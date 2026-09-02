5 kihagyhatatlan koncert Budapesten szeptemberre a klasszikus zene szerelmeseinek

A klasszikus zene szerelmesei idén ősszel sem fognak unatkozni, hiszen a fővárosban szeptemberben is megannyi nagyszerű hangverseny és koncert várja lelkes közönségét.

Le a kalappal! // Zene Háza (2026. szeptember 5., 26.)

Az ősz első hónapjában érdemes lesz a Zene Háza épülete körül andalogni, hiszen igazán színvonalas, ráadásul teljesen díjmentesen látogatható utcazenei koncertek részesei lehettek. A feltörekvő zenészeket támogató Fringe programsorozat keretein belül szeptember 5-én Gáspár Kitti, vagyis Lydia első lemezének dalait ismerhetitek meg, szeptember 26-án pedig a népzenei és klasszikus zenei motívumokat ötvöző Dankó Bálint fellépését hallgathatjátok meg a hangulatos, természetközeli helyszínen. A programok mindkét alkalommal délután 4 órakor veszik kezdetüket.

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Mozart-expedíció // Müpa (2026. szeptember 9-13.)

A tavalyi elsöprő siker után idén is megrendezik a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös minifesztiválját, a Mozart-expedíciót, melynek köszönhetően szeptember 9. és 13. között még alaposabban megismerhetitek a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, A varázsfuvolát. A négynapos rendezvényen többek között koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhettek el az örök érvényű darab világában, így az eseményt a család minden tagjának jó szívvel ajánljuk. Ugyan az operaelőadások már telt házzal futnak, a 7-ei nyilvános főpróbára még csatlakozhattok.

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A Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén (2026. szeptember 12.)

Ismét varázslatos dallamokkal telik meg a Hősök tere, hiszen szeptember 12-én a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar szabadtéri hangversenyét élvezhetitek a csillagos ég alatt. Az este fél 7-kor kezdődő programon Franz Schubert VIII. szimfóniája, Szergej Prokofjev Hamupipőke-szvit válogatása és Arvo Pärt Nyári keringője csendül fel – utóbbit egyébként igen különleges formában, a BFZ Gyerekkórusának előadásában hallgathatjátok meg, így a legifjabb tehetségeket is felfedezhetitek. A rendezvényt ingyenesen látogathatjátok, sőt, a szervezők még az ülőhelyekről is gondoskodnak!

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Mozart X Jazz // Várkert Bazár (2026. szeptember 25.)

Szeptember 25-én két, látszólag egymástól igencsak távol eső zenei műfaj keresztezi egymást az Öntőház udvaron: a koraőszi estén ugyanis a klasszikus zene és a jazz találkozik a Danubia Zenekar és a Tálas Áron Trió közös koncertjén. A különleges előadáson Mozart utolsó zongoraversenye, az 1791-ben bemutatott B-dúr zongoraverseny kerül terítékre, hogy egy varázslatos zenei utazásra invitáljon titeket. A programot rossz idő esetén a Várkert Bazár Rendezvénytermében tartják meg. Érdemes időben gondolni a jegyvásárlásra, hiszen ez a megismételhetetlen élmény bizony sokakat érdekelni fog!

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Fénytörések // Budapest Music Center (2026. szeptember 25.)

A hónap végén a Budapest Music Centerbe is érdemes lesz jegyet váltania a komolyzene kedvelőinek, hiszen szeptember 25-én a Korossy Quartet fog csodálatos dallamokat csempészni a Koncertterembe. A Fénytörések sorozat nyitóestjén a vonósnégyes-irodalom ritkán játszott darabjai szólalnak meg, így Leos Janáček Kreutzer-szonátája, valamint Franz Schubert G-dúr vonósnégyese fog megszólalni a Mátyás utcai hangversenyteremben. Jegyvásárlásra ugyan a helyszínen is lehetőségetek lesz, ajánlott előre megváltani a belépőitek, így biztosan nem érhet titeket váratlan meglepetés.

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