Egykor betiltott filmeket és egy Queen-premiert is megtekinthettek Budapest várva-várt moziünnepén szeptemberben

Vérgrófnők, betiltott filmek, Amélie és némafilmek élő zenével: szeptember 15. és 20. között számos fővárosi moziban várja a Budapesti Klasszikus Film Maraton a közönséget!(x)

A filmtörténet emlékezetes pillanatait több mint 100 felújított film vetítésével idézik meg, nagyvásznon, a Nemzeti Filmintézet szervezésében. A fesztivált a Queen Budapest koncertfilm 4K-ban felújított változatának világpremierje nyitja, a díszvendégek közt ott lesz Mathieu Kassovitz – A gyűlölet, Amélie csodálatos élete – francia rendező és színész, Mohsen Makhmalbaf – Salaam Cinema, Volt egyszer egy mozi – iráni filmrendező, valamint Pawel Edelman – A zongorista, Katyn – operatőr.

Az 1956-os forradalom évfordulójára emlékezve egykor tiltott és frissen restaurált magyar filmek is műsoron lesznek, míg a némafilmsztár Putty Lia és Marilyn Monroe elsöprő sikerét többek közt a Féltékenység, a Varieté és a Szőkék előnyben idézi fel.

A vetítésekről bővebb információ a Budapesti Klasszikus Film Maraton weboldalán, ide kattintva érhető el.

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