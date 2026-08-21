9 lenyűgöző látnivaló a vadregényes Körös-vidékén a nyár végi, felejthetetlen kalandokhoz

Az Alföld vízi birodalmának is nevezhetnénk a Körös-vidékét, mely változatos tájképével, impozáns épített örökségével, kulturális kincseivel nyűgöz le mindannyiunkat. Most a teljesség igénye nélkül mindezen látnivalókat hoztuk el nektek, csemegézzetek belőlük!

Kalandok a természetben

Jégmadár vízi tanösvény, Szarvas

A Körösvölgyi Állatpark stégjéről igazi csodavilág tárul elénk az Anna-liget meseszerűen szép tájaival. A 8 állomásos tanösvény a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös egy kilométer hosszú szakaszán vezet végig, miközben megismerhetjük a holtágat és annak élővilágát is. Az út során többek között jégmadarakkal, mocsári teknőssel, szitakötővel, kecskebékával is találkozhatunk, ha pedig letérünk a tanösvényről, akkor Szarvas város további lenyűgöző látnivalóit, az Erzsébet-liget jellegzetes mocsáciprusait vagy éppen a Bolza-kastélyt is megközelíthetjük a vízről.

A túrához nem szükséges szakvezetés, az útvonalat egyedül is bejárhatjuk, viszont azzal számolni kell, hogy a vízszint miatt általában április és október eleje között látogatható a tanösvény. A kenukat vagy csónakokat a Körösvölgyi Állatpark biztosítja számunkra, azonban indulás előtt érdemes bejelentkezni náluk. Ha pedig erre jártunk, akkor érdemes az Anna-ligetben kialakított tanösvényt is felfedezni.

5540 Szarvas, Annaliget 1. | Weboldal

Kígyósi gyalogtúra, Szabadkígyós

A Körös-Maros Nemzeti Park erdei és pusztai élőhelyeinek változatos világát fedi fel előttünk a Kígyósi gyalogtúra, mely a Wenckheim-kastély impozáns parkjától indul. Így hát a túránk legelejét fenséges környezetben tehetjük meg, megcsodálva a kastély épületét, az évszázados fákat, valamint a tájképi angolpark és a versailles-i mintákat idéző franciakert jellegzetességeit is.

A parktól csupán egy kilométerre, a Nagyerdő északi részén pedig a Kígyósi tanösvény útvonalára léphetünk rá, mely 5 kilométer hosszan kalauzol el minket a Kígyósi-pusztában. Az ismertető táblák segítségével megismerhetjük az itteni, változatos élővilágot: a Nagyerdőnek, a szikes pusztáknak és madárvilágának, a mocsaras élőhelyeknek, az erdei tisztásoknak, valamint az öreg tölgyeknek a titkairól mesél a tanösvény.

Sző-réti tanösvény, Biharugra

Az Alföld titkos kincsének, a Kis-Sárrét hajdani mocsárvilágának egyik utolsó maradványához invitál minket a Sző-réti tanösvény, amely a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bihari Madárvártájától indul. A mintegy 2 kilométer hosszú útvonal Sző-rét mocsarától startol, bemutatja annak növény-és állatvilágát, akárcsak a szikes puszták környezetét, de az alföldi erdőfoltok odvas fáiról is mesél. Tavasztól őszig nyári ludakkal, üstökös gémekkel, cigányrécékkel vagy éppen piroslábú cankókkal is találkozhatunk, míg az év másik felében nagy lilik veszik birtokba a Sző-rét vidékét.

Bányaréti őstölgyes, Gyula

1989 óta, hogy a Mályvádi-erdőben található őstölgyes megyei természetvédelmi területként élvez védelmet. A Tiszántúl egyik legérintetlenebb táját, a Fekete-Körös hazai szakaszánál elterülő Mályvádi-erdőben az alig egy tucatnyi, több mint 200 éves tölgymatuzsálemek, kidőlt, korhadó törzsek alkotják az őserdő magját. Mivel a terület mai is aktív vadászterület, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni, hogy látogatható-e. Amennyiben igen, akkor pedig erre járva erősen ajánlott egy vadregényes sétát tenni az őstölgyesben, melyet a Gyula Városerdő településrészétől a piros jelzésű úton érhetünk el.

Erzsébetligeti lombkoronasétány és- kilátó, Gyomaendrőd

A Hármas-Körös bal partján fekvő Gyomaendrődön a település páratlan szépségű, gazdag állat-és növényvilágú ártéri erdejét a magasból is megcsodálhatjuk. A fák lombjai között egy több mint 1 kilométer hosszú tanösvény kacskaringózik, melynek egyik pontján egy 15 méter magas kilátó is vár ránk. Az útvonalon interaktívan ismerhetjük meg az itteni növény- és állatvilágot, de lombkoronánál nem ér véget a kaland. A közelben vízi tanösvényt is kialakítottak, melynek egy részét csónak nélkül, pallósoron járhatjuk be.

Épített örökség

Széchenyi-Wenckheim kastély, Póstelek

Egyes források szerint gróf Weinkcheim Frigyes és neje, a lányuk kedvéért építette a kastély, míg mások szerint maga a lánygyermek, gróf Széchenyi Antalné, Wenkchiem Krisztina volt az ingatlan építtetője. Egy biztos, a birtokot Krisztina nászajándékba kapta a szüleitől, a neobarokk kastély pedig 1909-re már ott állt a póstleleki parkerdő közepén.

A valószínűleg Siedek Viktor bécsi építész által tervezett épület falait hajdanán különböző színű plüsstapéták borították, illetve 72 helyiségből állt. A házat körülvevő parkban pedig a grófnő kedvenc virágaival teleültetett rózsakertet hoztak létre, amely 600 rózsafajtából és 40 000 tőből állt.

A kastélyban az 1920-as években indult be igazán az élet, több esküvőt is tartottak, a fiatal párok pedig szívesen múlatták az időt a birtokon, sőt az unokák közül ketten is a kastélyban jöttek világra. 1944-ben a grófi család azonban az Egyesült Államokba emigrált, majd a háború után a lakatlan épületből mindent elvittek, ami csak mozdítható volt.

Bár ma már csak a romos épültet láthatjuk, a körülötte elterülő természet miatt mindenképp megéri ellátogatni Póstelekre. A Békéscsaba és Gyula között elterülő természetvédelmi területen hatalmas fák, vörös levelű bükk, mocsári, illetve monumentális kocsányos tölgyek adnak árnyékot. Ide érkezve piknikezhetünk, bográcsozhatunk is, a gyerekek pedig az állatsimogatónál találkozhatnak őzikékkel, illetve különböző háziállatokkal.

Ismerd meg a Wenckheim család nem mindennapi történetét:

Tisza-kastély, Geszt

A Berettyó-Körös-vidék délkeleti kistájának, a Kis-Sárrétnek a peremén fekszik Geszt, s annak egyik legnagyobb látványossága, a Tisza-kastély. A környék hajdani uradalmi közül a Tisza családé a legnevezetesebb, ami nem is csoda, hiszen a főúri família a monarchia idején fontos szerepet játszott az akkori politikai életben.

A barokk stílusú épület a magyarság két, egykori miniszterelnökének, Tisza Kálmánnak és Tisza Istvánnak is otthont adott egykor. Bár a hosszú évtizedek során szovjet katonák is elfoglalták, majd a Debreceni Egyetem diáküdülőjeként, könyvtárként, művelődési házként, iskolaként is szolgált, 2024 óta újra régi pompájában várja a látogatókat. Az impozáns kastélyhoz lenyűgöző kastélypark is jár, az épületbe betérve pedig állandó kiállítás mesél a Tisza család hajdani életéről.

5734 Geszt, Arany János u. 1. | Weboldal | Facebook

Kulturális programok

Kner Múzeum, Gyomaendrőd

Kner Imrének, a magyar nyomdatörténet és könyvművészet meghatározó alakjának villája 1925 óta áll Gyomaendrődön, ma pedig a város egyik legfontosabb műemlékeként ismerhetjük. Az épület jelenleg múzeumként funkcionál, a Kner Gyűjteménynek ad otthont 1970 óta, és Magyarország egyedülálló nyomdaipari, valamint családtörténeti anyagát mutatja be az érdeklődők számára. A kiállításon megismerhetjük a Kner család munkásságát, a Kner Nyomda történetét, illetve egykori nyomtatványokat, Gyomán készült könyveket is megtekinthetünk. A múzeum október 31-ig látogatható, indulás előtt pedig érdemes a nyitvatartási időről előre tájékozódini.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 16. | Weboldal

Munkácsy Emlékház, Békéscsaba

A klasszicista stílusú Steiner-Omaszta-kúriát Munkácsy Mihály nagynénjének a férje, Steiner Jakab építette az XIX. század közepén. Így hát itt élt a festőfejedelem húga, Gizella, de maga Munkácsy is többször megfordult gyerekként az épületben. A művész születésnapjának 150. évfordulója alkalmából, 1994-ben hozták létre itt a Munkácsy Emlékházat, melyet 2022-ben újítottak fel: az épület megszépült, a kiállítás pedig interaktív elemekkel bővült. Az állandó tárlat Munkácsy 21 festményét sorakoztatja fel, miközben a korhűen berendezett szobák mindegyike egyedi tematikában mutatja be a kisnemesi életet. Miután pedig körbejártuk a kastélyt, a Szalon 1884 Desszertbár és Kávézóban is megpihenhetünk.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 5. | Weboldal | Facebook

Fedezzeték fel a sokszínű Szarvas város látnivalóit is: