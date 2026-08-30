5 parádés sörfesztivál Budapesten és környékén, ami szenzációs nedűkkel vár szeptemberben

Idén szeptemberben nemcsak a napsugarak, de a korsók is aranylanak majd, hiszen jó néhány sörfesztivál veszi kezdetét Budapesten és az agglomerációban. Zárjátok stílusosan a nyarat, vagy ha úgy tetszik, csapjatok bele az őszi szezonba – a lényeg, hogy ki ne hagyjátok az alábbi programokat!

Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2026. szeptember 1-6.)

Tizedik évfordulóját ünnepli az évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztivál. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250-féle, hazai és nemzetközi kézműves különlegességet tudtok végigkóstolni szeptember 1. és 6. között a Szabadság téren, hamarosan pedig a kiállítókra is fény derül!

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Erdőkertesi Sörfesztivál // Szent István park (2026. szeptember 4-5.)

Szeptember 4-én és 5-én nem kevesebb, mint 40 különböző csapolt sörkülönlegesség közül válogathattok, ha Gödöllő szomszédságába, Erdőkertesre látogattok. Immár hagyomány, hogy a település sörfesztivállal köszönti az őszt, az idei programlista pedig még izgalmasabb, mint valaha: lesz utcabál, interaktív kiállítás, retródiszkó, megannyi gasztroélmény, koncertet ad Takács Nikolas, a Derby Zenekar, és még a KFT is ott lesz a Szent István parkban.

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KRAFT Sörfesztivál // Dürer Kert (2026. szeptember 10-13.)

A hazai és külföldi sörök legjavával vár titeket szeptember 10. és 13. között az ingyenes KRAFT Sörfesztivál. Természetesen változatos gasztrokínálat, koncertek és DJ-szettek egyaránt színesítik a felhozatalt, így azoknak is érdemes lesz ellátogatnia a Dürer Kertbe, akik nem rajonganak az italért.

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XIII. Szezonzáró Sörfesztivál // Bikás park (2026. szeptember 17-20.)

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Bikás parkban kerül megrendezésre a Serfőző Szezonzáró Sörfesztivál – méghozzá az eddigi legnagyobb területen! Zöld környezetben, árnyas fák alatt emelhetitek magasba korsóitokat, melyekben ezúttal is elképesztő italok aranylanak. Közel 150-féle csapolt és üveges sör közül válogathattok, hála az új és a visszatérő főzdéknek, éhségeteket pedig ínycsiklandó sörkorcsolyák és street food kreációk csillapítják majd. Megmérkőzhettek sörivó versenyen, sörtörténeti előadásokkal töltekezhettek, koncertek, DJ-k ritmusait élvezhetitek – szeptember 17. és 20. között a Bikás parkban a helyetek!

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Oktoberfest Budapest // több helyszínen (2026. szeptember 26-27.)

Már szeptemberben kezdetét veszi az ősz legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest, aminek az Erzsébet téri Fröccsteraszon, a margitszigeti Paulaner Sörkertben és a Normafa Síházban lehettek részesei. A rendezvény már 12. alkalommal vár titeket hamisítatlan sörkerti hangulattal, eredeti müncheni sörökkel, bajor finomságokkal és német hagyományőrző zenekarokkal szeptember 26-án és 27-én, hogy aztán októberben tovább folytatódhasson a dínom-dánom.

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