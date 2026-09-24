14 fergeteges gasztrofesztivál a Balatonnál, ami idén ősszel a magyar tengerhez invitál

A Balatonról ősszel sem érdemes megfeledkezni, hiszen ilyenkor pezsegnek csak igazán a gasztrofesztiválok! Cikkünkben összegyűjtöttük nektek a szezon legizgalmasabb eseményeit, telis-tele ínycsiklandó szezonális finomságokkal.

Pisztráng & Borfesztivál // Tapolca (2026. szeptember 25-27.)

Nem túlzás azt állítani, hogy az idén 14. alkalommal megrendezett tapolcai Pisztráng & Borfesztivál az évek során az indián nyár egyik leginkább várt gasztroünnepévé nőtte ki magát. Nem is csoda, hiszen szeptember végén őszi képeslapra illő környezetben, a Malom-tó partján élvezhetitek a mennyei halas fogásokat és a hozzájuk passzoló borokat, no meg persze a remek társaságot. Az i-re a pontot természetesen a zenei fellépők teszik fel, akik gondoskodnak arról, hogy a hangulat mindhárom este a tetőfokára hágjon. A belépés ráadásul idén is teljesen ingyenes!

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Oktobeer Fesztivál // Balatonalmádi (2026. október 1-3.)

Balatonalmádiban jobban talán nem is indulhatna az ősz második hónapja, hiszen október 1. és 3. között zseniális sörkülönlegességekkel, fergeteges élőzenei programokkal és persze hamisítatlan bajor hangulattal telik meg a Pannónia parkoló, hogy három napra megidézze a müncheni Oktoberfest vidám forgatagát. A belépőjegy ráadásul még egy italkupont is magába foglal, amit egy korsó Paulaner, Spaten, Erdinger, Golser vagy Augustiner italra válthattok be. Egy biztos: a komlós nedű rajongóinak kihagyhatatlan esemény!

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Murci Gasztrofesztivál // Balatonlelle (2026. október 3.)

Október 3-án helyi borokkal, mustokkal és murcival, valamint finom falatokkal telik meg a balatonlellei Kishegy, hiszen érkezik a Murci Gasztrofesztivál! A rendezvényen élménykalauz segítségével járhatjátok végig a környék pincéit, miközben megkóstoljátok a ház legfinomabb tételeit. Az eseményt kézműves vásár és gyerekprogramok teszik teljessé, így a család minden tagja jól fogja magát érezni. További részletekért kövessétek a Facebook-eseményt!

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Füge Feszt // Badacsony (2026. október 9-11.)

A Balaton izgalmas, őszi gasztronómiai kalandjával vár titeket október 9. és 11. között a badacsonyi Füge Feszt. A háromnapos szabadtéri fesztivál azonban nem korlátozódik az ízélményekre: workshopok, bemutatók, valamint koncertek is gondoskodnak majd a szórakozásról, miközben megismerhetitek a régió kulturális kincseit. Az eseményen több mint 35 kiállító étel- és italkínálatába kóstolhattok bele, melynek főszereplője persze nem más, mint a füge.

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Őszi Kürtőskalács Piknik // Tihany (2026. október 9-11.)

Jó hírünk van a kürtőskalácsok szerelmeseinek, hiszen három napon keresztül minden róluk fog szólni a Vitéz Kürtős, a Lavender Tihany és a Villa Pisky közös eseményén. Az október 9. és 11. között megrendezésre kerülő Kürtőskalács Pikniken páratlanul szép környezetben falatozhattok – a városhoz illő módon ráadásul a levendulás desszertek sem maradhatnak el a legnépszerűbb ízvilágú kalácsok, valamint a tej- és gluténmentes finomságok mellett.

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Siófoki Halfesztivál (2026. október 9-11.)

Október 9. és 11. között ismét a bográcsban rotyogó halászlé illatával telik meg Siófok Fő tere és környéke, hiszen érkezik a 13. alkalommal megrendezésre kerülő Halfesztivál! Az íz- és programkavalkádot többek között családi események, kézműves játékok, zenés-táncos bemutatók és színvonalas koncertek színesítik, így még Bereczki Zoltán, a Kowalsky meg a Vega, valamint a Parno Graszt és Dánielfy Gergő közös koncertjén is tombolhattok. A rendezvényen való részvétel ráadásul az előző évekhez hasonlóan idén is teljesen ingyenes!

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Nivegy-völgyi Murci Fesztivál (2026. október 10.)

Október 10-én a Nivegy-völgy falvai is az újbort ünneplik: az idén már kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Murci Fesztiválon jobbnál jobb borok és friss murci, zene és persze fergeteges szüreti hangulat felel majd a felejthetetlen gasztronómiai élményekért. Az ingyenesen látogatható rendezvény egészen biztosan bakancslistára való program a borok és a Balaton-felvidék szerelmeseinek – minden további információért keressetek rá a Facebook-eseményre!

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Gesztenye Fesztivál // Keszthely (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én imádnivaló családi programsorozatnak lehettek részesei Keszthelyen, a Kertészeti Centrumban. A díjmentesen látogatható Gesztenye Fesztiválon kicsiknek és nagyoknak sem lesz idejük unatkozni, hiszen a gyerekeket játékok, rajzverseny és mesés-verses felolvasás várja, míg a felnőttek izgalmas workshopokon és előadásokon vehetnek részt, de még örömtánchoz is csatlakozhatnak. A rendezvényt koncertek és népdalkör teszi teljessé.

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Arácsi Habzás // Balatonarács (2026. október 17.)

Negyedjére tér vissza a balatonarácsi Népház falai közé a már-már hagyománynak számító Arácsi Habzás. A sörfesztiválon a Balaton déli partján üzemelő Helka Sörfőzde fog felelni a jobbnál jobb kézműves italokért, a kínálatban pedig a láger, a búza, az ale és a hidegkomlós rajongói sem fognak csalódni. Természetesen kísérőfalatokból sem lesz hiány, hiszen a szervezők szendvicsekkel és sós aprósüteményekkel is készülnek. Ha a környéken jártok, érdemes bebiztosítani a helyeteket az elővételes jegyvásárlással, azonban erre a helyszínen is lehetőségetek lesz.

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Szigligeti Süllőfesztivál (2026. október 23.)

A szigligeti strandra bizony nemcsak nyáron, de az október 23-i hosszú hétvégén is érdemes lesz ellátogatni, hiszen egész pénteken vár titeket a Szigligeti Süllőfesztivál! A program népszerűségét jól mutatja, hogy idén már 19. alkalommal rendezik meg az ingyenesen látogatható, halas gasztroeseményt – a pontos menetrendet a rendezvény időpontjához közeledve teszik közzé a szervezők, addig is kövessétek figyelemmel az esemény hivatalos Facebook-oldalát!

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Kőröshegyi Tökfesztivál (2026. október 23-25.)

Idén is őszi mesevilággá változik a Kőröshegyi Levendulás! Október 23. és 25. között a Balaton virágoskertje őszi hangulatot ölt magára, ahol szezonális játékok és fotópontok színesítik a programot. Különleges tökös menüvel is készülnek, de kézműves finomságokat és tulipánhagymákat is vásárolhattok.

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Ikonikus Krémes Hét // Apátsági Rege Cukrászda, Tihany (2026. október 23. – november 1.)

Tihany legendás gasztrohelye, az elképesztő balatoni panorámával büszkélkedő Apátsági Rege Cukrászda október utolsó napjaiban az édesszájúaknak kedvez, hiszen egy egész hétig a vendégek egyik kedvencét, a ház levendulás krémesét ünneplik. Az Ikonikus Krémes Héten a sztárdesszert mellé olyan limitált ízek is csatlakoznak, mint a mogyorós-karamellás, a pisztáciás-epres vagy a gesztenyés-feketeribizlis sütemény, melyek között mindenki megtalálhatja majd az új kedvencét. Biztos, ami biztos, egyik mellett se menjetek el kóstolás nélkül!

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Tökfesztivál Rádpusztán (2026. október 24.)

Október 24-én varázslatos őszi nappal készülnek a Rádpuszta-Gasztro Élménybirtokon. A családi élményfarmon a tökfaragás mellett állatsimogató, pónilovaglás, lovaskocsizás, élő zene, kézműves foglalkozások várják a legkisebbeket, a felnőtteket pedig tematikus kóstoló a nádfedeles csárdában.

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XXIV. Gardália Napok // Tihany (2026. november 6-8.)

Ősszel is varázslatosan szép a Balaton vidéke, ebben az időszakban a nyári nyüzsgés helyett idilli nyugalom fogadja a kikapcsolódásra vágyókat. Efelől megbizonyosodhattok ti magatok is november 6. és 8. között, a Gardália Napokon, amikor a tihanyi Kossuth utcán és környékén teret adnak a szórakozásnak, a hagyományőrzésnek, na meg a bográcsokban rotyogó halászlének. A Tihany évszázados halászmúltjának emléket állító esemény, az elmaradhatatlan gasztronómiai élményeken túl rengeteg színes programmal, kirakodóvásárral, és hamisítatlan őszi hangulattal várja az odalátogatókat.

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Szállások a méltán megérdemelt őszi kikapcsolódáshoz: