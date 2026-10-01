6 remek kiállítás Budapesten októberre, ahol felejthetetlen kulturális élmények várnak

Amikor odakint már csípős a levegő, ideje a múzeumok felé venni az irányt! Összegyűjtöttük azokat a különleges tárlatokat, amelyek izgalmas kulturális élményekkel teszik színesebbé az őszi napokat a fővárosban.

Bíró László emlékkiállítás // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. október 11-ig)

A tárlat Bíró László polihisztor rendkívülien sokoldalú életútját mutatja be: a golyóstoll feltalálójaként világszerte ismert magyar szakember autóversenyzőként, vámügyintézőként, festőként és újságíróként is tevékenykedett. Felnőtt élete nagy részét a távoli Argentínában töltötte, ahol a mai napig nagy tisztelet övezi, születésnapján pedig a Feltalálók napját ünnepeljük. A kiállítás közelebb hozza a látogatókhoz a golyóstoll, az automata sebességváltó és több tucatnyi jelentős, ámde kevésbé ismert találmányának születését, egyúttal pedig tiszteleg II. kerületi kötődése előtt is.

Bővebb információ >>

World Press Photo // Biodóm (2026. november 8-ig)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

Bővebb információ >>

44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (2026. november 8-ig)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

Bővebb információ >>

A betűk rapszódiája: Variációk rétegekben // Koreai Kulturális Központ (2026. november 27-ig)

A mindennap használt betűk a hang és a test mozgásából születnek. Kang Goo-Ryong grafikus, A betűk rapszódiája című kiállítása a jelentés mögé tekint, és a betűket a látvány, a hang és a mozgás dimenziójába emeli. A nemzetközileg elismert alkotó a koreai nyelv ábécéje, a hangul elemeit a hang és a forma szabad variációiként kezeli, miközben a latin ábécé és a kínai írásjegyek felé is nyit. A tárlat központi eleme a Passage of Hangeul installáció, amelyben a látogató különös módon, saját mozgásán keresztül tapasztalhatja meg, ahogy a hangok betűkké, a betűk pedig nyelvvé állnak össze.

Bővebb információ >>

Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2026. október 30. – 2027. február 28.)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

Bővebb információ >>

Műcsarnok ősz-tél

Sáros László György organikus építészeti szemléletének középpontjában az emberi élet áll, tárlata pedig az építészeti munka szerves részeként születő épületfotóit is bemutatja. Árendás József kiállításán a hazai kulturális plakátművészet ikonikus, fanyar iróniával fűszerezett alkotásai és rajzai láthatók. Kelemen Károly radírképei és posztmodern festményei a hazai „új szenzibilitás” korszakába engednek betekintést. A jubileumi Műcsarnok 130 című tárlat az intézmény gazdag történetének fontos momentumait és az elmúlt hat év emlékezetes kiállításait idézi fel. A Frissen 2026 keretében hat kurátor–művész páros mutat be egyedi alkotásokat közvetlenül a műtermekből. A sort Árkossy István eklektikus világa és Romvári János képzőművész kiállítása teszi teljessé.

Bővebb információ >>

Szuper előadások is várnak: