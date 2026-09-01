20 év kihagyás után megújult erővel tér vissza Budapest legendás, ingyenes zenei felvonulása

Alig ért véget az idei nyár, máris egy szuper hírrel készülhetünk a jövő évi szezonra: 2027-ben ugyanis visszatér a fővárosiak szeretett felvonulása, a Budapest Parádé!

Az elmúlt húsz évben sok minden változott, azonban a Budapest Parádé a már bevált koncepcióval tér vissza 2027. augusztus 28-án: az ingyenesen megrendezett felvonuláson 20 év kihagyás után ismét 30 tematikus kamion fogja bevenni a Hősök tere és az Oktogon közötti szakaszt, hogy már délután 2 órától zenei programokkal és vidám hangulattal töltse meg az Andrássy utat.

A nosztalgiával egybekötött örömünnepen az elektronikus zene különböző műfajai lesznek a középpontban, a járművekről így többek között techno, trance, DnB és house fog szólni magyar és külföldi előadók performanszában.

Fontos újítás viszont a környezetbarát szemlélet: a tervek szerint ugyanis a felvonuló járművek egytől egyig elektromos hajtásúak lesznek, ezzel biztosítva, hogy az SSD Parádé Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló fesztiválon egy csepp gázolaj se menjen kárba. Sőt, még a hang- és fénytechnika is zöldárammal fog működni!

A díjmentességet a szervezők többek között a támogatói felajánlásokból, valamint a fogyasztásból és a merch termékekből befolyt összegekkel tudják biztosítani, így ha fontosnak tartjátok a rendezvényt, segítsétek őket adományotokkal vagy önkéntes munkátokkal.

A rendezvényről további információt ide kattintva, a Budapest Parádé weboldalán találhattok, ha pedig igazán elhivatottak vagytok, jelezzetek már most vissza a Facebook-eseményre!

A szeptember is tartogat magában fesztiválokat: