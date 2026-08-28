Nem kevés újítással köszönti az őszt Budapest belvárosának egyik kedvenc magyaros étterme

Az a jó a magyar konyhában, hogy mindig tartogat meglepetéseket, és folyamatos megújulásra ösztönzi a vendéglátóhelyeket. Legutóbb mindez a Bazilika szomszédságában, a Hercegprímás utcában nyert bizonyosságot – ez pedig nem jelenthet mást, mint hogy a Mákos Gubában jártunk. (x)

A belvárosi forgatagban már messziről kiszúrjuk a teraszt, mely menedéket és rendhagyó gasztroélményt ígér számunkra, amikor a legmagasabban jár a nap. Bár harangszó nem, az egyre sokasodó vendégsereg már jelzi az ebédidő kezdetét, mi viszont először kíváncsiságunkat csillapítjuk, és leülünk a kreatív séf, Molnár Attila mellé. Mint megtudjuk, augusztusban, a belváros túloldaláról érkezett a Mákos Gubába, így kellő tapasztalattal felvértezve egyengeti az étterem útját.

Jól ismert ízek, új köntösben

Izgalmas időszakát éli a Mákos Guba, hiszen nemcsak új séfet, de arculatot is köszönt V. kerületi egységében. A változásnak hála még tovább erősödik a magyaros vonal, az ismerős ízek és a vendégtér pedig egészen új formát kap.

Kockás terítő helyett elegáns, mégis barátságos miliő idézi meg az otthon melegét, az új étlap pedig hűen tükrözi a séf szemléletét: a paprikás csirke, a marhapörkölt marad, de éttermi szintre emelkedik, és minden egyes „komfortétel” kap egy kis csavart. Úgy is mondhatnánk, a fogás lelkét a hagyomány adja, a kortárs vonal pedig gondoskodik róla, hogy több lehessen, mint puszta nosztalgia.

Izgatottan lapozgatjuk az étlapot, és már az első oldalon kiderül, hogyan is képzeli el mindezt Molnár Attila. Az új séf igazán különleges kreációkkal debütált: három szezonális fogást álmodott meg, melyek közül mindegyiken ott van az a plusz, amiről annyi szó esett.

Ám mielőtt nekilátnánk, előételként kalácson tálalt libamáj érkezik az asztalunkra, az elmaradhatatlan almaszósszal, tetején némi mikrozölddel és friss gyümölccsel. Ha rangsorolnunk kellene az összes libamájat, amit valaha kóstoltunk, egészen biztosan a Top 10-ben szerepelne!

Az újdonságok közül a leves izgatta leginkább a fantáziánkat, hiszen görögdinnye gazpacho névre hallgat, és füstölt lazacot is tartalmaz. Bármilyen meglepő, még ennek is a magyar gasztronómia adja az alapját, hiszen a benne lévő dinnye hazai termelőktől érkezik a Mákos Gubába.

Videón kifejezetten jól mutat:

A főétel, a hideg vajtök veluté külföldieknek kevésbé, helyieknek viszont egészen biztosan ismerős lesz. Ahogy kanalunkat a selymes tökfőzelékbe mártjuk, egy pillanatra újra gyerekké válunk – ám a feltétként kínált sertés tonkatsu gondoskodik róla, hogy az összhatás egészen új ízélményt teremtsen.

Ikonikus desszertek és egyéb ínyencségek

Természetesen a desszert sem maradhat ki a sorból. Adná magát, hogy a mákos guba mellett tegyük le a voksunkat, ám a napsütötte délutánon a málnagrízes, málnával és mézes tejföllel meglocsolt túrógombóc bizonyult befutónak. Jól döntöttünk, az újragondolt csemege remek zárása lett az étkezésnek – legközelebb azért a mákos gubának is hagyunk helyet.

Persze, a teraszozáshoz némi frissítő is dukál: széles bor- és buborékosital-választékkal büszkélkednek, a signature koktélt, az epres-bazsalikomos Guba House Spritzet pedig még alkoholmentesen, Guba Limonádéként is elkészítik a vendégeknek. A pöttyös bögrébe csempészett kávé, mondanunk sem kell, garantáltan megemeli a cukiságszintet!

De ez még nem minden: a Mákos Guba – Bazilika finomságai mellé minden csütörtökön, pénteken és szombaton, 18 órától élő zene is jár. Sőt, másik egységüknél, a Krisztina körútnál azokra is gondoltak, akik gyors, mégis minőségi ebédopció után kutatnak, így hétfőtől péntekig immár házias ebédmenüt is kínálnak a budai Vár lábánál. Az biztos, hogy a Mákos Guba háza táján újdonságból idén sincs hiány!

Mákos Guba Étterem 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. | 1016 Budapest, Krisztina körút 65–67. Weboldal | Facebook | Instagram | TikTok

Falatozás rózsaszín felhők tetején: