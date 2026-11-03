Ingyenes bulival és ajándékokkal ünnepli megújulását Budapest népszerű lángosozója

Tizenöt évvel ezelőtt egy apró belvárosi büfével indult, mára pedig Budapest népszerű éttermévé nőtte ki magát a Retro Lángos Budapest. A vállalkozás történetének fontos mérföldköve volt a Bajcsy-Zsilinszky úti étterem 2020-as megnyitása, amelyet a koronavírus-járvány miatt számos kompromisszummal valósítottak meg. Hat évvel később azonban elérkezett az idő, hogy az eredeti elképzelések is valóra váljanak: a helyszín októberben kétszer akkora vendégtérrel, látványkonyhával és gyereksarokkal újult meg. (x)

A Retro Lángos Budapest története 2011-ben kezdődött, amikor Sóti Ádám megnyitotta első büféjét az Arany János utcai metrómegállónál. Azóta a lángos a strandbüfék világából a belvárosi gasztronómia meghatározó szereplőjévé lépett elő, a vállalkozás pedig két étteremmel bővült. A hagyományos sajtos-tejfölös változatok mellett gluténmentes, vegán, vegetáriánus és laktózmentes alternatívákkal is készülnek, hogy a különböző étkezési igények se jelentsenek akadályt.

A Bajcsy-Zsilinszky úti helyszín népszerűségét jól mutatja, hogy 2023 és 2025 között több mint egymillió vendéget szolgáltak ki. 2025-ben a Parlament közelében, a Vécsey utcában nyitották meg második éttermüket, amely a gyorsabb, kötetlenebb Bajcsyval szemben hagyományosabb éttermi élményt kínál.

A megújulást november 7-én, szombaton 13 és 21 óra között egy izgalmas, ingyenes Grand Opening rendezvénnyel ünneplik, ahol élő zene, DJ, szórakoztató programok és ajándékok várják a vendégeket.

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