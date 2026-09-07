Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a World Press Photo kiállításon

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont. Szeptember 25-től a Biodóm különleges kiállítása bolygónk legfontosabb és legégetőbb történeteibe enged bepillantást. (x)

A számos nevező közül a független nemzetközi zsűri olyan felvételeket és fotóriportokat választott ki, amelyek nemcsak dokumentálják korunk történéseit, hanem árnyaltan mutatják meg azok emberi következményeit is. A tárlat képei a világ számos pontjáról érkeznek, és olyan témákat járnak körül, amelyek nap mint nap alakítják a jelenünket.

A fotók egyszerre szembesítenek a világ nehézségeivel és mutatják meg azt a hihetetlen erőt, méltóságot és összetartást, amellyel az emberek ezekkel a helyzetekkel szembenéznek.

Háborúk és migráció

A kiállítás egyik legerősebb témája a fegyveres konfliktusok emberi ára, a díjazott munkák között a gázai humanitárius helyzet, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei és a szíriai újjáépítés nehézségei is megjelennek. A képek nem pusztán a frontvonalakat vagy a pusztítást mutatják: az otthonaikat elvesztő emberek, a szétszakadó családok és a túlélésért küzdő közösségek történetei kerülnek a középpontba.

A 2026-os Év Fotója, Carol Guzy Separated by ICE című képe egy ecuadori család történetén keresztül mutatja meg az amerikai bevándorlási eljárások következményeit. A családok szétszakadása és a kényszerű úton levés a kiállítás egyik legmegrázóbb visszatérő motívuma, hiszen a személyes történetek közel hozzák azt a globális problémát, amelyről gyakran statisztikák és hírek formájában hallunk.

Klímaváltozás és társadalmi igazságosság

A természet és az ember kapcsolatának változása szintén hangsúlyos szerepet kap: erdőtüzek, aszályok, mezőgazdasági vegyszerek egészségügyi hatásai és az éghajlatváltozás helyi közösségekre gyakorolt következményei jelennek meg a díjazott projektekben. A fotók azt is megmutatják, hogy a klímaválság nem távoli, elvont jelenség, hanem emberek mindennapjait, megélhetését és jövőjét közvetlenül érintő valóság.

A tárlat képei között számos történet szól a jogokért és az igazságért folytatott küzdelemről. A nők jogai, az őslakos közösségek igazságkeresése, a korrupcióellenes tiltakozások és a háborús övezetekben élő gyermekek oktatáshoz való jogának sérülése mind helyet kapnak a tárlaton.

Gyász, veszteség és az igazság dokumentálása

A zsűri kiemelt figyelmet fordított azokra a képekre is, amelyek az emberi kitartást, méltóságot és összetartást mutatják meg. Sok díjazott fotó személyes tragédiákat, családi veszteségeket és közösségi összefogást örökít meg, vagyis azt, hogyan próbálnak az emberek tovább élni akkor is, amikor az életük egyik pillanatról a másikra megváltozik.

A kiállítás egyik fontos kérdése maga a fotóriporteri munka jelentősége is. Egy olyan korszakban, amikor a tények hitelessége, a demokrácia és a tájékozott nyilvánosság egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, különösen fontos, hogy legyenek, akik a történéseket a helyszínen dokumentálják.

A World Press Photo képei ezért nem egyszerűen híradások: vizuális kordokumentumok, amelyek megőrzik a jelen pillanatait, és lehetőséget adnak arra, hogy később is szembenézzünk velük.

Kísérő kiállítások

A budapesti tárlatot két különleges kísérőkiállítás egészíti ki. A Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi a 2026-os választás legemlékezetesebb képeiből válogat, míg a Sortűz 1956 Bojár Sándor, az MTI fotóriporterének felvételeivel idézi fel a hetven évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc eseményeit.

Bővebb információt és a jegyvásárlást ide kattintva, a World Press Photo weboldalán találtok.

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