40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. szeptember 23-27.

Íme a legjobb programok szeptember utolsó hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Coffee Week (2026. szeptember 21-27.)

Koffeinrajongók, figyelem: szeptember 21. és 27. között visszatér a Budapest Coffee Week! Idén már több mint 80 helyszín csatlakozik a városszerte zajló eseményhez, hogy egy teljes héten át ünnepelhessétek a főváros pezsgő kávékultúráját. Kávézók, pörkölők és baristák várják különleges italajánlatokkal, kóstolókkal, workshopokkal és izgalmas programokkal a kávérajongókat és azokat, akik felfedeznék a specialty kávék világát. Visszatér a Kávéútlevél, 2026 újdonsága pedig a Green Route, azaz a matcha-útvonal lesz. Nézzetek szét minél előbb a résztvevő helyszínek között!

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Kolibri Fesztivál // Kolibri Színház (2026. szeptember 21-27.)

Szeptember végén újra a családoké és a gyerekeké lesz a Kolibri Színház: a Kolibri Fesztivál és családi nap ingyenes közösségi programokkal, zenével, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és ünnepi bemutatóval várja a nézőket. A fesztiválhoz kapcsolódva szeptember 21. és 26. között a HAM program előadásai érkeznek a Kolibri játszóhelyeire, míg a 27-e Kemény Henrik emléktáblájának megkoszorúzásával indul, majd zenei válogatások, clown show, Bágyi Anna műsora, Tóbiás Imre hangszersimogatója és Szarka Gyula Tücsöklakodalom című programja színesíti a napot.

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Keramikcafe nyitóhét (2026. szeptember 23-27.)

Szeptember 23-án megnyit a Keramikcafe, ahol kipróbálhatjátok, milyen érzés saját kerámiát festeni – akár egy baráti program, egy randi, egy családi délután részeként, vagy csak úgy, egyedül. Válasszatok a 170 kerámiaforma közül, keressétek meg hozzá a kedvenc színeteket a 110 árnyalatból, aztán jöhet a festés. Minden kerámia mellé egy kávé vagy limonádé ajándékba jár.

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Nem Megyünk Csődbe Fesztivál a Fülesben (2026. szeptember 24-27.)

Csütörtöktól szombatig, minden nap 18 órától több élő koncert és dj-k, vasárnap pedig egy felolvasószínház vár titeket az életbenmaradásért küzdő Fülesben. Minden program ingyenes, de tudtok majd adakozni a helynek.

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Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2026. szeptember 25-26.)

Szeptember utolsó hétvégéjén az örök kíváncsiaké lesz a főszerep, hiszen 25-én és 26-án vár titeket a Kutatók Éjszakája! Az ingyenes eseménysorozaton bepillanthattok a különféle tudományterületek kulisszatitkaiba, de inspiráló előadásokon, izgalmas kísérleteken és laborbejárásokon is részt vehettek.

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Eleven Ősz 2026 (2026. szeptember 25-26.)

Szeptember 25–26-án újra megtelik élettel a Bartók Béla Boulevard. Két napon át galériák, kulturális intézmények, vendéglátóhelyek, alkotók és közösségek programjai várják a látogatókat Budapest egyik legpezsgőbb kulturális negyedében.

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Fecskehajtó Fesztivál // Hagyományok Háza (2026. szeptember 25-26.)

Idén ősszel először kel szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új, kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, a 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes közös ünnepe. A kétnapos rendezvénysorozaton koncertélmények, előadások, tárlatvezetések, különleges esti performanszok, táncházak és egy látványos zenés felvonulás pezsdíti fel a Budai Vigadó környékét, miközben a vásári forgatag kézműves workshopokkal, családi programokkal, mesesátorral, játékokkal és szabadtéri élményekkel várja a kicsiket és a nagyokat.

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Bázel Csónakház pop-up nyitogató hétvége (2026. szeptember 25-27.)

Tavasszal nyit a Bázel Csónakház, ami büfé és kávézó lesz a K-hídnál. De addig is őszre-télre popop események várnak rátok itt, hogy az igazi nyitásra minden összeálljon. Ezen a hétvégén lesz melós nap a környéken dolgozóknak, kutyás nap a szigeten sétáltatóknak és gyerekes nap a Hajógyárin csúszdázóknak. Emellett folyamatos ping-pongozás, buszban műszerfal nyomkodás, csónakház-dekorálás, kávézás, sörözés, pizzázás és persze Duna-nézés.

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Tök jó hét Martonvásáron (2026. szeptember 26. – október 3.)

Termelői piac, kézműves vásár, tökfaragás, mesemondás, kiállítás, táncbemutató, szüreti sokadalom és koncertek várnak rátok egy héten át Martonvásár főterén.

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Oktoberfest Budapest // több helyszínen (2026. szeptember 26-27.)

Már szeptemberben kezdetét veszi az ősz legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest, aminek az Erzsébet téri Fröccsteraszon, a margitszigeti Paulaner Sörkertben és a Normafa Síházban lehettek részesei. A rendezvény már 12. alkalommal vár titeket hamisítatlan sörkerti hangulattal, eredeti müncheni sörökkel, bajor finomságokkal és német hagyományőrző zenekarokkal szeptember 26-án és 27-én, hogy aztán októberben tovább folytatódhasson a dínom-dánom.

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ARC kiállítás // Egry József tér (2026. szeptember 18. – október 18.)

Idén 26. alkalommal kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az ARC kiállítás, méghozzá új helyszínen: ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

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Öveket becsatolni! // Közlekedési Múzeum (2026. október 31-ig)

A Közlekedési Múzeum legújabb kiállítása, az Öveket becsatolni! a közlekedésbiztonság történetét járja körül 250 földi, vízi és légi műtárgyon keresztül. A szerdától vasárnapig látogatható időszakos tárlaton azonban nem csupán a múlt fontos mérföldkövei elevenednek meg: a mesterséges intelligencia és az új KRESZ kérdésköre szintén terítékre kerül majd az Északi Járműjavítóban. A kiállítást ráadásul izgalmas kísérőprogramok színesítik, amiket szintén kár lenne kihagyni. Fontos információ, hogy a helyszínen nincs lehetőség a parkolásra, válasszátok inkább a közösségi közlekedést!

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Szerdai programok Budapesten (2026. szeptember 23.)

Terra Profonda & Dresch Mihály // Virág Benedek Ház

Ezen a rendhagyó esti utazáson a különleges hangzásvilágú sámáni folk-blues zenét játszó Terra Profonda hármasfogat kiegészül, és immár másodszor, Dresch Mihállyal közösen oldja el a csónakot.

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Chungking Express // Bem Mozi

A Chungking Express Wong Kar-wai 1994-ben bemutatott kultikus hongkongi romantikus filmdrámája, amely a 90-es évek filmművészetének egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is legsikeresebb alkotása. A film a modern városi magányt, a múlandóságot és a váratlan találkozások romantikáját dolgozza fel két egymást követő történetben.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 24.)

Paár Julcsi szerzői estje // Zeneakadémia

Létezik a zenei alkotásnak egy olyan mélyrétege, ahol a népdal már nem csupán örökölt forma, hanem az önismeret és a gyógyítás eszköze. Paár Julcsi pályája pontosan erről a belső figyelemről tanúskodik: az elmúlt két évtizedben énekesként, dalszerzőként és zeneterapeutaként is azt kutatta, hogyan válhat a hang testi-lelki élménnyé. Szerzői estje így nem egy statikus életmű-kiállítás, sokkal inkább egy kísérletező időutazás, ahol a műfaji határok átlépése nem öncélú: húsbavágó kérdéseket feszeget.

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Sonny & Tailor – Bluesok a Harmat utcából // Köszi Kő Café

Két kőbányai kötődésű zenész, Szabó Tamás és Sonny közös koncertjükön az 1930–40-es évek amerikai blues-, folk- és countryvilágát idézik meg. A műsorban a tradicionális bluesok mellett ragtime darabok és saját szerzemények is helyet kapnak. Két kiváló, egyenrangú előadó találkozása ez, akik együtt varázsolják el a közönséget virtuóz játékukkal és hiteles előadásmódjukkal.

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Arborétum 14.

Az Arborétum bár 14 éves lett, ez alkalomból elsőként Indigó Pista érkezik egy akusztikus koncerttel, majd Frenk lép színpadra. Az est házigazdája és DJ-je az egyik legvagányabb csaj a városban: Tiszai Vivi.

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Pénteki programok Budapesten (2026. szeptember 25.)

Fénytörések // Budapest Music Center

A hónap végén a Budapest Music Centerbe is érdemes lesz jegyet váltania a komolyzene kedvelőinek, hiszen szeptember 25-én a Korossy Quartet fog csodálatos dallamokat csempészni a Koncertterembe. A Fénytörések sorozat nyitóestjén a vonósnégyes-irodalom ritkán játszott darabjai szólalnak meg, így Leos Janáček Kreutzer-szonátája, valamint Franz Schubert G-dúr vonósnégyese fog megszólalni a Mátyás utcai hangversenyteremben. Jegyvásárlásra ugyan a helyszínen is lehetőségetek lesz, ajánlott előre megváltani a belépőitek, így biztosan nem érhet titeket váratlan meglepetés.

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Lee Olivér // PostART, Budörs

Lee Olivér nemzetközileg elismert Artisjus-díjas dalszerző, előadóművész, zenei rendező. Saját zenekarai az ék és a Trillion meghatározó szerepet töltenek be a magyar underground világában. Önálló koncertjein egyedüli társa egy akusztikus gitár, így a hangerő helyét közvetlenség és spontaneitás veszi át, különleges kapcsolatot alakítva ki előadó és közönség között.

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Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf a Menny*ben

Ujj Zsuzsi felejthetetlen dalai Darvas Kristóf zongora kíséretével. A Csókolom rockendrollja helyett ez a felállás sokkal puritánabb és intimebb, ahol a szövegek súlya még inkább telibe találja az embert.

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Bluestone // Andrew’s Food & Music Bar

Nyáreleji koncertje után tér vissza az Andrew’s Gozsduba a Bluestone zenekar, és ezzel megkezdi a 2026–2027-es klubszezonját. Ezúttal is négyes felállásban állnak színpadra a fiúk, és a legjobb tudásuk szerint adják elő mindazt, amit a nagy elődöktől: B.B. Kingtől, Buddy Guytól vagy Albert Kingtől tanultak.

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Pál Utcai Fiúk // Kobuci

A 80-as években alakult Pál Utcai Fiúk, Magyarország egyik legrégebben játszó alternatív rock zenekara. Népszerűségüket talán annak is köszönhetik hogy megalakulásuk óta folyamatosan koncerteznek, túl az 1500. koncerten még mindig arra vágynak hogy minél többször tudjanak találkozni a közönségükkel.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 26.)

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál

Wekerletelep megkerülhetetlen szabadtéri eseménye az évente két alkalommal megrendezésre kerülő, ingyenesen látogatható Garázsvásár Fesztivál. Az őszi rendezvény szeptember 26-án vár titeket hamisítatlan kirakodóvásári hangulattal, tartalmas beszélgetésekkel, egy pohár házi limonádéval és persze aranyat érő ritkaságokkal. A vásárlás mellett ráadásul jótékonykodhattok is, hiszen a WEKI szervezőcsapata egy helyi ügyet is támogat az adománygyűjtéssel. Kincskeresésre fel!

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Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla

A Nagy Budapesti Kultúrzsibi szeptember 26-án a Szimpla Kertbe invitál, ahol ismét előkerülnek a padláskincsek és csak arra várnak, hogy némi alku keretében, jó hangulatban új gazdára találjanak.

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A gróf halála – nyomozós séta

A hónapban még egy alkalommal részt vehettek a Pestbudai Séták interaktív nyomozós kalandján, hiszen 26-án újra megelevenedik az 1940-es évek bűnöktől bűzlő Budapestje. A 1,5-2 órás krimisétán egy váratlanul meghalt gróf gyilkosának nyomába eredhettek, miközben korabeli újságcikkeket elemeztek, bizonyítékokat gyűjtötök és persze útba ejtitek a rejtély legfontosabb helyszíneit. Foglaljatok időben, mert a létszám limitált!

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Különkiadás – Örkény István és Esterházy Péter írásaiból // MOMKult

Örkény és Eszterházy világa generációs távolságuk, stiláris különbözőségük ellenére nagyon is alkalmas a párbeszédre. Lukács Miklós, Máté Gábor és Mácsai Pál szeptember 26-án egy felolvasás keretében idézi meg a két író gondolkodása közti kapcsolatot a MOMKultban. Ahogy egy zenés színdarabnál sűríti a történetet és az időt, úgy fogja össze az elhangzó szövegeket Bartók, a jazz, a népdalok motívumai, vagy a szabad zenei improvizáció.

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Vintage Dolls // Zeneakadémia

A swing aranykorának elegáns hangulatát idézi meg a Vintage Dolls szeptember 26-án a Zeneakadémián. A lemezbemutató első felében Munkácsy Eszter saját szerzeményei csendülnek fel, majd a szünet után a korabeli magyar zene klasszikusait hallhatjátok Micheller Myrtill közreműködésével.

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MANIA – The ABBA Tribute Show // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont

A 70-es és 80-as évek popzenei aranykorát eleveníti fel a The ABBA Tribute Show szeptember 26-án, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. Az időutazással felérő koncertélményt – a svéd banda slágerein kívül – ikonikus kosztümök, látványos koreográfia és hamisítatlan ABBA-hangulat garantálja.

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Mordái // Barlang, Szentendre

A Mordái a 60-as, 70-es évek kisérletezőmagyar népzenei vonulatok repertoárjából táplálkozó folk rock zenekar. Hangvételében az útonállók sötét szellemiségét idézi meg.

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Parov Stelar // Budapest Park

Szeptember 26-án a Budapest Parkban minden adott lesz ahhoz, hogy táncolhassatok egy hatalmasat, hiszen Parov Stelar lép színpadra, ráadásul egy héttagú zenekar társaságában. Régebbi slágerei mellett legutóbbi albuma, az Artifact is gondoskodik róla, hogy elmerülhessetek a Parov Stelar-univerzumban.

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Darage // Atno

Széteffektezett, torzított vokálok, hangos, zajos és fuzzal teli zene: a daragerockban keveredik a punk, a psych- és a progrock, néha két gitárral, ufós elektronikával felváltva butított szintikkel megtámogatva.

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Vasárnapi Gyerekek + Burkus König // Gödör

Különleges Vasárnapi Gyerekek és Burkus König koncert, ahol néha az egyik, néha a másik zenekar hallható, de lesz olyan is, amikor egyszerre mindkettő.

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Be Massive Horizon x Castle // Várkert Bazár

A Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében szeptember 26-án ismét a Be Massive Horizon dallamai töltik meg a történelmi környezetet. A Duna és a Gellért-hegy panorámája mellett Metha, Robert Makai és Somazed finoman építkező szettjei kísérnek benneteket a délutáni chilltől a naplementéig.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. szeptember 27.)

Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! Szeptember 27-én délelőtt ismét megtelik a Müpa interaktív zenés, táncos, mesés és kreatív programokkal, ahol a legkisebbektől a 12 évesekig mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot. A belépés ingyenes, így az egész családdal belevethetitek magatokat a játékos kulturális kalandokba.

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Hegyvidéki kipakoló // Böszörményi út

Szeptember 27-én újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki kipakoló, ezúttal szüreti tematikában. A helyszín változatlanul a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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Próbáljatok ki egy új helyet Budapesten:

Tacskó Találkozó // Happy Dog Kutyaiskola

Tacskók az egész országból, a legmenőbb kiállítók és változatos programok várnak szeptember 27-én a Happy Dog Kutyaiskolában. Számíthattok dupla tombolára, szépségversenyre és kutyás kvízre, illetve kirakodóvásárra is.

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Klasszikusok lassú tűzön // Zeneakadémia

Mi tesz klasszikussá egy zeneművet: a dallam, a hangszerek, a harmóniák vagy a kíséret? A Dalfőző matiné első alkalma a klasszikus zene világát veszi górcső alá, ahol ismert zenei részleteket szednek ízekre, majd többféleképpen raknak össze. Beischer-Matyó Tamás zeneszerző és Mona Dániel segítségével kiderül, miben különbözik a reneszánsz, a barokk, a bécsi klasszika és a romantika zenéje, és mi történik, ha egy-egy „összetevőt” kicserélünk. A zenés kísérletezésbe a közönség is beleszólhat, így a koncert egyszerre lesz játékos zeneóra és izgalmas felfedezés.

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VENI-Heim Boglárka: A jelenlét összhangja – Összművészeti énélmény // Zene Háza

Ezen az estén atmoszférikus elektronikus hangrétegek, Szász Veronika énekhangja, Cseh Péter gitárjátéka és Heim Boglárka kortárs tánca találkozik egy közös, egymásra hangolt térben. A különböző művészeti rétegek nem egymás mellé kerülnek, hanem egymásban folytatódnak: a hang mozdulatot hív, a mozdulat hangot formál, és egymásra reagálva alakítják a teret.

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Kiss Tibi és az Aranyakkord // Várkert Bazár

A Kiss Tibi és az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus−akusztikus hangulat, rock’n’roll rezervátum, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések. Szeptember 27-én a Várkert Bazár különleges atmoszférájú estjén a közönség egészen közel kerülhet a dalok gyökeréhez, ahol a saját számok mellett az improvizációk képében helyet kap a pillanat, az életmű egyéb dalai és kedvenc feldolgozásaik is.

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