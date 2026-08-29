7 lebilincselő vezetett séta Budapesten szeptemberre, az ősz első hónapjára

A szeptember sem telhet el lebilincselő vezetett séták nélkül, ahol izgalmakban és várostörténeti érdekességekben ezúttal sem lesz hiány. Felfedezésre fel!

Thália bűvöletében – színháztörténeti séta

Szeptember 5-én különleges színháztörténeti sétának lehettek részesei a fővárosban – a helyszín ezúttal viszont nem a színház eddig nem látott része lesz, hanem a Fiumei úti sírkert. A másfél-két órát felölelő vezetésen a kultúra és a borzongás kéz a kézben jár, hogy együttesen kínáljanak nektek felejthetetlen emlékeket. A program teljesen ingyenesen látogatható, azonban a biztonság kedvéért ne felejtsetek el regisztrálni a sírkert weboldalán!

A séta időpontja: 2026. szeptember 5. | További részletek >>

Jó estét, nyár, jó estét, szerelem!

A szeptember rögtön egy izgalmas bűnügyi felderítéssel indul, hiszen 5-én és 12-én egy lebilincselő nyomozós sétának lehettek részesei Dulai Péter bűntörténész kalauzolásával, aki eredeti büntetőiratok és fotók alapján vezet végig titeket a Normafánál történt, brutális Szöllősi-gyilkosságon. A true crime-hullám csúcsán nem meglepő módon az eseményre igen nagy az érdeklődés, szóval váltsatok minél előbb jegyet! A programot felnőtteknek ajánljuk.

A séta időpontjai: 2026. szeptember 5., 12. | További részletek >>

Zene az üvegen túl

Szeptember 18-án a Zene Háza soha nem látott tereinek és az itt felcsendülő dallamok titkainak nyomába eredhettek, vezetőtök pedig nem más, mint Tápai Dóra zenepedagógus lesz. Az interaktív, 60 percet felölelő épületséták rendre teltházzal futnak, így amennyiben nem szeretnétek lemaradni erről a különleges lehetőségről, biztosítsátok be minél hamarabb a helyetek! A programot elsősorban 16 éven felüli látogatóknak ajánlják a szervezők.

A séta időpontja: 2026. szeptember 18. | További részletek >>

A gróf halála

A hónapban két alkalommal is részt vehettek a Pestbudai Séták interaktív nyomozós kalandján, hiszen szeptember 19-én és 26-án is megelevenedik az 1940-es évek bűnöktől bűzlő Budapestje. A 1,5-2 órás krimisétán egy váratlanul meghalt gróf gyilkosának nyomába eredhettek, miközben korabeli újságcikkeket elemeztek, bizonyítékokat gyűjtötök és persze útba ejtitek a rejtély legfontosabb helyszíneit. Foglaljatok időben, mert a létszám limitált!

A séta időpontjai: 2026. szeptember 19., 26. | További részletek >>

Véresmajor

A Városmajor hátborzongató történetével ismerkedhettek meg, ha ellátogattok a hosszúlépés.járunk? szeptember 20-i, a nyilas terror borzalmait bemutató sétájára. A 150 perces programon megtudhatjátok, kik voltak a XII. kerületi nyilas pártszolgálatosok vagy Kun páter, miközben végigjárjátok a nyilas hatalomátvétel helyszíneit, az egykori pártházi épületeket és a Maros utca híres-hírhedt házait. Az eseményt kizárólag felnőtteknek ajánljuk.

A séta időpontja: 2026. szeptember 20. | További részletek >>

Irodalmi gasztroséta a Lágymányosi pampákon

Szeptember 20-án a magyar irodalom alakjainak gasztronómiai lábnyomába léphettek, ha csatlakoztok az Imagine tematikus sétájához. Gasztroutazásotok a XI. kerületi Gárdonyi tértől indul, hogy a Bartók Béla út vendéglátóhelyei és a pesti oldal körúti kincsei után a Ráday utca forgatagába érkezzetek meg, miközben megtudhatjátok, melyek voltak Kosztolányi, Móricz vagy Petőfi kedvenc ételei. A sétán természetesen nem maradhat el a kóstolás sem!

A séta időpontja: 2026. szeptember 20. | További részletek >>

Otthon Csikágóban

A hónap egy igazi urbanisztikai kuriózummal zárul, hiszen szeptember 26-án a Róth Miksa világhírű iparművész egykori lakásának otthont adó Nefelejcs utcát fedezhetitek fel a Róth Miksa Emlékház jóvoltából, miközben lebilincselő érdekességeket tudhattok meg a korabeli „Csikágó” környékéről és hírhedt legendáiról. A Kolocz Dóra muzeológus vezette, kétórás város- és épülettörténeti séta után ráadásul ingyenesen látogathatjátok a múzeum kiállításait!

A séta időpontja: 2026. szeptember 26. | További részletek >>

Fedezzétek fel Budapest titkait egy izgalmas játék keretében: