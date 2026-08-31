Amerikai borokkal, nemzetközi ízekkel és felejthetetlen élményekkel vár Budapest ikonikus borfesztiválja

A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra egyik legfontosabb ünnepe és találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borkedvelőket. (x)

A fesztivál idén először szerdától szombatig, szeptember 9. és 12. között várja a látogatókat a Budavári Palotában, ahol több mint ezer bor és pezsgő, ikonikus pincészetek, izgalmas újdonságok, prémium gasztronómiai kínálat és páratlan panoráma teszi teljessé az élményt.

A Budapest Borfesztivál azonban nemcsak a borokról szól, hanem négy napról, amikor régi ismerősök találkoznak, új kedvencekre bukkanhatunk, és egy pohár bor mellett emlékezetes pillanatok születnek.

Sztártételek és finomságok

A jubileumi év számos újdonságot tartogat: a szerdától szombatig tartó menetrendnek köszönhetően a fesztivál már a hétköznapokon is tökéletes helyszíne lehet egy munka utáni találkozásnak vagy baráti koccintásnak. Azok számára pedig, akik elsősorban a borok felfedezéséért, kötetlen szakmai beszélgetésekért érkeznek, bemutatkozik az Explorer napijegy.

Ezzel az új jegytípussal a látogatók a helyszíni napijegy árának feléért léphetnek be a fesztiválra a délutáni órákban, amikor még nyugodtabb környezetben kóstolgathatnak az esti forgatag előtt.

A Budapest Borfesztivál fókuszában idén is a magyar borok állnak, ugyanakkor évről évre nemzetközi kitekintést is kínál. Az idei díszvendég, az amerikai kontinens három különböző standon és négy különleges tematikus kóstolósoron keresztül mutatja be legizgalmasabb borvidékeit és borstílusait.

A kiváló borok mellé természetesen prémium ételek is párosulnak. A fesztivál gasztronómiai kínálatával idén is lehetőség lesz bejárni a világot. A helyben szeletelt prémium sonkáktól és az autentikus libanoni fogásoktól kezdve az olasz klasszikusokon, a friss osztrigán át egészen a prémium street food különlegességekig minden megtalálható lesz.

Színes programforgatag

A fesztivál egyik legnagyobb értéke továbbra is az, hogy közelebb hozza egymáshoz a borászokat és a közönséget. Az ingyenes pop-up borkóstolók során a kiállítók személyesen mutatják be boraikat, míg a késő délutáni órákban megrendezett Kvaterka beszélgetéseken borászok és gasztronómiai szakértők osztják meg történeteiket, tapasztalataikat és boraikat a látogatókkal.

Megújul a fesztivál egyik legkedveltebb szakmai helyszíne is: a VinAgora Borkaszinó by Taste & Play játékos formában vezeti be a látogatókat a borkóstolás világába. A különböző interaktív kihívások során bárki próbára teheti érzékszerveit és borismeretét, legyen akár kezdő borkedvelő, vagy tapasztalt borszakértő.

A játék nagyszerű közös élményeket és értékes boros tudást kínál, a részvétel teljesen ingyenes és még ajándékot is kapnak a résztvevők!

Esténként a fesztivál nagyobb fordulatszámra kapcsol. Az MVM Színpadon minden este koncertek várják a közönséget, utánuk ismert DJ-k szolgáltatják a felejthetetlen bulihangulatot. A jazz, a blues, a pop és a rockabilly dallamai, a dunai panoráma és egy pohár kiváló bor együtt teremtik meg azt a különleges hangulatot, amelyért évről évre tízezrek térnek vissza a budai Várba.

Bővebb információt a Budapest Borfesztivál weboldalán ide kattintva találtok.

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