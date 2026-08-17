Különleges kiállítás mesél a magyarok amerikai sikereiről Hollywoodtól egészen az űrkutatásig

Mit jelentett Amerikába indulni egy jobb élet reményében? Kik voltak azok a magyarok, akik az Újvilágban találták meg a számításaikat, és hogyan járultak hozzá az Egyesült Államok tudományos, kulturális és filmes sikereihez? A Magyar Nemzeti Múzeum Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776–2026 című kiállítása személyes sorsokon, különleges tárgyakon és izgalmas történeteken keresztül mesél a magyar–amerikai kapcsolatok több évszázados történetéről. (x)

Az első világháborút megelőző ötven évben mintegy 24–25 millió ember hagyta el Európát, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Közöttük 1,7–2 millió magyar állampolgár is útnak indult. Többségük fiatal férfi, szegény paraszt vagy zsellér volt, akik a szabadság, a biztosabb megélhetés és a jobb jövő reményében vágtak neki az embert próbáló utazásnak.

A kiállítás egyik termében a kivándorlók mindennapjaiba pillanthatunk be: milyen volt új hazát teremteni egy idegen országban, milyen áldozatokat követelt az újrakezdés, és miért döntöttek sokan úgy, hogy többé nem térnek vissza Magyarországra. A történetek mögött ott vannak a nélkülözés, a kemény munka, a takarékosság és a családtól való elszakadás évei is.

A „marslakóktól” Hollywoodig

Azok történetei is helyet kapnak a tárlaton, akiknek nemcsak beilleszkedniük sikerült, hanem jelentős hatást is gyakoroltak új hazájukra. A 20. század viharos évtizedeiben számos magyar tudós, mérnök, művész és alkotó az Egyesült Államokban folytatta pályáját.

Szilárd Leó „marslakóknak” nevezte a magyar tudósokat és nem véletlenül: a magyar származású kutatók komoly szerepet játszottak többek között az atomfizika, az informatika, az aerodinamika és az űrkutatás fejlődésében. A magyar kreativitás azonban Hollywoodban is maradandó nyomot hagyott: Zukor Adolf és William Fox a filmgyártás hőskorának meghatározó alakjai voltak.

A kiállítás különleges tárgyai között találjátok Gábor Zsazsa egyik elegáns koktélruháját, valamint egy újrahasznosított fémből készült Terminator-szobrot, amely Andy Vajna hollywoodi örökségét idézi meg.

A kiállítás élményeit a Múzeumkertben látható Amerikából jöttünk – Válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárából című tablókiállítás egészíti ki. A fotók azt mutatják meg, hogyan érkeztek meg az amerikai hatások Magyarországra: az életmódtól és a technológiától kezdve a kultúrán át egészen a családtörténetekig.

Bővebb információt és a jegyvásárlást ide kattintva, a Magyar Nemzeti Múzeum weboldalán találjátok.

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