12 kora őszi program 2026 szeptemberében, ami az ország legszebb helyszíneire invitál

Az előttünk álló hetekben izgalmas ízek, különleges művészeti események és fergeteges utcazene feledteti el az egyre közelgő borongós időjárást. Válogassatok a legérdekesebb programok közül országszerte és indítsátok élményekben gazdagon az idei őszt!

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál // Miskolc (2026. szeptember 4-22.)

Szeptemberben néhány napra ismét a film fővárosává válik Miskolc: 4. és 12. között az acélváros ismét megtelik filmesekkel, lelkes nézőkkel, mozis hangulattal és a szervezők ígérete szerint idén is a világ legrangosabb fesztiváljairól érkező filmekkel. A fesztivál kiemelt zenei eseménye idén a Zene: John Williams koncert, amely a filmtörténet egyik legnagyobb hatású zeneszerzője előtt tiszteleg. A közönség a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában hallhatja majd többek között a Star Wars, az Indiana Jones, a Superman és a Jurassic Park felejthetetlen dallamait, egy különleges filmes-zenei utazás keretében.

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Fotó: CineFest

Tokaji Utcazene Fesztivál (2026. szeptember 11-13.)

A IX. Tokaji Utcazene Fesztivál szeptember 11. és 13. között fülbemászó dallamokkal és fergeteges hangulattal tölti meg a történelmi borváros nyüzsgő utcáit, festői tereit. A háromnapos ingyenes rendezvényen közel száz tehetséges zenei formáció és együttes váltja egymást a kisváros különböző szabadtéri helyszínein, hogy megmérkőzzenek a nívós szakmai zsűri és a közönség értékes szavazataiért járó fődíjért. A látogatókat igazi stíluskavalkád várja: a bluestól a jazzig, a fúvósoktól az akusztikus popig mindenki megtalálja a kedvencét a macskaköves és zegzugos utcákon sétálva.

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Fotó: Tokaj Kincsei Egyesület

Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál // Gyöngyös (2026. szeptember 11-13.)

A zamatos fehérborokat bemutató Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál idén is fergeteges hangulattal várja a borkedvelőket Gyöngyösön. A hangulatos borünnepen a helyi pincészetek kiváló nedűit és a különleges szüreti ételeket kóstolhatjátok meg szeptember 11. és 13. között. Az ingyenes koncerteken népszerű hazai fellépők váltják egymást, miközben kézműves vásár, hagyományőrző bemutatók, valamint látványos szüreti felvonulás is színesíti a napokat. A közkedvelt gasztro-kulturális rendezvényen a szervezők a legkisebbeknek változatos családi és gyermekprogramokkal kedveskednek.

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Fotó: Kalocsai Noé

Szüret a Szépasszony-völgyben // Eger (2026. szeptember 12.)

Mi sem hozhatna jobban őszi hangulatot, mint a szüret ünnepe? Izgalmas gasztro-kulturális élmények várnak Eger legendás bornegyedében vezetett pincetúrákkal és nyitott pincékkel. A helyi borászok a borvidék világhíres boraival, ínycsiklandó szüreti finomságokkal és mustkóstolással készülnek. Az esemény hangulatáról látványos szüreti felvonulás és kézműves vásár gondoskodik, az Egri Bikavér Parkban pedig ingyenesen látogatható családi- és gyerekprogramok, koncertek és szabadtéri játékok szórakoztatják a közönséget. A pincészetek kiváló gasztronómiai különlegességekkel is készülnek.

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Fotó: Szépasszony-völgy – Egri Bornegyed

Ars Sacra Fesztivál // országszerte több helyszínen (2026. szeptember 1-20.)

A 20. jubileumi Ars Sacra Fesztivál különleges, lélekemelő kulturális élményekkel várja a látogatókat országszerte. A szakrális művészetek ingyenes ünnepe a „Reménységet és jövőt adok nektek” mottó köré épül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 12-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, míg a Nyitott Templomok Napja szeptember 12-én kínál különleges programokat. Budapest kiemelt helyszínei, mint a Szent István Bazilika és a Mátyás-templom, valamint számos vidéki templom ad otthont szeptember 20-ig a lélekemelő koncerteknek, képzőművészeti tárlatoknak, irodalmi esteknek és vezetett sétáknak.

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Fotó: Ars Sacra Fesztivál

MUSTRA – Klasszik Street – Zeneszüret Fesztivál // Pécs (2026. szeptember 18-19.)

Pécs történelmi belvárosának impozáns terei élő színpaddá változnak szeptember 18-án és 19-én. A Filharmónia Magyarország által szervezett utcazene fesztiválon és versenyen a klasszikus zene kimozdul a hangversenytermek falai közül. A macskaköves utcákon sétálva olyan tehetséges előadókkal találkozhattok szóló- és kamaraelőadásokban, akik a komolyzene értékeit ötvözik az utcazenélés kötetlen energiájával. A produkciók nemcsak a szakmai zsűri előtt mérettetnek meg az értékes fődíjért, hanem a ti szavazataitokért is versenyeznek kreatív, ötletes vagy éppen szokatlan előadásmódjukkal.

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Fotó: Zeneszüret Fesztivál

Kerekdomb Fesztivál // Tállya (2026. szeptember 18-20.)

Szeptember 18. és 20. között Tállyán rendezik meg a Kerekdomb Fesztivált, ahol három napon át egymást érik a koncertek, színházi előadások, kiállítások, borkóstolók és családi programok Európa mértani közepének szőlőskertjeiben. Olyan nevekkel találkozhattok, mint a Parno Graszt, a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana vagy a Quimby. Ha a természetbe is kiszabadulnátok, a koncertek előtt napközben dűlőtúrák, futás, kerékpározás és bodrogi evezés közül választhattok. A tokaj-hegyaljai településen így egyszerre élvezhetitek a kulturális programokat és a borvidék különleges hangulatát.

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Fotó: Kerekdomb Fesztivál

Őrségi Tökfesztivál // Őriszentpéter (2026. szeptember 18-20.)

A XXII. Őrségi Tökfesztivál izgalmas gasztro-kulturális kalandokkal vár a régió legnagyobb őszi rendezvényén. Szeptember 18. és 20. között a hagyományőrző programok központja Őriszentpéter, de Szalafő-Pityerszer, Magyarszombatfa és Nagyrákos is sok különleges élményt tartogat. Számos program, például tökmagolajütés, kézműves kirakodóvásár, hangulatos koncertek és kreatív tökfaragás gondoskodik a szórakozásról a három nap alatt, amelyek keretében megismerhetitek a jellegzetes helyi ételeket. A legkisebbeket gyermekprogramok és esti töklámpás-felvonulás is várja az őszi pompába öltözött tájon.

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Fotó: Őrségi Tökfesztivál

Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál (2026. szeptember 24-26.)

Szeptember 24. és 26. között az ócsai Öregfalu utcái ismét megtelnek zenével, ízekkel és programokkal. A fesztivál első napja a dallamoké: Boggie nyitja meg a koncertek sorát a templomban, közben borutcai forgataggal és kultúrplaccal hangolódhattok az estére. Pénteken a ritmus kerül előtérbe, utcazenével és esti fesztiválhangulattal, a DJ-szettek sorát pedig Lūcien zárja. Szombaton a közösségé a főszerep, családi programokkal, főzőversennyel, városi tortával és tradicionális jazz és dixieland koncerttel, valamint irodalmi szalonnal. A rendezvény több programja ingyenesen látogatható.

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Fotó: Ócsai Tájház

Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás // Esztergom-Párkány (2026. szeptember 26.)

Fussatok vagy gyalogoljatok lélegzetelállító környezetben, egy Dunán átívelő ikonikus hídon! A rajt az Esztergomi Bazilika előtti Szent István térről indul szeptember 26-án, előbb a gyaloglóknak, majd a futóknak. A nemzetközi sporteseményhez a Mária Valéria híd ad különleges helyszínt, és a párkányi Vadas Termálfürdőnél érhettek célba, ahol a befutás után igazi fesztiválhangulat fogadja a versenyzőket és a szurkolókat is. A felkészültségeteket 4 kilométeren, különböző korosztályi kategóriákban mérhetitek össze, a célvonalnál pedig minden befutó átveheti a jól megérdemelt emlékérmet.

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Fotó: Visit Esztergom

Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál (2026. szeptember 26.)

A XIX. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál izgalmas gasztronómiai és kulturális élményekkel hívja a látogatókat a magyar és sváb hagyományairól ismert baranyai településre. A rendezvény kiemelt eleme az évszázados múltra visszatekintő, gőzben főzött kelt tésztás étel, a gőzgombóc köré szerveződő látványos főzőverseny, ahol édes és sós változatok egyaránt asztalra kerülnek. A közönséget szeptember 26-án a falu színpadán egész nap színes programok várják: néptáncbemutatók, fiatalok műsorai, valamint Magna Cum Laude koncert és hajnalig tartó UnterRock sváb bál szórakoztat majd a gasztroünnepen.

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Fotó: Geresdlak Község Önkormányzata

Múzeumok Őszi Fesztiválja // országszerte több helyszínen (2026. szeptember 28. – november 15.)

Országos kulturális programsorozattal várja az érdeklődőket a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezésében a 21. Múzeumok Őszi Fesztiválja szeptember 28. és november 15. között. Az idei rendezvénysorozat a „Maradjunk a tárgynál!” mottó jegyében a valóság és a digitális illúzió határait vizsgálja. A kilenc változatos tematika között szerepel a hiteles forrásokat bemutató Tárgyi bizonyíték, a fenntarthatóságot ünneplő Zöld múzeum, az egészséges életmódot népszerűsítő Fittmúzeum. Az iskolai szünetre időzített családi foglalkozások mellett pedagógusnap és szakmai workshopok színesítik a kínálatot.

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Fotó: Magdolna Udvar Barlanglakás Emlékmúzeum

Pezsgő programok az őszi szüretek szerelmeseinek:

20 csodás szüreti program és borfesztivál Budapesten és országszerte 2026-ban
20 csodás szüreti program és borfesztivál Budapesten és országszerte 2026-ban

A borvidékeken megkezdődik a szüret, s vele együtt a borfesztiválok is. Lássuk a legjobb programokat Budapesten és országszerte!

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