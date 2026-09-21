3 családbarát szálláshely szerte az országban a mesébe illő őszi kiruccanásokhoz

Az ősz remek alkalmat kínál egy kis közös feltöltődéshez, mely során kicsik és nagyok egyaránt maradandó emlékeket szerezhetnek. Az alábbi három családbarát szálláshely pedig gondoskodik róla, hogy az együtt töltött napok igazán gondtalanok lehessenek. (x)

Lifestyle Hotel Mátra****

Ha olyan helyet kerestek, ahol a családi programok és a wellness mellett még kirándulások is várnak benneteket, a megújult Lifestyle Hotel Mátra**** remek választás lesz. Itt a Mátra ölelésében, természet ihlette, elegáns szobákban, lenyűgöző panoráma mellett pihenhettek, és különleges Longevity Spa szolgáltatásokat is élvezhettek. A gasztronómiai élményekről Krausz Gábor executive chef gondoskodik, a gyerekek arcára pedig játszószoba és változatos animációk fognak mosolyt varázsolni. A kül- és beltéri medencék minden évszakban remek alkalmat kínálnak a közös kikapcsolódáshoz, a szálloda sokszínű programkínálata pedig garantálja, hogy a család minden tagja megtalálja a kedvére való elfoglaltságot.

3200 Mátraháza | Weboldal

Zichy Családi Élménybirtok

A Zichy Családi Élménybirtok idén nyáron nyitotta meg kapuit, azóta pedig már megannyi családot Bikácsra csábított. Nem csoda, hiszen a négycsillagos superior családi élménybirtok minden része a kisgyermekes vendégek igényei szerint lett kialakítva, a természet pedig csupán karnyújtásnyira van. Tó, tanösvény, horgászási és pónilovaglási lehetőség, saját állatsimogató vonultatja fel a vidéki élet szépségeit, ami pedig a wellnesst illeti, az apróságokat a Harmatliget Wellness élménymedencéje, három játszóház, animációs programok sora, míg a szülőket a Herba Szaunavilág fogja lenyűgözni. A gondtalan étkezést gyerekpult, a pihenést pedig tematikus, bababarát szobák segítik – itt tényleg minden adott hozzá, hogy az egész család kikapcsolódhasson!

7043 Bikács-Kistápé Liget | Weboldal

Oxigén Family Hotel

Az Oxigén Family Hotelben tényleg lelassul az idő: a négyhektáros, ősfás parkban tiszta erdei levegő, csend és fák közt ugráló mókusok fogadnak titeket. Míg a kicsik a kalandparkban, a tágas játszótereken vagy az animátorok vezette programokon pörögnek, a felnőttek a tágas wellnessrészlegen pihenhetnek, vagy egyszerűen gyönyörködhetnek a szobából nyíló erdei panorámában. Az étkezés miatt sem kell aggódni: a gyerekek teljes all inclusive ellátása mellett már elérhető a felnőtteknek szóló Soft All Inclusive is, szezonális snack ebéddel kiegészítve. Az ételekért nem más felel, mint Krausz Gábor executive chef. Ha pedig kimozdulnátok a szállodából, a környék számtalan szuper kirándulóhelyet rejt!

3325 Noszvaj, Szomolyai út | Weboldal

Ha pedig háborítatlan nyugalomra vágytok: