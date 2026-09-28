20 fantasztikus fesztivál Budapesten őszre, ami megszínesíti a hűvös napokat

Nem mindennapi programok sorával járul hozzá a kulturális töltekezéshez a főváros idén ősszel. A lehetőségek között ritkán látható klasszikus mozifilmek, élő zenés vetítések, kortárs könnyűzenei különlegességek, gasztofesztiválok és izgalmas képzőművészeti bemutatók sorakoznak fel.

Puskin 100 Mozifesztivál (2026. szeptember 25. – november 28.)

Novemberben ünnepli megnyitásának 100. évfordulóját a Puskin mozi. A pazar belső tereiről híres filmszínház, amelyet a világ legszebbjei között emlegetnek, kivételes programsorozattal adózik a jeles alkalomnak. Érdemes lesz jegyet váltani, hiszen a Puskin 100 Mozifesztiválon szeptember 25-től november 28-ig minden héten különleges filmekre, kreatív filmhíradóra és interaktív beszélgetésekre számíthattok. Az impozáns mozi elmúlt 100 évének méltó megünneplése nem lenne teljes ritkán vetített klasszikusok nélkül, amelyeket szintén lehetőségetek lesz kényelmes moziszékekből, hatalmas vásznon megnézni.

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Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Hungexpo (2026. október 1-4.)

Október 1. és 4. között ismét összegyűlik a kortárs irodalom krémje, ezúttal a Hungexponál. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a német irodalmat helyezi a fókuszba, világhírű szerzőket lát vendégül, és több mint ötvenezer kötettel, ingyenes programokkal készül az olvasóknak.

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Budapest Contemporary // Bálna Budapest (2026. október 2-4.)

Október 2. és 4. között a Bálna Budapest ad otthont a kortárs művészet nagyszabású ünnepének, a Budapest Contemporary kiállításnak és vásárnak. A negyedik alkalommal megrendezett esemény több ezer négyzetméteren kínál inspiráló találkozási pontot tehetséges művészek, gyűjtők és művészetkedvelők számára. Több mint 30 neves galéria mellett egy vadonatúj design- és ékszer szekció is bemutatkozik 40 alkotóval, valamint egy különleges divatprogram is várja az érdeklődőket, amely a legfrissebb művészeti és designtrendekből kínál ízelítőt.

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24. Spinoza Zsidó Fesztivál (2026. október 7-től)

Október 7-én indul a Dob utcai Spinoza Színház elmaradhatatlan eseménye, a Spinoza Zsidó Fesztivál, amely két héten át koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel szórakoztatja a közönséget. A „főszereplők” között feltűnik Tony Curtis, Gábor ZsaZsa és Barbra Streisand; utóbbi életrajzi játékának bemutatója a fesztivál egyik premier előadása lesz. A változatos programcsokor minden nap valami mást tartogat, koncertet ad például Klein Judit és a Haverim, levetítik a Zsidószerencse című némafilmet, és Gábor György: Talmud, Tóra és a többiek című előadására is válthattok jegyet.

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Liszt Ünnep // több helyszínen (2026. október 8-22.)

Október 8. és 22. között ismét Budapest kerül a kulturális élet fókuszába: érkezik a Liszt Ünnep, amely idén is a műfaji határok átlépésével és különleges találkozásokkal várja a közönséget. A klasszikus zene rajongóit többek között a London Sinfonietta, a The Cleveland Orchestra és az Elbphilharmonie rezidens együttese várja, miközben az Autechre az elektronikus zene világát hozza el a Zene Házába. Tánc, irodalom és képzőművészet is színesíti a programot, az Art Market Budapesttől az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválig.

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Őszkert – Őszi Kertészeti Napok // Budai Arborétum (2026. október 9-11.)

Kertészeti előadásokkal és vezetett arborétumi sétával várja az érdeklődőket október 9. és 11. között a MATE Budai Campusa. Az Őszi Kertészeti Napok alatt egész hétvégén 9-től 18-ig lesz lehetőség, hogy beszerezzétek hőn áhított kül- és beltéri növényeiteket a Villányi úti helyszínen.

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A Kávé Napja // Millenáris (2026. október 10.)

Október 10-én a Millenáris Üvegcsarnoka megtelik kávérajongókkal és a legjobb specialty őrleményekkel a Kávé Napja alkalmából. A 14. alkalommal megrendezett kávéünnepen 35 kiállító, ingyenes kóstolók, látványos bemutatók és különlegességek várnak titeket – koffeinfüggőknek kötelező program!

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Kőbánya Napja // Kőrösi Kulturális Központ (2026. október 10.)

Hangulatos időutazásra invitál október 10-én a Kőbánya Napja idei rendezvénye: a Kőrösi Kulturális Központban megrendezett nosztalgikus kavalkádban filmvetítések, bűvöskocka-verseny, Szandi-koncert, Szomszédok-közönségtalálkozó és Farkas Bertalan űrhajós várják a látogatókat, a büfében hűsítő Traubi és krumplis tészta idézik fel a gyerekkort, közben pedig retró lakásenteriőrök és bakelitlemezek gondoskodnak az autentikus hangulatról.

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VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én az Aeroparkba települnek a hazai járműgyártás legendás autóbuszai. A VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozóra jegyet váltók nem kell beérjék az ikonikus járművek látványával: részt vehetnek élményutazáson, megtapasztalhatják a motorindítást, és a szimulátor is rendelkezésükre áll.

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Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2026. október 15-18.)

Idén ősszel is segít képbe kerülni a világ- és a magyar irodalom aktuális remekeivel az immár 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál. A Liszt Ünnep keretében október 15. és 18. között ingyenes könyvbemutatókon vehettek részt – a Nemzeti Táncszínházba érkezik például Mart Kivastik, Ragnar Ólafsson és Beatrix Serrano -, de sor kerül a legjobb első prózakötet szerzőjének járó Margó-díj átadására is. Az esti irodalmi-zenei blokk egyik fellépője a folk-rock műfajt képviselő MORDÁI, továbbá élőben először hallhatja a közönség a Kiss Tibor Noé: Olvadás című regényéhez készült zenei műsort.

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Art Market Budapest // MTK Sportpark (2026. október 15-18.)

Közép- és Kelet-Európa első számú képzőművészeti vására idén október 15. és 18. között mutatja be a legizgalmasabb kortárs alkotásokat, galériákat és napjaink feltörekvő művészgenerációját. A kiállítók több mint 50 országból érkeznek az Art Market Budapestre, melynek idén az MTK Sportpark ad otthont.

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Isolation Budapest // Akvárium Klub (2026. október 17.)

Zenei világok találkozásának lehettek részesei október 17-én az Akvárium Klubban. Az Isolation Budapest az underground zenei színtér sokszínűségét ünnepli, különféle műfajok karakteres előadóit felvonultatva. A nemzetközi mezőnyt erősíti többek között a soul műfajt képviselő énekes, Charlotte Colace, a rockos hangzásáról ismert Fantastic Negrito, az elektronikus vonalon mozgó Walter Astral, valamint a rap, gospel, illetve alternatív hip-hop fúziójával alkotó Sorvina. A sokszínű zenei élményhez hazai tehetségek is hozzájárulnak, köztük a The Roving Chess Club, továbbá Pénzes Máté és a Zseb.

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Évzáró Kerékpáros Fesztivál // Kopaszi-gát (2026. október 17.)

Október 17-én érdemes lesz a Kopaszi-gát felé kerekezni, hiszen Évzáró Kerékpáros Fesztivált tart a Grinta. Az eseménynek a Duna-part kedvelt szabadtéri helyszíne, a Kopaszikert ad otthont, ahol a kerékpározás szerelmesei változatos programokon vehetnek részt, visszatekintve az idei országúti versenyszezonra. Napközben neves sportolókkal, beszámolókkal és felejthetetlen közösségi élményekkel várják a résztvevőket, estére pedig még a hangerőt is feltekerik. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyhez a szervező Grinta Bike & Café Facebook-eseményénél találtok elérhetőséget.

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Szüreti családi nap a Várkert Bazárban (2026. október 18.)

Szüreti családi napnak ad otthont október 18-án a főváros nívós helyszíne, a Várkert Bazár. Az Ybl Miklós téri komplexumban 10-től 18 óráig ingyenes kézműveskedés és interaktív játékok által töltődhettek fel, míg egyes előadásokon, koncerteken jegyváltás ellenében vehetnek részt az érdeklődők.

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III. Budapest International Film Festival // Corvin Mozi (2026. október 24. – november 1.)

Október 24. és november 1. között ismét műsorára tűzi az év legizgalmasabb filmjeit a BIFF a Corvin moziban. Az esemény 45 alkotást vonultat fel, amelyek egytől egyig nagy sikert arattak Cannes, Velence, vagy éppen a Sundance filmes seregszemléjén. A programban helyet kapott például Nemes László történelmi drámája, a Moulin, valamint Radu Jude: The Diary of a Chambermaid című társadalmi szatírája. Az elsőként bejelentett filmek között kreatív dokumentumfilm és queer horrorvígjáték is szerepel. Nem csak a filmek miatt lesz érdemes jegyet váltani, a fesztiválon az alkotókkal is találkozhattok!

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Társasjátékok Ünnepe // Hungexpo (2026. november 21-22.)

November 21-22-én társasjáték-paradicsommá változik a Hungexpo Kongresszusi Központ tágas csarnoka. A Társasjátékok Ünnepe összehozza a fejlesztőket, a kiadókat, és persze a rajongókat, akik megismerhetik az aktuális trendeket és újdonságokat, 600 asztalnál pedig próbára is tehetik képességeiket.

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Vegan Summit // Europa Event Center (2026. november 7.)

November 7-én ismét megtelik az Europa Event Center a Vegan Summit látogatóival: Európa egyik legnagyobb vegán rendezvényén két emeleten várnak izgalmas előadások, beszélgetések, közös főzések és gasztroélmények. A színpadon többek között Steiner Kristóf, Dr. Buda László és Patrik Baboumian, miközben vegán termékek, kedvezmények, egészségügyi szűrések, kiállítók és elektromos autók is várják az érdeklődőket. A programhoz nem kell vegánnak lenned: érkezz nyitottan, kóstolj, tanulj, inspirálódj, és tölts el egy tartalmas napot hasonlóan érdeklődő társaságban!

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23. Verzió Filmfesztivál // több helyszínen (2026. november 17-25.)

November 17. és 25. között újra megtelik Budapest és hét vidéki város a legizgalmasabb dokumentumfilmekkel. A 23. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál idén több mint 80 filmmel érkezik. Az idei mottó, a „Hiszem, ha látom?” a deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált tartalmak korában különösen aktuális kérdést tesz fel: hihetünk-e még annak, amit látunk? A programban roma történetek, az ökológiai válság, az ukrajnai háború, politikai radikalizálódás, a mentális egészség is vászonra kerül. A vetítéseket közönségtalálkozók, beszélgetések és szakmai programok kísérik.

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Art Weekend Budapest // több helyszínen (2026. november 27-29.)

Kortárs galériák, műtermek és alternatív kiállítóterek tucatjai nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt az Art Weekend Budapest keretében, november 27. és 29. között. Az advent első hétvégéjén megvalósuló rendezvény művészeti sétákkal és képzőművészeti programokkal csábít ünnepek előtti lelassulásra. A látogatók megismerhetik a kortárs művészet magas színvonalat képviselő szereplőit, feltörekvő tehetségeit. A fiatalokat is megszólító, háromnapos fesztivál része a Colourful Noise névre keresztelt video art show, amely az audiovizuális művészet különleges világába kalauzolja a közönséget.

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Csak a Mentes Adventi Fesztivál // MOM Sport (2026. november 28-29.)

November 28-án és 29-én ismét az egészséges életmód kerül a középpontba a MOM Sportközpontban, érkezik ugyanis a Csak a Mentes Fesztivál adventi kiadása! A főszerep a glutén-, cukor- és laktózmentes élelmiszereké, valamint a natúrkozmetikumoké és a zöld tisztítószereké lesz, de workshopokon is részt vehettek.

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