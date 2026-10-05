6 nem mindennapi helyszín Budapesten, ahol a céges rendezvény tényleg emlékezetes lesz

Amellett, hogy ősszel újult lendülettel vethetitek bele magatokat a feladatokba, ki ne szeretné, hogy a közös élmények is nagy hangsúlyt kapjanak? Legyen a céges rendezvény üzleti jellegű vagy éppen csapatépítő, ezeken a fővárosi helyszíneken biztosan mindenki számára emlékezetes lesz! (x)

Spoon The Boat

Kevés rendezvényhelyszín mondhatja el magáról, hogy Budapest ikonikus panorámáját is felvonultatja a résztvevők számára. A Spoon The Boat fedélzetén egy elegáns partneresemény, gálavacsora vagy akár egy kötetlen évzáró is különleges díszletet kap, hiszen az estét a Duna, a kivilágított Lánchíd és a budai Vár látványa kíséri. A hajó rugalmasan alakítható rendezvénytereiben az 50 fős eseményektől akár a nagyobb létszámú vállalati rendezvényekig számos koncepció megvalósítható. A környezethez egyedi catering és teljes körű rendezvényszervezés társul, így minden egységes élménnyé fonódik össze.

1052 Budapest, Vigadó tér 3. | Weboldal

Neverland Budapest

A Neverland Budapest a különleges rendezvényhelyszín mellett még egyedülálló gasztroélményt is kínál. Kézműves koktélbárjuk és nápolyi stílusú, kovászos pizzáik tökéletes alapot adnak a csapatépítőhöz, kötetlen céges vacsorához, melyet szabadulószoba-játékkal, italkóstolókkal és egyéb élményekkel is kiegészíthettek. A Neverlandben egy teljes estés élmény minden eleme megtalálható, így nincs szükség külön étterem- és programfoglalásra. Kisebb céges vacsorát, vagy akár 85 fős vállalati rendezvényt is rendezhettek náluk, a helyszín a Deák tértől ráadásul csak néhány percre található.

1074 Budapest, Dohány utca 22–24. | Weboldal

Duna Garden Bisztró és Hotel****

A Duna Garden Bisztró és Hotel**** különleges helyszínt kínál a céges rendezvényekhez, méghozzá a Duna közvetlen szomszédságában. Kiváló bisztrójával, panorámás teraszával és rugalmasan alakítható rendezvénytereivel partnertalálkozókhoz, csapatépítőkhöz, konferenciákhoz vagy akár egész napos szakmai programokhoz is ideális környezetet biztosít. Modern technikai hátterének, személyre szabható gasztronómiai kínálatának és a kényelmes szállásnak hála minden adott hozzá, hogy az esemény tökéletes lehessen. Könnyen megközelíthető, mégis nyugodt, vízparti környezetben rendezhettek üzleti eseményeket!

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. “A” épület | Weboldal

Aranybástya

Egy sikeres üzleti eseményhez több kell puszta négyzetmétereknél: olyan térre van szükség, amely új perspektívát ad a gondolatoknak. Az Aranybástya prémium budapesti céges rendezvényhelyszínként pontosan ezt a szintlépést kínálja, méghozzá a budai Vár lábánál álló Lónyay-Hatvany-villa épületében. Legyen szó szakmai konferenciáról vagy akár év végi gálavacsoráról, a történelmi falak és a nyolc különböző rendezvénytér kompromisszummentes megoldást nyújtanak, a teraszokról és a könyvtárteremből nyíló páratlan panoráma pedig garantálja, hogy a partnerek sokáig emlékezzenek még a találkozóra.

1015 Budapest, Csónak utca 1. | Weboldal

360 Bar

A Párisi Nagy Áruház tetején, a hetedik emeleten 360 fokos panorámát élvezve tarthattok céges csapatépítőket, rendezvényeket. A 360 Bar tetőteraszának befogadóképessége 200-250 fő a szabadtéri szezonban, a csapat pedig catering szolgáltatásban is otthonosan mozog. Az őszi-téli időszakban két tízfős, körasztalos és hét kisebb iglut is kibérelhettek privát rendezvényekhez, hétvégente magyar DJ-k is érkeznek a helyszínre, és még gasztroeseményeket is rendeznek. A bár klasszikus és signature koktéljai pedig minden évszakban gondoskodnak róla, hogy a céges esemény igazán felejthetetlen lehessen!

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal

Anytime Bar

Ha az Anytime Barra esik a választásotok, biztosak lehettek benne, hogy a céges rendezvény mindenki számára élvezetes lesz. A hely rutinosan kezeli a kéréseiteket, legyen szó 10 fős csapatról vagy akár 250 fős rendezvényről – ráadásul szinte minden létszámnál megoldható valamilyen szeparálás. Az étel és az ital mellett a bowling, a biliárd, a darts, a csocsó és a shuffleboard is adott, így külön programot sem kell szerveznetek. Az all you can eat, drink & play csomaggal pedig mindenki kedvére ehet, ihat, játszhat és „randalírozhat” – így az este könnyed és önfeledt lesz.

1068 Budapest, Király utca 56. | Weboldal

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