rakparti hangulattal hangolódhattok a naplementére.
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Bringás Reggeli és Uzsonna // több helyszínen (2026. szeptember 16.)
Szeptember 16-án is mozgással és finom falatokkal fog indulni a munkanap, hála a Bringázz a Munkába és a Magyar Kerékpárosklub civiljeinek. A minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendő Bringás Reggeli és Uzsonna standjait a főváros számos pontján elcsíphetitek. Az egész napos lendület garantált!
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Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2026. szeptember 18-20.)
Szeptember 18. és 20. között ingyenes gyerekprogramokkal, vidámparkkal, vásárral és zenével telik meg a XVI. kerületi Erzsébet-liget, a család apraja-nagyjának legnagyobb örömére. Bár a szombati koncert előadójára még várni kell, az már biztos, hogy vasárnap a Budapest Bár fellépését élvezhetitek.
Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2026. szeptember 18-19.)
Akár a tökéletes sportágat keresitek gyermeketeknek, akár egy aktív családi programot szeretnétek, szeptember 18-án és 19-én irány a kőbányai Merkapt Sportközpont! A Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztón több mint 100 sportág és 25 hangszer kínál felejthetetlen élményeket. A két nap során sportbemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek színesítik az eseményt, miközben a látogatók hazánk kiváló sportolóival is találkozhatnak. A rendezvényen ráadásul nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is átélhetitek a sport és a zene örömét. Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
ARC kiállítás // Egry József tér (2026. szeptember 18. – október 18.)
Idén 26. alkalommal kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az ARC kiállítás, méghozzá új helyszínen: ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.
Reformkori nap // Csili Művelődési Központ (2026. szeptember 19.)
Hamarosan érkezik Dél-Pest legnagyobb jelmezes, történelmi fesztiválokat idéző rendezvénye, hiszen szeptember 19-én ismét Reformkori napot tartanak a Csili Művelődési Központ B épületében és a pesterzsébeti Városháza előtti téren. Az ingyenesen látogatható családi programsorozaton többek között reformkori viseletek bemutatója, korabeli zene és tánc, kézműves foglalkozások, valamint reformkori érdekességek adják vissza a kor hangulatát.
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Ménesi Kulturális Utcabál (2026. szeptember 19.)
Hatodjára telik meg élettel a Gellért-hegy napos oldala a Ménesi úti Kulturális Utcabálnak köszönhetően. Bár a programtáblára még várni kell, annyi bizonyos, hogy idén is szuper közösségi eseményeknek és számos újdonságnak lehettek részesei, ha szeptember 19-én ellátogattok a XI. kerületbe.
Újbudai Könyvbuli // Gárdonyi tér (2026. szeptember 19.)
Szeptember 19-én minden a könyvekről fog szólni a XI. kerületi Gárdonyi téren, hiszen érkezik az Újbudai Könyvbuli! A B32 Galéria és Kultúrtér egész napos rendezvényén a vásár mellett könyvbemutatók, közösségi könyvcsere és szerzői beszélgetések várják az olvasás szerelmeseit, míg a családi napot bábszínházi előadások, koncertek, kreatív foglalkozások, tombola és persze megannyi mesés program teszi teljessé. Könyvmolyoknak kötelező esemény!
Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Békásmegyeri Közösségi Ház (2026. szeptember 19.)
Szeptember 19-én fergeteges, ingyenes családi rendezvénnyel kedveskedik a kisgyerekeseknek a Békásmegyeri Közösségi Ház, hiszen 14 órától az udvar bábszínházi előadásokkal, zsonglőrprodukciókkal és kreatív, ügyességi játékokkal telik meg. Rossz idő esetén a programok átköltöznek az épületbe.
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Wekerlei Kulturális Örökség Napjai // Kós Károly tér (2026. szeptember 19-20.)
Szeptember 19-én és 20-án érdemes lesz a Kós Károly tér felé venni az irányt, hiszen a Wekerlei Kulturális Örökség Napjai keretében színes programok garmadája várja az egész családot. Többek között bábszínházi előadás, lovaskocsizás, koncertek és sportesemények adnak felejthetetlen, közös élményeket.
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Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa (2026. szeptember 20., 27.)
Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! Szeptember 20-án és 27-én délelőtt ismét megtelik a Müpa interaktív zenés, táncos, mesés és kreatív programokkal, ahol a legkisebbektől a 12 évesekig mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot. A belépés ingyenes, így az egész családdal belevethetitek magatokat a játékos kulturális kalandokba.
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Kolibri Fesztivál (2026. szeptember 21-27.)
Szeptember végén újra a családoké és a gyerekeké lesz a Kolibri Színház: a Kolibri Fesztivál és családi nap ingyenes közösségi programokkal, zenével, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és ünnepi bemutatóval várja a nézőket. A fesztiválhoz kapcsolódva szeptember 21. és 26. között a HAM program előadásai érkeznek a Kolibri játszóhelyeire, míg a 27-e Kemény Henrik emléktáblájának megkoszorúzásával indul, majd zenei válogatások, clown show, Bágyi Anna műsora, Tóbiás Imre hangszersimogatója és Szarka Gyula Tücsöklakodalom című programja színesíti a napot.
Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2026. szeptember 25-26.)
Szeptember utolsó hétvégéjén az örök kíváncsiaké lesz a főszerep, hiszen 25-én és 26-án vár titeket a Kutatók Éjszakája! Az ingyenes eseménysorozaton bepillanthattok a különféle tudományterületek kulisszatitkaiba, de inspiráló előadásokon, izgalmas kísérleteken és laborbejárásokon is részt vehettek.
Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2026. szeptember 26.)
Wekerletelep megkerülhetetlen szabadtéri eseménye az évente két alkalommal megrendezésre kerülő Garázsvásár Fesztivál. Az őszi rendezvény szeptember 26-án vár titeket hamisítatlan kirakodóvásári hangulattal, tartalmas beszélgetésekkel, egy pohár házi limonádéval és persze aranyat érő ritkaságokkal. A vásárlás mellett ráadásul jótékonykodhattok is, hiszen a WEKI szervezőcsapata egy helyi ügyet is támogat az adománygyűjtéssel. Kincskeresésre fel!
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