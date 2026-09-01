Újdonságok Budapesten: 7 zseniális hely, amit nem érdemes kihagyni szeptemberben

Szeptemberben új gyöngyszemekkel bővül Budapest gasztronómiai palettája, a frissen nyílt helyeket pedig érdemes felírni a bakancslistátokra!

Orma Budapest

Az építészből pékké avanzsált Váczi Gergő ormánsági gyökereiből és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségéből született meg a pécsi Orma még 2021-ben, most pedig már Budapesten is élvezhetjük finomságaikat. Az őstermelőktől és biogazdaságoktól beszerzett alapanyagokból készült vadkovászos kenyerek, vegán péksütemények és fermentált zöldségek mellett szezonális brunch-kínálattal és specialty kávéval várják a betérőket, keddtől szombatig.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 13. | Instagram

Saddle & Sky Rooftop Bar

Új ékszerdobozzal gazdagodott Budapest sziluettje: a Moxy Hotel tetején kapott helyet a magyar lóversenysport és Sisi királyné emléke előtt tisztelgő Saddle & Sky Rooftop Bar. A bárból pazar panoráma nyílik a Bazilikára és a Citadellára, az itallapon pedig signature koktélok és budapesti épületek inspirálta csodák sorakoznak. A közeljövőben harapnivalókkal tervezik bővíteni a kínálatot, de addig is megéri felugrani egy koccintós naplementelesre!

1075 Budapest, Kazinczy utca 48. | Instagram

Klotild Patisserie

A Váci utca-Kígyó utca sarkán évtizedekig üzemelt Pest leghosszabb múltra visszatekintő patikája, hogy aztán az északi Klotild-palota frissen befejezett felújításával cukrászdaként szülessen újjá a patinás, tölgyfabútorzatú enteriőr. A Klotild Patisserie felhozatalában kiemelt helyet foglalnak el a többféle ízben elérhető mille-feuille-ök, de a saját pörkölésű kávéblendjük is kötelező. A választékot francia Kusmi-teák, fagylaltok és reggelik teszik teljessé.

1052 Budapest, Váci utca 34. | Facebook

Rambo Burger & Bowl

Street food-rajongók, figyelem! A Rambo Burger & Bowl a szaftos smash burgerek és a friss, tápláló tálak tökéletes elegyét hozza el a Király utcába. A rendelésre sült marhapogácsás, házi szószokkal felturbózott burgerek mellett a fűszeres Mexi és BBQ Beef bowlok is garantáltan levesznek a lábadról. Ha felesleges sallangok helyett laktató, gyors és minőségi gasztroélményre vágysz a körúton, kösd fel a vörös fejpántot, és kapcsolj Rambo-üzemmódba!

1073 Budapest, Király utca 63. | Weboldal

Mizu Brunch & Coffee

Tovább színesedik Angyalföld gasztropalettája: a Mizu Brunch & Coffee-ban a nap minden szakában kényeztethetjük magunkat! A felhozatal a füstölt lazacos Eggs Benedicttől az Avocado Bowlon át az édes és sós gofrikig egytől egyig csupa csábítás. Az egész napos reggeli fogások mellé krémes specialty kávék, matcha és chai latték dukálnak, hétköznap pedig ebédmenüvel is készülnek. Laza, belvárosi hangulat és csúcsminőség a XIII. kerület szívében!

1135 Budapest, Fáy utca 75. | Weboldal

GubaPest

Friss köntösbe öltözött egyik kedvenc, nosztalgikus emlékeket ébresztő édességünk: a Pesti Broadway-en megnyitott GubaPest a magyar karácsonyi lakomák jellegzetes desszertjét gondolja újra. A házi vaníliasodóval tálalt klasszikus mákos változat mellett barackos, kókuszos-meggyes, sőt sós mogyorókrémmel, málnával és pillecukorhabbal ékesített kombinációkat is kóstolhatunk! A pontot az i-re kézműves szörpök, koktélok és specialty kávék teszik fel.

1065 Budapest, Nagymező utca 26. | Facebook

MONOLOG

Letisztult, skandináv belső, barátságos kiszolgálás, szemet gyönyörködtető ételköltemények. Mégis mi más kéne a tökéletes napindításhoz? A MONOLOG-ban minden részletre odafigyelnek: saját pörkölésű feketéket, kreatív brunch-fogásokat és gondosan összeállított italválasztékot kínálnak, mosollyal és kedves szavakkal kísérve. Akár egy pisztáciás forró csokival dobnátok fel a napotokat, akár egy ráérős reggelire vágytok, itt biztosan megtaláljátok a számításotokat.

1085 Budapest, József körút 31/b | Instagram

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