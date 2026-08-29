7 eldugott, kézműves pékség Budán, ahol minden nap a kenyér ünnepe

Az alábbi pékségek aranybarnára sült, ropogós kenyerekkel és illatozó péksüteményekkel, valamint határtalan vendégszeretetükkel lopták be magukat a fővárosiak szívébe – ha eddig még nem jártatok náluk, fedezzétek fel őket idén ősszel!

Neked Kelek

A Kosztolányi tér imádnivaló pékségénél járva csak arra tudunk gondolni, hogy a Neked Kelek csapata bizony komolyan vette a névválasztást: már reggel 7-kor széles mosollyal köszönő eladók, gyönyörű porcelántányéron érkező friss, ropogós pékáruk és speciality kávézókat megszégyenítő koffeines italok teszik szebbé a napotok indulását a Feneketlen-tóval szemben. Amíg tart a jó idő, érdemes a teraszról élvezni a reggeli napsugarakat, miközben figyelitek a város ébredését és az itt elhaladó villamosok szüntelen zakatolását.

1113 Budapest, Kosztolányi tér 5. | Facebook

Pékműhely

Legnagyobb örömünkre három helyen is belefuthattok a Pékműhely üzleteibe: a Bartók Béla úti és a Batthyány utcai pékségben, valamint a Lövőház utcai Szerelmes Levélben is találkozhattok a mindig mosolygó csapattal. A helyen sós és édes finomságokkal tesznek a szénhidrátbeviteletekért: igen népszerűek a nasinak is kiváló csavart rudak és a hagyományos péksütik, azonban az üzletet leginkább a város legjobb kakaós csigájáról ismerik. Ezek mellé újdonságként érkeztek a pultba a csurig töltött croissant-ok, melyek között tiramisus, pisztáciás és mogyorókrémes változatot is találtok. Ha ez nem lenne elég, minden nap speciális kenyérrel készülnek – ezeket egyébként rendre elkapkodják, szóval érkezzetek időben!

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b | 1015 Budapest, Batthyány utca 24. | 1024 Budapest, Lövőház utca 7-9. | Weboldal

Megszegett Ígéret Pékműhely

A Fehérvári út hőn szeretett pékségénél valóban könnyű eleget tenni az üzlet nevének: mennyei kovászos kenyereivel, foszlós kalácsaival és kakaós csigáival, valamint omlós pereceivel a Megszegett Ígéret munkatársai gondoskodnak arról, hogy egyik vendégük se maradjon éhesen. Sőt, ha ez nem lenne elég, a hűtőben még hazai gyümölcsleveket és szörpöket, valamint friss házi tejet és joghurtot is találtok, így a látogatásotok során ezeket is be tudjátok szerezni. Ha ránk hallgattok, a krémes állagú, tömény pisztáciás brownie-t se hagyjátok a pultban, mert ilyen finomat bizony nem mindenhol találtok!

1117 Budapest, Fehérvári út 46. | Facebook

Babushka Kézműves Pékség

A Sasadi úton járva lehetetlen megállás nélkül elhaladni a Babushka előtt. Az apró faház már kívülről is hívogató, hát ha még beléptek a mennyei péksütemények és a kovásszal készült kenyérfélék birodalmába! Roboz Eszter már 5 éve vezeti lendületesen és lelkiismeretesen az üzletet, aminek meg is lett az eredménye: az eddigi sikerek után a pékség a teljes kiőrlésű bio kenyerükért és az omlós kalácsukért is díjat kapott az idei Kenyérlelke Fesztiválon. Az ismerős ízek mellett érdemes kipróbálni a cheddaros-jalapenos kenyeret és a csokis-málnás csigát, melyek nem véletlenül a törzsvendégek kedvencei. Ha pedig ti is elsajátítanátok a sütés rejtelmeit, kövessétek be a Babushka Facebook-oldalát, hiszen itt hirdetik meg az aktuális workshopokat is!

1112 Budapest, Sasadi út-Tömös utca sarka | Facebook

Szeliz Pékség

Újbuda egyik rejtett utcájában bújik meg a Szeliz Pékség, amit talán csak a környéken élők ismernek. Az Ulászló utca egyik társasházának alsó szintjén megbúvó sütöde mellett valóban könnyű elhaladni, ám ha követitek az isteni kenyérillatot, hamar rábukkanhattok a bájos kis üzlethelyiségre. A családi vállalkozáshoz azonban nem csak a friss, roppanós pékáruk miatt érdemes betérni, hanem annak páratlan, vidéki idillt idéző hangulata miatt is: a finomságokat egyenesen az ablakból kapjátok, és tuti, hogy hamar találtok közös témát a mindig barátságos eladókkal!

1113 Budapest, Ulászló utca 54. | Facebook

Brucker Pékség

Dél-Budán barangolva lépten-nyomon találkozhattok a Brucker Pékség üzleteivel – a városközponthoz legközelebb éppen a Móricz Zsigmond körtéren, ahol a lépcsőkön haladva máris érezni a helyben készült kenyérfélék és croissant-ok illatát. Ez persze nem a véletlen műve, hiszen a Brucker csapata mögött több mint 25 év tapasztalat áll, ami alatt tökélyre fejlesztették az ősbúzával, vadkovásszal készült kenyereket és a péksüteményeket. Bármelyik pékségbe is tértek be, az biztos, hogy magas minőségű, kézműves termékekkel távoztok majd, amit csak tovább tetéz, ha egy speciality kávét is párosítotok mellé. Reméljük, hamarosan a pesti oldalon is találkozhatunk velük!

1111 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1. | 1119 Budapest, Andor utca 2. | 1221 Budapest, Játék utca 2-12. | 1223 Budapest, Jókai Mór utca 38. | Facebook

Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség

A Nagytétényi út egyik eldugott udvarában bújik meg a Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség, ami akkor is megérdemel egy látogatást, ha épp nem a környéken laktok, hiszen itt valóban nem mindennapi hangulatban falatozhattok. Az indusztriális környezet ölelte helyen retro tárgyak körében élvezhetitek a választott enni- és innivalót: a falon többek között Soltész Rezső portréja mosolyog rátok, míg a pultban hagyományos konyhai mérleggel találkozhattok. A nosztalgikus életérzés mellett a kínálatban persze helyt kaptak az újhullámos, hajszálvékony leveles tésztából készült édességek és a legfinomabb kovászos kenyerek is. Az biztos, hogy itt minden szempontból egyedülálló élményben lesz részetek!

1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50. | Facebook

Ha a Balatonnál harapnátok mennyei péksüteményekbe: