November 13-án ismét ragyogó fényárba öltözött a Vörösmarty tér, ahol a főváros legrégebbi adventi forgatagában kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való élményeket.

A Vörösmarty Classic Xmas karácsonyi vásárán a gyerekeket idén is ingyenes kisvasút várja, amely ezúttal egy új, Mese-megállóval is bővült, és ajándékokkal megrakott kocsijával kanyarog a faházak között.

A bájos mozdony hétköznapokon 14 és 20 óra között, míg hétvégén 11 és 20 óra között szállítja utasait a karácsonyi élmények útján. A látványról sem kell lemondani: a Vörösmarty-szobrot óvó különleges hógömb vadonatúj fényshow-val ragyog, az élő karácsonyfát és a tér fáit pedig egyedi fényinstallációk öltöztetik ünnepi díszbe.

A mozgásérzékelők segítségével a látogatók mesterséges intelligencia által generált animációkat is életre kelthetnek, így maguk is részeseivé válhatnak a fényjátéknak. A gasztronómiai kínálat pedig hetente változó tematikával csábít, a családokat 14 éves korig, 1000 forint alatti gyerekmenüvel és fix áras ajánlatokkal is várják.

A kiállítók és a programok részletes listáját megtaláljátok ide kattintva a Vörösmarty Classic Xmas weboldalán.

Íme a legszebb adventi vásárok Budapesten 2026-ban: