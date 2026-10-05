Hatalmas meglepetéssel zárta a nyarat a Budapest Park, de tartogat még egyet 2026-ra

Tizenötödik szezonját zárta vasárnap a Budapest Park: idén több mint 695 ezer látogatót fogadott, ezzel pedig új rekordot állított fel. Az abszolút rekord pedig nem jelenthet mást, mint hogy a Park továbbra is az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíne, és egyre többet ad a közönségének. Ráadásul a hideg hónapokra is készülnek nektek meglepetéssel! (x)

A jubileumi évad egyik fókusza a feltörekvő előadók és a következő generáció támogatása volt, így idén öt fiatal produkció – a Mirror Glimpse, Co Lee, Mehringer, Dánielfy és bongor – is először kapott lehetőséget önálló koncertre a Park színpadán. Emellett pedig a tanulásnak, a fejlődésnek és az új kezdeményezéseknek, sőt az underground és feltörekvő DJ-knek is nagy figyelmet szenteltek.

Reflektorfényben a feltörekvő tehetségek

A Budapest Park idén ParkLab néven fogta össze és bővítette az alkotókat, feltörekvő előadókat támogató kezdeményezéseit. A ParkLab három új pályázata szakmai és anyagi támogatással segíti az előadókat és alkotókat projektjeik megvalósításában: a pályázatokra még októberben is várják a jelentkezőket!

Hasonlóan fontos volt az utánpótlás a Park saját csapatában is, így idén elindult a trénerpult, azzal a céllal, hogy a még tapasztalat nélküli pultosok biztonságos környezetben próbálhassák ki magukat.

A Budapest Park számára a társadalmi felelősségvállalás idén is fontos része volt a szezonnak. Kiemelt partnerük ezúttal a 10 Millió Fa volt, a szervezet számára összesen 3 829 996 Ft értékben gyűjtöttek adományt, mely közel 2400 erdei fa elültetésére elegendő. Emellett külön figyelmet kapott a koncertek jelnyelvi tolmácsolása is.

A 102 rendezvénynap során idén is számos emlékezetes pillanat született a Budapest Parkban. A Klangphonics koncertjén varrógép és magasnyomású mosó is előkerült, a Carson Coma az egyik teraszon, egy „tábortűz” mellett zenélt, Padre Guilherme portugál pap (és DJ) megáldotta a Parkot, Dzsúdló vasútállomást varázsolt a színpadra, bongor a Budapest Bábszínházból érkezett díszletekkel és színházi kellékekkel építette fel saját koncertvilágát, míg Beton.Hofi harmadik és negyedik Citromale Gang találkozóján sárgába borult a helyszín, az egyik este pedig a színpadi díszletként szolgáló lelátón a Sükösdi Tamburazenekar foglalt helyet, és onnan nézte végig a koncertet. Két esküvő is volt a színpadon!

A koncertek mellett idén is sokféle program színesítette a Park kínálatát: három vásár a RawR és a Maker’s Market közreműködésével, két családi PöttömPark, a kiskamaszokat megszólító JusTeenTime, valamint több intézményi együttműködés, köztük a Katona József Színházzal, a Magyar Zene Házával és a MoMe Média Design szakával.

A Budapest Park 2027-es évada április 22-én indul, a következő szezon koncertjeiből pedig már több is nyilvános – jön Slash, Motionless In White, Skillet, Mari Froes, és még sokan mások. Ám addig sem fogtok Park nélkül maradni, hiszen november 28-tól ismét téli arcát mutatja a helyszín, ugyanis visszatér a KoriPark, a Budapest Park saját korcsolyapályája!

A Budapest Park 2027-es szezonjáról és a KoriParkról bővebb információ a weboldalon érhető el. Böngésszétek át, és váltsatok jegyet kedvenc előadóitok koncertjeire!

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