Szeptember elején ismét a filmeké lesz a főszerep Miskolcon

Az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nemcsak programjában, hanem infrastruktúrájában is új korszakot nyit az esemény 22 éves történetében.

A fesztivál állandó helyszínei – a Művészetek Háza három terme, a Pressburger, az Uránia és a Béke, illetve a Zukor teremre keresztelt Csodamalom Bábszínház – mellé csatlakozik a teljesen megújult Tudomány és Technika Háza Színpad, amely a legkorszerűbb lézeres vetítéstechnikával várja a közönséget.

Új helyszín, új versenyszekció

Az új, 300 férőhelyes helyszínnek köszönhetően egyszerre még több néző élvezheti a vetítéseket a város különböző pontjain, miközben a TTH Színpad a vörös szőnyeges premierek számára is méltó környezetet biztosít majd: ez lesz ugyanis a régió alkotásaira koncentráló új versenyszekció, a V4+ premiervetítéseinek otthona.

A V4+ nyolc alkotásának egyike, a Lagzi című horvát vígjáték lesz egyben a CineFest nyitófilmje. Igor Šeregi rendezését hazájában egy hét alatt 170 ezren látták, és már ezzel rekorderedményt produkált. Sikersorozata itt nem ért véget, mindössze néhány hét elég volt ahhoz, hogy csaknem harminc év után megdöntse a Titanic közel félmilliós, minden idők legnagyobb nézettségét jelentő rekordját. A Lagzit, producerei szerint mostanra több mint 2,4 millióan látták a világban.

Főszerepben a magyar filmek

Az idei programban ismét meghatározó szerepet kapnak a magyar és magyar koprodukcióban készült alkotások. A közönség láthatja Reisz Gábor legújabb rendezését, a Földszintet, amely közvetlenül velencei premierje után érkezik Miskolcra a Hivatalos Versenyprogramba.

Különösen izgalmas premiernek ígérkezik a Hivatalos Versenyprogramban Mayer Bernadette önéletrajzi ihletésű első nagyjátékfilmje, a Mommy Blue, amelyet korábban a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál „Forward Future” szekciójában a legjobb film, legjobb női főszereplő és legjobb színész díjával tüntettek ki. Főhőse (Vilmányi Benett) az első gyermeke születése után nem sokkal szembesül azzal, hogy édesanyja (Für Anikó) cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását.

A fiatal férfi elkerülhetetlenül választás elé kényszerül anyja és saját családja között, mivel felesége (Waskovics Andrea) külföldön kap munkát. Dubinyák Réka néhány hónappal ezelőtt Szeplőtelen című kisfilmjével elnyerte a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon a diákzsűri díját, a CineFest CineDocs programjába pedig már egész estés dokumentumfilmjével érkezik. A megható Új lépések egy tudományos kutatásban résztvevők nyolc hónapját követi.

A legfrissebb nemzetközi sikerek

A fesztivál ugyanakkor idén is elhozza a nemzetközi filmes világ legfrissebb sikereit: Cannes-ból érkezik Andrej Zvjagincev Nagydíjas alkotása, a Minótaurosz, Berlinből pedig az Arany Medvével kitüntetett Sárga borítékok, valamint a futballtörténelem egyik legsúlyosabb tragédiáját feldolgozó Heysel 85.

A programból nem hiányozhat az ugyancsak Berlinben hatalmas sikert aratott Rose, a csaknem felismerhetetlenségig maszkírozott Sandra Hüller a legjobb színésznő díjával kitüntetett, lenyűgöző alakításával.

A vetítések mellett számos kapcsolódó program várja a közönséget: többek között a tavaly nagy sikert aratott CineFest Adventure Lillafüreden, de szabadtéri filmvetítések, közönségtalálkozók, koncertek, szakmai konferenciák és filmtörténeti események is színesítik a fesztivál kilenc napját.

A részletes programot ide kattintva, a Cinefest oldalán találjátok.

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