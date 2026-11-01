7 pazar kiállítás Budapesten novemberre, ami túlmutat a megszokott múzeumi élményen

A következő időszakban sem maradunk izgalmas kulturális élmények nélkül. Az alábbi 7 tárlat között biztosan ti is találtok olyat, ami bearanyozza majd a hűvösebb hónapokat.

Plakátok és Rajzok. Árendás József tervezőgrafikus kiállítása // Műcsarnok (2026. november 22-ig)

A plakát több mint figyelemfelkeltő hirdetés: lehet szellemes, elgondolkodtató és önálló műalkotás is. Ezt bizonyítja Árendás József, a kortárs magyar plakátművészet meghatározó alakjának életműve, amely előtt a Műcsarnok reprezentatív kiállítással tiszteleg a művész 80. születésnapja alkalmából. A tárlaton a nosztalgikus moziplakátoktól a drámai színházi alkotásokon át az autonóm grafikai művekig követhetitek végig az alkotói pálya legizgalmasabb állomásait. Fanyar irónia, szellemes képi metaforák és virtuóz rajztudás találkoznak egy különleges vizuális utazásban, amely a plakátművészet időtálló értékeire is ráirányítja a figyelmet.

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Szami Diary – Winter Wonderland // Dugattyús (2026. november 14. – december 2.)

Ismerős, mégis meghökkentő jeleneteket örökít meg Szami, aki portréin, tárgyfotóin és életképein a mindennapok furcsa, néha abszurd pillanatait ragadja meg, legyen szó egy 1100 forintos Szűz Mária-hűtőmágnesről vagy egy szexshop kirakatát bámuló Mikulásról. A Dugattyúsban kiállított fotók egyszerre mosolyogtatnak meg és gondolkodtatnak el, milyen gyorsan is változik körülöttünk a világ. A tematikához hűen a november 14-i megnyitón apró ajándékkal készülnek a karácsonyi pulcsiban érkezőknek. A nyitóbeszéd után Nemeskéri Kamilla és a Dugattyús rezidense, Falcao áll a DJ-pult mögé.

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A tetten ért véletlen – René Maltête // Mai Manó Ház (2026. november 6. – 2027. január 17.)

Mi történik, ha a hétköznapok legváratlanabb pillanataiban meglátjuk a humort? René Maltête francia fotográfus éppen ezekre a különös, olykor abszurd helyzetekre vadászott, hogy egyetlen képkockába sűrítsen egy egész történetet. November 6-án a Mai Manó házban nyíló A tetten ért véletlen című kiállítás 122 vintázs fotográfián keresztül mutatja be a művész játékos, ironikus és egyben mélyen emberi látásmódját. Párizsi utcaképek, meglepő kompozíciók és finom vizuális poénok bizonyítják, hogy a valóság sokszor a legjobb forgatókönyvíró. Merüljetek el a véletlen és a tudatosan megrendezett jelenetek határán egyensúlyozó képek világában, és fedezzétek fel a mindennapok rejtett költészetét!

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Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében // Magyar Nemzeti Galéria (2027. február 14-ig)

„Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében” címmel rendez nagyszabású kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria, 60 alkotó több mint 130 alkotásával. A tárlat egy olyan korszakba enged betekintést, amelyben a társadalmi szerepek és előítéletek miatt a nő legfeljebb műkedvelő lehetett. A kiállítás hazai és nemzetközi szinten elismert művészek (Beöthy-Steiner Anna, Gross-Bettelheim Jolán, Anton Prinner, Reigl Judit), valamint számos felfedezésre érdemes alkotó munkáiból válogat. A művek kronologikus elrendezésben, tematikus egységekre bontva kerülnek bemutatásra.

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Egyiptom kincsei // Bálna Budapest (2026. november 20. – 2027. február 20.)

Az ókori Egyiptom legendás világát megidéző kiállítás nyitja meg kapuit november 20-án, a Bálna Budapestben. Az Egyiptom kincsei névre keresztelt, nemzetközi tárlat nem mindennapi időutazásra hív, bepillantást engedve a fáraók, egyiptomi istenek, múmiák és hieroglifák misztikus világába. A látogatókat közel 100 részletgazdag rekonstrukció, monumentális látványelemek és izgalmas történetek sora repíti vissza a múltba. A kiállítás tematikus tereiben megtapasztalhatjátok Luxor templomának és a szfinxek útjának különleges hangulatát, és felfedezhetitek a piramisok és a sírkamrák rejtélyeit.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2027. február 28-ig)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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Élő Népművészet // Néprajzi Múzeum (2027. április 11-ig)

Október 29-én kezdetét vette a kortárs népi kézművesség legjelentősebb seregszemléje, az Élő Népművészet – XVIII. Országos Népművészeti Kiállítás. Az április 11-ig megtekinthető tárlat a hazai népművészet mellett a hagyományos kézműves kultúra értékei, illetve az alkotói közösségek ereje előtt tiszteleg. A Néprajzi Múzeumban otthonra lelt kiállítás megmutatja, hogy a hagyományoknak a 21. században is van helyük, és a fennmaradásukhoz elengedhetetlen, hogy az alkotások mellett az azokat létrehozók személyes alkotói útja, továbbá a mesterségek története is figyelmet kapjon.

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