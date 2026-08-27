A vadregényes tanösvénytől a barokk városközpontig: Élményekkel vár a Dunántúl Athénja

Égbe nyújtózkodó templomtornyaival, barokk városközpontjával és kulturális élményeivel méltán mondhatjuk, hogy a Dunántúl Athénjának is becézett Pápa egy valóságos ékszerdoboz a Bakony és a Kisalföld határán.

A barokk belváros kincsei

A látogatást érdemes a barokk belvárosban kezdeni, ahol ízelítőt kaphatunk Pápa hangulatából. A Fő téren magasodó, copf stílusú katolikus Szent István vértanú-plébániatemplom a 18. század óta meghatározó építészeti emléke a városnak.

A színes, gazdagon díszített épületekkel szegélyezett térről nyíló sétálóutcán igazi időutazás végigsétálni, bekukucskálva az árkádok és boltozatok alatt, nem egyszer hangulatos belső udvarok fedik fel magukat a látogatók előtt. Érdemes kis ideig elidőzni a gazdag múltra visszatekintő Pápai Református Kollégium, a Lábasház előtt, illetve felkeresni a Dunántúl legnagyobbjának számító református templomot is.

Esterházy-kastély

Pápa belvárosának nélkülözhetetlen része az Esterházy családhoz kötődő egyemeletes barokk kastély. A nagytemplom mögött található rezidencia a 18. században épült. Díszudvarát kőoroszlánok védelmezik, falai pedig remek kiállításoknak és programoknak adnak otthont. A főúri enteriőrkiállítás bepillantást enged például a barokk főúri élet hétköznapjaiba, de állandó kiállítás tiszteleg a pápai születésű festőművész és színkutató, Nemcsics Antal munkássága előtt is.

8500 Pápa, Fő tér 1. | Weboldal

Kékfestő Múzeum

Magyarország egyetlen kékfestő múzeuma Pápa belvárosában kínál felejthetetlen élményeket. A múzeum európai szinten is egyedülállónak számít, az érdeklődők megismerkedhetnek itt többek között a bonyolult kékfestő technika titkaival és annak teljes munkafolyamatával. A háromszintes szárítóépület padlásán Bódy Irén Munkácsy Mihály-díjas iparművész műveit is megcsodálhatjátok, de ezen felül is számos különleges és egyedi tárgy, látnivaló, például egy hiánytalanul fennmaradt 1912-es gőzgép is megtekinthető a múzeumban.

8500 Pápa, Március 15. tér 12. | Weboldal

Gólyafészek Vendéglő

Két látnivaló között feltétlenül érdemes megpihenni a város egyik gasztronómiai színfoltjának számító családias éttermében. A három évtizedes múlttal büszkélkedő Gólyafészek Vendéglőben színvonalas kiszolgálás, bensőséges hangulat, valamint remek magyaros és nemzetközi ételek szavatolják a kifogástalan gasztronómiai élményt. Az étlapon rendre feltűnnek a város kiváló gasztroműhelyeinek alapanyagaiból készített fogások, de az Esterházy-szelet is méltóképp tiszteleg a város múltja előtt. A harmonikus ízek ráadásul szemet gyönyörködtető tálalással járnak kéz a kézben.

8500 Pápa, Jókai Mór utca 45. | Weboldal

Pannonia Reformata Múzeum és Kávézó

A barokk Fő tér szomszédságában található Pannonia Reformata Múzeum igazi kuriózum. Az épületegyüttes falai között a történelmi emlékhelynek számító Ótemplomot feltétlenül érdemes megtekinteni, de igaz ez a „Hori titkai” elnevezésű egyiptomi tárlatra is, ahol egy ritka lelet, egy 3000 évesnél is idősebb óegyiptomi koporsó és múmia megtekintésére nyílik lehetőség. A múzeumi élményeket pedig ne felejtsétek el megvitatni egy csésze kávé vagy tea mellett az igazán hangulatos Pannonia Reformata Kávézóban!

8500 Pápa, Fő utca 6-8. | Weboldal

Tapolca-forrás tanösvény

A Pápával szomszédos Tapolcafőn egy 2011-ben kialakított tanösvénynek köszönhetően megismerhetitek a Tapolca-forrás történetét. Különösen érdemes elzarándokolni ide, hiszen a 600 méter hosszú, patak mentén haladó ösvényen felfedezhetitek többek között az Európa-szerte ritkaságnak számító Örvény-tavat és környezetét. A Forrásfői-malom helyén látványos malomkerék is mesél azokról az időről, amikor a Tapolca-patak még a város életének nélkülözhetetlen része volt.

Nem kell messzire menni a dunántúli kincsekért: