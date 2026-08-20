Vadregényes erdők ölelésében bújik meg Magyarország egyik leghosszabb tava

Ha olyan kirándulóhelyet kerestek, ahol a pihenés és az aktív kikapcsolódás kéz a kézben jár, vegyétek Somogy felé az irányt, ahol egy háborítatlan tó és környezete megannyi élményt kínál.

A Kaposvár mellett fekvő, 8 kilométer hosszú Deseda-tó Magyarország egyik leghosszabb mesterséges tava. A Deseda-patak völgyében 1974-ben duzzasztották fel, elsősorban árvízvédelmi céllal. Az elmúlt évtizedekben azonban az ávíztározó környéke fokozatosan kedvelt szabadidős- és kirándulóhellyé vált, így ma már nemcsak a helyiek, hanem a távolabbról érkezők számára is izgalmas úti célnak számít.

A Deseda környezetének egyik legnagyobb értéke a változatos élővilág. A tó körül erdős területek, nádasok és rétek váltják egymást, miközben a vízpart gazdag madárállománynak és más vízhez kötődő állatnak biztosít élőhelyet.

A környéket gyalogosan és kerékpárral is felfedezhetitek: a mintegy 14 kilométeres ökoturisztikai útvonalon szinte teljesen körbebarangolhatjátok a tavat. Az arborétum és a lombkoronasétány szintén újabb perspektívából mutatja meg a tájat.

A kirándulás során érdemes időt szakítanotok a Fekete István Látogatóközpontra is. A tó toponári részén található központban közelebbről is megismerhetitek a környék természeti értékeit. Az épület környezetében többek között madármegfigyelőhely, teknősles és madárkifutó vár benneteket.

Ha aktív kikapcsolódásra vágytok, biciklit is érdemes vinnetek: a tó körüli útvonal remek választás egy egész napos kiruccanáshoz. A Deseda családoknak és barátoknak, természetjáróknak és bringázóknak egyaránt jó úti cél lehet – csak induljatok el, és hagyjatok időt arra, hogy a tó körüli ösvények vezessenek benneteket!

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