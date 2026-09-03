20+ vintage és retró vásár Budapesten és környékén a kincsekkel teli szeptemberhez

A kora őszi hétvégék alkalmával is tucatnyi vintage és retró vásár, bolhapiac és börze portékája vár benneteket egy-egy remek hangulatú kincskeresésre Budapesten és környékén.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

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Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

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Schaumarkt – Őszi szezonnyitó és bolhapiac // Solymár (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én Solymáron, a Templom téren kerül megrendezésre az őszi szezonnyitó és bolhapiac. A Schaumarkton a bolhapiacos kincsek mellett a megszokott termelői finomságok, szezonális portékák és kézműves szépségek is várnak benneteket.

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Az ősz első Kipakolója // Fény utcai piac (2026. szeptember 6.)

Az ősz első Kipakolója szeptember 6-án érkezik a Fény utcai piacra. A vásáron ezúttal is gazdát cserélnek majd azok a játékok, ruhaneműk, könyvek, konyhai eszközök, és még használható holmik, amik nagy örömöt okozhatnak majd új tulajdonosaiknak.

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Abádi Zöld Piknik és Garázsvásár // Abádi tér (2026. szeptember 6.)

A XI. kerületi Abádi téren szeptember 6-án egy egész napon átívelő zöld piknik és remek hangulatú garázsvásár részesei lehettek. A napot számos program, többek között Ringató-foglalkozás, kézműveskedés, edzés és hasznos előadás színesíti.

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Filmplakátok, régiségek és festmények vására // RaktArt, Szentendre (2026. szeptember 11., 12.)

Az ősz első vásárát több ezer régiséggel, többszáz festménnyel, illetve ezernyi filmplakáttal indítja a szentendrei RaktArt. Szeptember 11-én és 12-én a kincskeresésé lesz a főszerep, a hangulatért pedig élő zene, lángos és jéghideg sör felel.

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Teleki Zsibi // Teleki téri piac (2026. szeptember 12.)

Szeptember 12-én újra zsibvásárt rendeznek a Teleki téri piacon, ahol zene, finom ételek, kincsek, közösség és jó hangulat vár minden lelkes érdeklődőt. A hangulatot zenével alapozzák meg, a reggeliről pedig a helyi büfék fognak gondoskodni.

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Madách Zsibi // TELEP (2026. szeptember 12.)

Szeptember 12-én vegyétek az irányt a Madách téri TELEP felé, ahol ismét a ruháké, a vintage, streetwear és y2k daraboké lesz a főszerep.

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VIII. Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. szeptember 12., 13.)

Szeptember közepén vásári kavalkád veszi kezdetét a XVIII. kerületben, hiszen 12-én Pestszentlőrincen, 13-án pedig Pestszentimrén rendeznek garázsvásárt. A forgatagnak mindkét nap 9 és 17 óra között lehettek részesei – azért nem árt időben érkezni, nehogy lemaradjatok a legígéretesebb kincsekről!

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Bolhapiac a Tranzit by Flow-ban (2026. szeptember 13.)

Kincsekre, finom falatokra és jó társaságra számíthatsz, ha szeptember 13-án ellátogatsz a Tranzit by Flow-ba. Nézelődj, válogass, keresgélj a kincsek között, hiszen régi kedvencek, megunt, de másnak még tökéletes holmik és különleges apróságok várják majd, hogy gazdát cseréljenek.

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Szeptemberi lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. szeptember 13.)

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje szeptember 13-án, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

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Régiségvásár az Esztergomi Piacon (2026. szeptember 13.)

Mondanunk sem kell talán, hogy szeptember 13-án Esztergomba is érdemes lesz ellátogatni. Ha szereted a történetekkel teli kincseket és az egyedi darabokat, akkor 7 és 14 óra között a Simor János utcai Esztergomi Piacon a helyed!

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Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. szeptember 13.)

Számtalan okot tudunk, amiért érdemes lesz szeptember 13-án a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek immár őszre hangolt gardróbotokat.

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38. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér (2026. szeptember 13.)

Szeptemberben visszatér a Terézvárosi lom-mentő bolhapiac, a helyszín pedig változatlanul a Hunyadi tér. Szeptember 13-án épp itt lesz a ideje, hogy belevessétek magatokat a városi kincskeresésbe, lesznek vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök, divatcikkek és egyéb portékák minden mennyiségben.

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Garázsvásár az Erdei kuckó Játszóházban (2026. szeptember 16.)

Van otthon néhány kinőtt gyerekruha, megunt játék vagy olyan kincs, aminek nálatok már nincs helye, de más családnál még nagy örömet okozhat? Akkor pakoljátok meg a kosarakat, dobozokat, hiszen szeptember 16-án garázsvásár keretében adhattok nekik új életet a XIV. kerületi Erdei kuckó Játszóházban.

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Kispesti bolhapiac // Kossuth tér (2026. szeptember 20.)

Szeptember 20-án, vasárnap 7 és 14 óra között a XIX. kerületi Kossuth téren kerül megrendezésre a Kispesti bolhapiac, ahol ruhák, játékok, régiségek, dísztárgyak, könyvek és különlegességek cserélnek majd gazdát.

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Gardrób + Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. szeptember 20.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár szeptember 20-án ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A szezon legjobb ruhái, cipői, táskái és kiegészítői mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok ezen az alkalmon.

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Bolhapiac // Tündérkert, Soroksár (2026. szeptember 20.)

A soroksári Tündérkert szeptember 20-án ismét szélesre tárja kapuit a bolhapiacozni vágyók előtt. Ha régóta vadásztok egy-egy különleges retro darabra, jó könyvre vagy játékra válogassatok kedvetekre a portékákból 9 és 12 óra között!

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Vintage vásár és ReMarket a Hengermalomban (2026. szeptember 20.)

A nyári szünet után újraindul a Hengermalomnál a vásárszezon. Szeptember 20-án 10 és 18 óra között ismét lesz lehetőségetek keresni és kutatni szebbnél szebb kincsek után. Az udvar nemcsak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen a napon, na meg persze retró, vintage, old school és mid century tárgyak sokaságával.

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23. Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2026. szeptember 26.)

Wekerletelep megkerülhetetlen szabadtéri eseménye az évente két alkalommal megrendezésre kerülő Garázsvásár Fesztivál. Az őszi rendezvény szeptember 26-án vár titeket hamisítatlan kirakodóvásári hangulattal, tartalmas beszélgetésekkel, egy pohár házi limonádéval és persze aranyat érő ritkaságokkal. A vásárlás mellett ráadásul jótékonykodhattok is, hiszen a WEKI szervezőcsapata egy helyi ügyet is támogat az adománygyűjtéssel. Kincskeresésre fel!

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Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla (2026. szeptember 26.)

A Nagy Budapesti Kultúrzsibi szeptember 26-án a Szimpla Kertbe invitál, ahol ismét előkerülnek a padláskincsek és csak arra várnak, hogy némi alku keretében, jó hangulatban új gazdára találjanak.

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Hegyvidéki kipakoló // Böszörményi út (2026. szeptember 27.)

Szeptember 27-én újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki kipakoló, ezúttal szüreti tematikában. A helyszín változatlanul a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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A kincsek mellett újdonságok is várnak rátok: