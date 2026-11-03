5 fantasztikus pékség Budapesten, ami croissant-rajongóként a törzshelyed lesz

Nem egyszerű követni, melyik péksütemény kerül éppen reflektorfénybe, ám van egy, aminek a népszerűsége évtizedek óta töretlen. Mi másról lenne szó, mint a croissant-ról, a vajas-leveles kategória koronázatlan királyáról? Szerencsére bőven akad olyan pékség Budapesten, ahol tökéletesen elkészítik ezt a pékremeket: íme, 5 croissant-lelőhely, klasszikus és formabontó ízekkel! (x)

VAJ

A VAJ-nál szentül hiszik, hogy egy jó pékség igazi fokmérője nem más, mint a croissant. Így töretlenül dolgoznak azon, hogy napról napra tökéletesítsék a klasszikust: náluk a croissant aranybarnára sült külső rétege roppan, a belseje viszont légies, és a rengeteg vajnak köszönhetően szinte elolvad a szájban. A sima változaton kívül – melyhez házi dzsemet és vajat is kérhettek – a házi pisztáciakrémmel töltött pisztáciás, a karamellköpenybe zárt crème brûlée, a mandulakrémmel és fanyar bogyósgyümölcs-lekvárral töltött Bostock, valamint a vaníliakrémes-eperlekváros croissant is az állandó kínálat részét képezi, de a szezonalitástól függően mindig felbukkan egy-egy újabb változat. A város három pontján is megtaláljátok őket!

1085 Budapest, József körút 30-32. | 1025 Budapest, Törökvész út 93/A (Hello Buda) | 1051 Budapest, Sas utca 2. | Weboldal

Freyja

Ha éltek-haltok a péksüteményekért, bizonyára ismerősen cseng a Freyja név: Erzsébetvárosban immár nyolcadik éve, idén januárban pedig már Ferencvárosban is felkerültek a gasztrotérképre. Ők a pékművészetet a skandináv iskola szerint művelik, a croissantkészítést pedig már a kezdetek kezdetén új szintre emelték. Ikonikus pisztáciásuk valóságos fogalomnak számít a fővárosban, és az adott évszak függvényében is rendre alkotnak valami újat. Minőség terén nem ismernek kompromisszumot: olyan prémium alapanyagokból dolgoznak, melyek etikus úton lettek előállítva, a croissant lelke, a vaj pedig egyenesen Normandiából érkezik a Freyjába. Nem csoda, hogy annyi törzsvendégre tettek szert az évek alatt!

1074 Budapest, Szövetség utca 10-12. | 1093 Budapest, Csarnok tér | Weboldal | Facebook

Tradi

Újlipótvárosban egymást érik a jobbnál jobb croissant-lelőhelyek, melyek közül most a környékbeliek nagy kedvencét, a Tradit ajánljuk figyelmetekbe. Francia pékség lévén mindig akad a pultjukban croissant, és különlegességeket éppúgy találtok köztük, mint klasszikusokat. Már-már védjegyükké vált a színes croissant, de a „krocka” is visszatérő vendég a Tradiban – és ami a legjobb, hogy pénztárcabarát áron csaphattok le a finomságokra. Bármelyiket is válasszátok, jó esély van rá, hogy ódákat fogtok zengeni róla!

1136 Budapest, Tátra utca 52. | Facebook

Ide Süss Manufaktúra

Az Ide Süss Manufaktúránál hangulatosabb pékséget aligha találtok a II. kerületben, a kedves kiszolgálás pedig remek kínálattal jár karöltve. Igazi kis ékszerdoboz, ahol minden egyes termék szívvel-lélekkel, kovásszal készül el, kistermelői alapanyagokból, amikor csak lehet. Croissant-ok tekintetében náluk is hódít a pisztáciás, időről időre pedig olyan kreációkkal is előrukkolnak, mint a cruffin, azaz a muffin alakú croissant – de persze, egy natúr vajassal sem lőhettek mellé, pláne, ha még egy csésze specialty kávét is kértek mellé.

1027 Budapest, Medve utca 20. | Facebook

Kisperec Kézműves Sütöde

Valóságos croissant-kánaán vár a vegánokra a Bakáts téren, méghozzá a Kisperec Kézműves Sütödében. A croissant-ok egy részét ugyanis állati alapanyagoktól mentesen, szendvicsként készítik el, és fermentált kencékkel kínálják a növényi étkezést folytató – vagy éppen kísérletező kedvű – vendégeknek. Természetesen akkor is megtaláljátok a számításaitokat, ha a növényi alap nem szempont nálatok: helyben készült finomságaik mindenkit levesznek a lábukról!

1092 Budapest, Bakáts tér 2. | Facebook

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