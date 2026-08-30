30+ fantasztikus őszi program szeptemberben a Balaton partján

Habár a nyári fürdőzési szezonnak lassan vége, azért még mindig akad jó néhány kihagyhatatlan őszi program a Balaton partján! Sportprogramok, koncertek, előadások, szüreti felvonulások és szervezett túrák sora vár szeptemberben is!

Családi szombatok a káptalantóti Liliom-Gasztrokertben (szombatonként)

A káptalantóti Liliomkert a szeptemberi szombatokon is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. Kreatív workshopok, gyerekszínház, kelta népzenei koncert, valamint finom falatok és helyi ízek teszik teljessé a balatoni piacozást.

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Vasarely – Az op-art atyja // CODE Veszprém (egész hónapban)

A szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja, a CODE: Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbevesznek titeket. A tárlaton ennek megfelelően ti is a tér alakítóivá válhattok, főleg, ha kipróbáljátok az interaktív, Vasarely ihlette játékot. Az élményterek végigjárása nagyjából fél órát tesz ki, így nem annyira megterhelő a szemnek. A különleges kiállítást akár vezetéssel is megismerhetitek!

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Balatoni Retro // Balatoni Múzeum, Keszthely (egész hónapban)

A régi nyarak Balatonja elevenedik meg a Balatoni Múzeum legújabb kiállításán. A nosztalgiában bővelkedő tárlaton választ kaphattok arra, milyen volt a magyar tenger 40-60 évvel ezelőtt, kiknek volt elérhető a balatoni kiruccanás, és milyen hobbik számítottak különösen népszerűnek a tó partján. Az időszakos gyűjteményt egészen jövő tavaszig tekinthetitek meg a keszthelyi helyszínen. Ez a kiállítás biztosan előhívja majd a legkedvesebb családi emlékeket!

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BotanicArt – Oázis: Augusztus // Művészetek Háza, Veszprém (2026. szeptember 2., 9., 16., 23.)

Gasztrokulturális élményekkel vár a BotanicArt szeptemberi programsorozata Veszprémben. A különleges ízutazásokon Csatkától egészen Afrikáig repülhettek.

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Parno Graszt // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 4.)

A Parno Graszt az autentikus cigányzene egyik legeredetibb és legenergikusabb zenekara. Hagyományos hangszereikkel, jellegzetes színpadi jelenlétükkel és szenvedélyes táncos előadásmódjukkal minden koncertjük igazi közös ünneppé válik

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Kispál és a Borz // Plázs Siófok (2026. szeptember 4.)

A Kispál és a Borz először a siófoki Plázson!

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További szuper programok Siófokon:

Hungaricumok vándorkiállítás // Fonyód (2026. szeptember 4-11.)

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány látványos kiállítása 56 hungarikumot mutat be 17 roll-upon keresztül – képekkel és közérthető ismertetőkkel. Ételek, találmányok, népművészeti értékek és épített örökségünk különlegességei elevenednek meg, bemutatva mindazt, amire méltán lehetünk büszkék magyarként.

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Szent György-hegy MATINÉ (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én idén is egész napos laza együttléttel készülnek a hegy pincéi: a kertek és teraszok amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, piknik, kincskeresés, akusztikus koncertek, borkvíz, bor-tetkó, gyógynövény workshop, élőben festés, tűzshow, és azon se lepődjetek meg, ha egy gólyalábas lépdel melletted, vagy hatalmas szappanbuborékokat fúj a szél.

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Szüreti Vigasságok, Gyenesdiás (2026. szeptember 5.)

Ismét színes, jó hangulatú szüreti mulatságra várják a vendégeket Gyenesdiáson, ahol a jelmezes felvonulás után késő estig műsorok szórakoztatják az érdeklődőket.

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Vezetett borséták a Badacsonyban (2026. szeptember 5.)

A program során három borászatot látogathattok meg, ahol pincéről pincére haladva helyenként 3-3 fajta bort kóstolhattok meg. A borokat maguk a gazdák mutatják be: mesélnek történetükről, a borvidék sajátosságairól és a kóstolt fajtákról. A tételek mellé minden állomáson borkísérő falatka is jár.

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Carson Coma // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 5.)

A Carson Coma az elmúlt évek egyik legfrissebb és legkarakteresebb hazai zenekara, akik indie-pop hangzásukkal és játékos, mégis sokszor mély szövegeikkel széles közönséget értek el. A Gyárkertben korábban is bebizonyosodott, hogy koncertjeik különösen jól működnek ebben a közegben: a könnyedség és az energia folyamatosan jelen van, miközben a dalok gyorsan közös élménnyé válnak. Ez a visszatérés egy még kiforrottabb, még magabiztosabb produkciót hoz.

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V. Festetics Concours d’ Elegance // Keszthely (2026. szeptember 5-6.)

Veterán autó-motor szépségverseny és kiállítás a keszthelyi Festetics Kastélyban.

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Termelői piac és gasztro pont // Siófok-Sóstó (2026. szeptember 5., 12., 19., 26.)

2026-ban is vár rátok a Siófok-Sóstói Piac, amely immár nemcsak termelői, hanem gasztro jellegű kínálattal is vár titeket.

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Őszi vezetett túra a Hajagoson (2026. szeptember 6.)

Csodás túrára invitálnak titeket egy vulkán kráteréhez a Tapolcai-medence keleti szélén, Tapolca-Diszel határában. A medence egyetlen parazita kráteres vulkánja a 4 millió évvel ezelőtti világba vezet vissza.

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Csobánc meghódítása esti fényekben (2026. szeptember 11.)

Egy felejthetetlen esti túra a várral koronázott Csobánc-hegyen. Mikor felértek a hegytetőre, holdfényben fürdő pazar látványban lesz részetek: a környező vidékre, így a Badacsonyra és a többi vulkánra, a Balatonra nyílik csodás kilátás. Közben megismerkedhettek a hegy élő és élettelen természeti értékeivel, a vár históriájával, a Gyulaffy család történetével, bepillanthattok a török korba, az akkori párviadalok világába.

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További csodás úti célok a Balatonnál:

62. Badacsonyi Szüret (2026. szeptember 11-13.)

A badacsonyi borvidék egyik legszebb hagyományőrző ünnepsége a Badacsonyi Szüret, amely ezúttal szeptember 11. és 13. között kerül megrendezésre. A háromnapos szüreti mulatság során szuper koncerteken vehettek részt, megkóstolhatjátok számos kiállító borászat és pincészet legminőségibb borait, majd az ünnepet szüreti felvonulással zárhatjátok vasárnap.

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Falukrimi Szentbékkállán (2026. szeptember 12.)

Egy nyári este, amikor egy békés faluban hirtelen minden megváltozik: így indul a Falukrimi Szentbékkállán, ahol a résztvevők egy szövevényes bűnügy nyomába erednek.

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Kaukázus // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 12.)

A legendás hazai globkrit zenekar, a Kaukázus újra a klasszikus felállással működik és készítik új nagylemezüket, melyről koncerten is hallható már néhány dal a régi nagy slágerek mellett.

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Azahriah // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 12.)

Magyarország egyik legnépszerűbb előadója három egymást követő teltházas Puskás Arénával írta be magát a hazai zene történetébe, dalai pedig már több százmilliós nézettségnél járnak és most a Gyárkertben folytatja.

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Helka Októberfest // Balatonföldvár (2026. szeptember 18-19.)

Visszatér az Oktoberfest Balatonföldvárra, ahol a Helka söröké, a bajor ízeké, a zenéé és persze a jó hangulaté lesz a főszerep a Helka Sörkertben.

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dm Balaton RUN // Zamárdi (2026. szeptember 19.)

Az egészséges életmód jegyében kezdők és újrakezdők, a család apraja-nagyja állhat rajthoz a hatodik dm Balaton RUN versenyen.

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Vezetett e-bike túra (2026. szeptember 19.)

Dömdödöm. Lázár Ervin meséjének nyomába indulhattok, és felfedezhetitek Kapolcs környékét két keréken.

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Szigligeti Vár esti fényekben – vezetett séta (2026. szeptember 25.)

Szigliget a pannon táj gyöngyszeme, hát még alkonyatkor és kora este, amikor kigyúlnak a vár fényei és a környező falvak is fényárban úsznak. Szenzációs a látvány az ódon vár falai közül nézve. Milyen lehetett a naplemente a XVI. században? Erről is szó lesz várnéző túrán, mely során feltárulnak a közel 800 éves erődítmény titkai is.

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Pisztrángfesztivál // Tapolca (2026. szeptember 25-27.)

Tizenöt borospavilon, a tapolcai haltelepről frissen szervírozott és többféle változatban elkészített pisztrángok, valamint 20 koncert gondoskodik arról, hogy csak aludni menjetek haza este.

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Laposa Gyermek Szüret (2026. szeptember 26.)

Idén is várnak minden kicsit és nagyot a frissTeraszon egy különleges élményre, hiszen jön a Laposa Gyermek Szüret! Ez a nap a gyerekeknek szól, tele játékkal, alkotással és igazi szüreti kalandokkal a szőlőben.

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Buzsáki Szüret (2026. szeptember 26.)

Buzsákon idén is megrendezésre kerül szeptember 26-án a Buzsáki Szüret, ahol a gasztronómia, a kultúra és a hagyományok találkoznak.

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Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. szeptember 26.)

Rendhagyó túrán vehetnek részt a művészet szerelmesei Badacsonytomajban: bepillanthatnak Badacsony két ikonikus festőjének, Egry József illetve Udvardi Erzsébet műhelyébe, az idegenvezetést követően pedig borkóstoló várja őket. Nem érdemes kihagyni, hiszen az Udvardi Képtár kizárólag erre az alkalomra nyitja meg kapuit, a képtárban a tárlatvezetést pedig Udvardi Anna, a festőnő unokahúga tartja.

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Vad Fruttik // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 26.)

A Vad Fruttik jelenlegi korszaka elektronikus és indusztriális hangzásra épül, erős atmoszférával és kísérletező dalszerkezetekkel. Likó Marcell szövegei a modern valóság érzékelési torzulásait, a városi terek ridegségét és az ember belső széteséseinek finom rezdüléseit rögzítik.

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Mihály-napi vásár a Déliparti Piacon (2026. szeptember 26-27.)

A Déliparti Piacon a Mihály-napi hagyományokat idézik meg balatoni hangulattal, termelői finomságokkal és igazi vásári forgataggal.

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Bortúra a tóti hegy körül (2026. szeptember 27.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

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Családi vasárnapok a tájházban // Tihany (2026. szeptember 27.)

Ezen a napon díjmentesen fedezhetitek fel a Tihanyi Tájházak épületeit, valamint a virágokkal teli, hangulatos udvarokat is. Sétáljatok egyet a régi tihanyi világban és ismerjétek meg a helyi hagyományokat!

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Shirley Valentine // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. szeptember 27.)

Az utánozhatatlan bájjal átszőtt, mindennapi áthallásos, méltán világsikert aratott, kultikus amerikai film színpadi adaptációja, a darabot kimondva-kimondatlanul amolyan jutalomjátékként megélő Vándor Éva felejthetetlenül sokszínű, édesbús tolmácsolásában.

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