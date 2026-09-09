3 különleges szálláshely az ország legszebb helyszínein, ahol igazán pihentető lesz az őszi elvonulás

A szeptemberrel együtt megérkezett az őszi lelassulás, a befelé figyelés időszaka is. Az ország leghangulatosabb szálláshelyein testet-lelket feltöltő élményekből és zavartalan nyugalomból sem szenvedtek majd hiányt. (x)

Keszeg44, Tiszakécske

A Tisza-part szomszédságában vár titeket a négy csillaggal kitüntetett Keszeg44 Vendégház, ami otthonos, barátságos hangulatával, alaposan felszerelt szobáival és kiváló elhelyezkedésével rögtön belopja magát a szívetekbe. Bár a ház jakuzzijában és grillteraszán bármennyi időt el tudnánk tölteni, egy kirándulás alkalmával is érdemes felfedezni a környék kincseit, amelyeket akár két keréken is meglátogathattok a szállás biztosította biciklik segítségével. A hely ráadásul baba- és gyerekbarát, így a család minden tagja jól fogja érezni magát a közös kiruccanáson!

6060 Tiszakécske, Keszeg utca (körtér) 44. | Weboldal

Chalet for You, Répáshuta

A Bükk erdeiben az ősz nem valaminek a vége, hanem épp a kezdete: a természet az évszak legszebb színeit ölti magára, miközben a ködbe burkolózó reggelek, a harapnivalóan tiszta hegyi levegő, a melengető napsugarak és a természet közelsége testet-lelket feltöltő élményeket hoz magával. A Chalet for You hangulatos szálláshelyei tökéletes helyszínt adnak a felfedezéshez, miközben persze meghitt, bekuckózós pillanatokban sem lesz hiány: bújjatok össze a gerendaház melegében, lazítsatok a teraszon található jakuzziban, vagy pihenjetek egyet a tágas finn szaunában!

3559 Répáshuta, Rákóczi út 17. | Weboldal | Facebook

Casa Christa, Balatonszőlős

A Balaton környékét ősszel sem érdemes elfelejteni, hiszen ilyenkor a magyar tenger egy teljesen más, nyugodtabb arcát mutatja. Hát ha még a Balaton-felvidék bájos, eldugott vendégházait választjátok szálláshelyül! A Casa Christa 45 ezer négyzetméteres birtokán szőlőültetvények és mandulafák ölelésében vonulhattok el a világ zaja elől, miközben élvezitek a páratlan panorámát, a wellnessrészleg biztosította kényelmet és a több rangos díjjal kitüntetett konyha fogásait. Ide ráadásul akár négylábú kedvencetek is veletek tarthat, aki szintén remekül fogja érezni magát a birtokon szaladgálva.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Felejthetetlen őszi kalandok várnak titeket országszerte: