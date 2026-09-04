Elképesztően izgalmas programokkal eredhettek Óbuda rejtett történeteinek nyomába idén ősszel

Szeptember 12-én egész nap különleges programokkal vár a Kiscelli Múzeum: a barokk kolostor, az egykori Schmidt-kastély, a vadregényes park és a föld alatti terek is új történeteket mesélnek. A Kiscelli Nap idei programjai a hely szakrális múltjától a kortárs művészetig számos izgalmas témát járnak körül.

A nap egy városi sétával indul, amelyen Farbaky Péter művészettörténésszel Mariazell és Kiscell kapcsolatát ismerhetitek meg, majd az óbudai Szent Péter és Pál-templomban az egykori kiscelli trinitárius kolostor oltárát és a kiscelli kegyszobrot is megtekinthetitek.

A múzeumban épülettörténeti séta vezet végig a kolostor és a kastély múltján, délután pedig a Kiscelli Underground során a csak vezetéssel látogatható altemplom, a mélypince és a II. világháborús bunker titkai is feltárulnak.

A művészetkedvelőket szakrális műtárgyakat bemutató pop-up kiállítás és tárlatvezetés várja, miközben a restaurátorműhelyben a modern műanyagokból készült vallásos tárgyak különleges világába nyerhettek betekintést.

A templomtérben Haydn Mariazell-miséje csendül fel, délután pedig Julien Klopfenstein kortárs táncperformansza kapcsolja össze a testet, a földet és az átalakulást. Mindezek mellett a kreatív programok között letterpress és lámpáskészítő workshop is szerepel.

A napot a Kiscelli-parkerdő felfedezésével is érdemes kiegészíteni, hiszen a kastélykert kápolnája, kálváriája és évszázados fái között sétálva egészen más arcát mutatja meg a környék. A programok mellett kedvezményes múzeumi könyvvásár és a Mókusch Kávézó házias finomságai is várják a látogatókat.

További információt és a jegyvásárlást ide kattintva, a Kiscelli Múzeum weboldalán találjátok.

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