Szeptemberben néhány napra ismét a film fővárosává válik Miskolc

Szeptember 4. és 12. között Miskolc ismét megtelik filmesekkel, lelkes nézőkkel, mozis hangulattal és a szervezők ígérete szerint idén is a világ legrangosabb fesztiváljairól érkező filmekkel.

Az elmúlt években a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál valódi előszobája lett az Oscar-díjas filmeknek, több alkotás magyarországi premierjét biztosítva. A fesztiválon láthatta először a közönség a Szegény párák című filmet, amely később négy Oscar-díjat nyert. Ugyancsak Miskolcon debütált az Anora, amely tavaly öt kategóriában diadalmaskodott az Oscar-gálán.

Az idei jelöltek és díjazottak között szerepeltek olyan címek, amelyeket a közönség már Miskolcon korábban megismerhetett.

Különösen nagy elismerés, hogy az Érzelmi érték, amely 2025-ben elnyerte a CineFest fődíját és a Pressburger Imre-díjat, az Oscar-szezonban egyaránt átütő sikert aratott, sőt a legjobb nemzetközi film kategóriában szintén győzni tudott, miközben több más fontos jelölést is kapott.

Hasonlóan erős Oscar-szereplést mutatott A titkosügynök, melyet többek között a legjobb film, főszereplő és szereplőválogatás kategóriákban is jelöltek, valamint a nemzetközi film mezőnyében ugyancsak versenyben volt.

Szintén jelentős figyelem övezte a Bugoniát, mely a legjobb film, női főszereplő, adaptált forgatókönyv és eredeti filmzene kategóriákban szerzett jelöléseket.

A fesztivál kiemelt zenei eseménye idén a Zene: John Williams koncert lesz, amely a filmtörténet egyik legnagyobb hatású zeneszerzője előtt tiszteleg. A közönség a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában hallhatja majd többek között a Star Wars, az Indiana Jones, a Superman és a Jurassic Park felejthetetlen dallamait, egy különleges filmes-zenei utazás keretében.

A részletes programot ide kattintva, a Cinefest oldalán találjátok.

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