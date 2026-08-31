Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. augusztus 31. – szeptember 6.

Szeptember első hete is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

BotanicArt – Oázis // Művészetek Háza, Veszprém (2026. szeptember 2.)

Gasztrokulturális élményekkel vár a BotanicArt szeptemberi programsorozata Veszprémben. A különleges ízutazásokon Csatkától egészen Afrikáig repülhettek. Szeptember 2-án a szőlő lesz a főszereplő.

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Nyárutó Koncertsorozat: Steinhausz Gergő // Pláne Badacsony borterasz (2026. szeptember 3.)

A nyár ugyan lassan elköszön, de a közös estéknek és az élőzenének még koránt sincs vége. A Nyárutó Koncertsorozat első fellépője Steinhausz Gergő, akinek gyerekkora óta különleges helyet foglal el a zene az életében, a gitár pedig az évek során igazi társává vált. Az este során akusztikus megszólalásban jól ismert és kedvelt dalok csendülnek fel, néhány saját szerzeménnyel kiegészülve.

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Szuper szállások a Balaton-felvidéken:

Őszi szezonkezdő a Bite & Brew-ban // Balatonföldvár (2026. szeptember 4.)

Szeptember 4-én bajor hangulattal indíthatjátok az őszi balatoni szezont Balatonföldváron. A hangulatról a Die Lausbuben bajor zenekar és a Helka Oktoberfest Lagert gondoskodik, a sör mellé pedig a Bite & Brew igazi Oktoberfesthez illő fogásokkal készül.

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Parno Graszt // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 4.)

A Parno Graszt az autentikus cigányzene egyik legeredetibb és legenergikusabb zenekara. Hagyományos hangszereikkel, jellegzetes színpadi jelenlétükkel és szenvedélyes táncos előadásmódjukkal minden koncertjük igazi közös ünneppé válik

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30Y // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 4.)

A 2000-ben alakult pécsi alternatív rockzenekar szeptember 4-én Balatonakarattyán, a Peter’s Teraszon koncertezik.

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Kispál és a Borz // Plázs Siófok (2026. szeptember 4.)

A Kispál és a Borz először a siófoki Plázson, szeptember 4-én!

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31. Balaton Boat Show (2026. szeptember 4-6.)

Szeptember 4–6. között ismét megtelik hajókkal, kerékpárokkal és aktív balatoni élményekkel a Kenese Marina-Port. A 31. Balaton Boat Show Magyarország egyetlen vízen és vízparton rendezett hajós, bringás és aktív turisztikai kiállításaként három napon át mutatja be, mennyi lehetőséget kínál a Balaton a vízen és a parton.

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Hungaricumok vándorkiállítás // Fonyód (2026. szeptember 4-11.)

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány látványos kiállítása 56 hungarikumot mutat be 17 roll-upon keresztül – képekkel és közérthető ismertetőkkel. Ételek, találmányok, népművészeti értékek és épített örökségünk különlegességei elevenednek meg, bemutatva mindazt, amire méltán lehetünk büszkék magyarként.

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Családi szombat a káptalantóti Liliom-Gasztrokertben (2026. szeptember 5.)

A káptalantóti Liliomkert a szeptemberi szombatokon is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. Kreatív workshopok, gyerekszínház, kelta népzenei koncert, valamint finom falatok és helyi ízek teszik teljessé a balatoni piacozást.

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Termelői piac és gasztropont // Siófok-Sóstó (2026. szeptember 5.)

2026-ban is vár rátok a Siófok-Sóstói Piac, amely immár nemcsak termelői, hanem gasztro jellegű kínálattal is vár titeket.

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Szüreti Vigasságok // Gyenesdiás (2026. szeptember 5.)

Ismét színes, jó hangulatú szüreti mulatságra várják a vendégeket Gyenesdiáson, ahol a jelmezes felvonulás után késő estig műsorok szórakoztatják az érdeklődőket.

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Szent György-hegy MATINÉ (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én idén is egész napos laza együttléttel készülnek a hegy pincéi: a kertek és teraszok amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, piknik, kincskeresés, akusztikus koncertek, borkvíz, bor-tetkó, gyógynövény workshop, élőben festés, tűzshow, és azon se lepődjetek meg, ha egy gólyalábas lépdel melletted, vagy hatalmas szappanbuborékokat fúj a szél.

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Vezetett borséták a Badacsonyban (2026. szeptember 5.)

A program során három borászatot látogathattok meg, ahol pincéről pincére haladva helyenként 3-3 fajta bort kóstolhattok meg. A borokat maguk a gazdák mutatják be: mesélnek történetükről, a borvidék sajátosságairól és a kóstolt fajtákról. A tételek mellé minden állomáson borkísérő falatka is jár.

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Carson Coma // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 5.)

A Carson Coma az elmúlt évek egyik legfrissebb és legkarakteresebb hazai zenekara, akik indie-pop hangzásukkal és játékos, mégis sokszor mély szövegeikkel széles közönséget értek el. A Gyárkertben korábban is bebizonyosodott, hogy koncertjeik különösen jól működnek ebben a közegben: a könnyedség és az energia folyamatosan jelen van, miközben a dalok gyorsan közös élménnyé válnak. Ez a visszatérés egy még kiforrottabb, még magabiztosabb produkciót hoz.

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V. Festetics Concours d’Elegance // Keszthely (2026. szeptember 5-6.)

Veterán autó-motor szépségverseny és kiállítás a keszthelyi Festetics Kastélyban.

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Őszi vezetett túra a Hajagoson (2026. szeptember 6.)

Csodás túrára invitálnak titeket egy vulkán kráteréhez a Tapolcai-medence keleti szélén, Tapolca-Diszel határában. A medence egyetlen parazita kráteres vulkánja a 4 millió évvel ezelőtti világba vezet vissza.

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Siófoki élmények (egész héten)

Szeptemberben Siófok új, ritkán látott arcát mutatja meg: a Balaton vize még csobbanásra hívogat, a naplementék aranylóbbak, mint valaha, a parti séták kellemesebbek a friss szellőben, így a nyárutó tökéletes időszak a pihenésre és a város felfedezésére. Sétáljatok az elcsendesült Balaton-parton, pihenjetek meg a Rózsakertben, fedezzétek fel a környék kincseit két keréken, vagy induljatok izgalmas hajókirándulásra! Persze a városközpontban sem fogtok unatkozni, hiszen a Víztoronyból lenyűgöző panoráma tárul elétek, míg a Kálmán Imre Emlékház számos nagyszerű kulturális élményt kínál nektek. Ha pedig hűvösebbre fordulna az időjárás, a megújult Galerius Élményfürdő izgalmas élménymedencékkel, valamint kiterjedt wellness- és szaunavilággal vár benneteket. Egy kis Balaton, egy kis kultúra és persze sok-sok élmény – az már biztos, hogy Siófokon az indián nyár is tartalmasan fog telni!

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Vasarely – Az op-art atyja // CODE Veszprém (egész héten)

A szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja, a CODE: Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbevesznek titeket. A tárlaton ennek megfelelően ti is a tér alakítóivá válhattok, főleg, ha kipróbáljátok az interaktív, Vasarely ihlette játékot. Az élményterek végigjárása nagyjából fél órát tesz ki, így nem annyira megterhelő a szemnek. A különleges kiállítást akár vezetéssel is megismerhetitek!

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