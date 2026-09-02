5 kihagyhatatlan koncert Budapesten szeptemberre a klasszikus zene szerelmeseinek

A klasszikus zene szerelmesei idén ősszel sem fognak unatkozni, hiszen a fővárosban szeptemberben is megannyi nagyszerű hangverseny és koncert várja lelkes közönségét.

Le a kalappal! // Zene Háza (2026. szeptember 5., 26.)

Az ősz első hónapjában érdemes lesz a Zene Háza épülete körül andalogni, hiszen igazán színvonalas, ráadásul teljesen díjmentesen látogatható utcazenei koncertek részesei lehettek. A feltörekvő zenészeket támogató Fringe programsorozat keretein belül szeptember 5-én Gáspár Kitti, vagyis Lydia első lemezének dalait ismerhetitek meg, szeptember 26-án pedig a népzenei és klasszikus zenei motívumokat ötvöző Dankó Bálint fellépését hallgathatjátok meg a hangulatos, természetközeli helyszínen. A programok mindkét alkalommal délután 4 órakor veszik kezdetüket.

Tovább a Facebook-eseményekre >>

Fotó: Dankó Bálint Facebook

Mozart-expedíció // Müpa (2026. szeptember 9-13.)

A tavalyi elsöprő siker után idén is megrendezik a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös minifesztiválját, a Mozart-expedíciót, melynek köszönhetően szeptember 9. és 13. között még alaposabban megismerhetitek a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, A varázsfuvolát. A négynapos rendezvényen többek között koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhettek el az örök érvényű darab világában, így az eseményt a család minden tagjának jó szívvel ajánljuk. Ugyan az operaelőadások már telt házzal futnak, a 7-ei nyilvános főpróbára még csatlakozhattok.

További információ >>

Fotó: Horváth Judit

A Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén (2026. szeptember 12.)

Ismét varázslatos dallamokkal telik meg a Hősök tere, hiszen szeptember 12-én a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar szabadtéri hangversenyét élvezhetitek a csillagos ég alatt. Az este fél 7-kor kezdődő programon Franz Schubert VIII. szimfóniája, Szergej Prokofjev Hamupipőke-szvit válogatása és Arvo Pärt Nyári keringője csendül fel – utóbbit egyébként igen különleges formában, a BFZ Gyerekkórusának előadásában hallgathatjátok meg, így a legifjabb tehetségeket is felfedezhetitek. A rendezvényt ingyenesen látogathatjátok, sőt, a szervezők még az ülőhelyekről is gondoskodnak!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fotó: BFZ – Budapesti Fesztiválzenekar Facebook

Mozart X Jazz // Várkert Bazár (2026. szeptember 25.)

Szeptember 25-én két, látszólag egymástól igencsak távol eső zenei műfaj keresztezi egymást az Öntőház udvaron: a koraőszi estén ugyanis a klasszikus zene és a jazz találkozik a Danubia Zenekar és a Tálas Áron Trió közös koncertjén. A különleges előadáson Mozart utolsó zongoraversenye, az 1791-ben bemutatott B-dúr zongoraverseny kerül terítékre, hogy egy varázslatos zenei utazásra invitáljon titeket. A programot rossz idő esetén a Várkert Bazár Rendezvénytermében tartják meg. Érdemes időben gondolni a jegyvásárlásra, hiszen ez a megismételhetetlen élmény bizony sokakat érdekelni fog!

További információ >>

Fotó: Várkapitányság

Fénytörések // Budapest Music Center (2026. szeptember 25.)

A hónap végén a Budapest Music Centerbe is érdemes lesz jegyet váltania a komolyzene kedvelőinek, hiszen szeptember 25-én a Korossy Quartet fog csodálatos dallamokat csempészni a Koncertterembe. A Fénytörések sorozat nyitóestjén a vonósnégyes-irodalom ritkán játszott darabjai szólalnak meg, így Leos Janáček Kreutzer-szonátája, valamint Franz Schubert G-dúr vonósnégyese fog megszólalni a Mátyás utcai hangversenyteremben. Jegyvásárlásra ugyan a helyszínen is lehetőségetek lesz, ajánlott előre megváltani a belépőitek, így biztosan nem érhet titeket váratlan meglepetés.

További információ >>

Fotó: Dusa Gábor

Köszöntsétek az őszt egy kivételes fesztivállal:

Zene, irodalom és színház tölti meg Budapest patinás zsinagógáit szeptember elején
Zene, irodalom és színház tölti meg Budapest patinás zsinagógáit szeptember elején

Kivételes fesztivál indítja az őszt Budapest különleges helyszínein. Zene és irodalom tárnak fel egy sokszínű kulturális örökséget előttetek.

Funzine Funzine