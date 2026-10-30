Testközelből élhetitek át idén ősszel a Día de Muertos hangulatát Budapest szívében

Október 27. és november 2. között a mexikói halottak napja, a Día de Muertos alkalmából különleges, háromfogásos menüvel és kiemelt koktélajánlattal várja vendégeit a TODO Mexican Kitchen. (x)

Az ünnepi ételsor a hagyományos mexikói konyha ízeibe enged betekintést: a Sopa Azteca egy paradicsomos-chilis azték leves, amelyet a gazdag, fekete mole szószban sült csirke, friss tortilla, sült sütőtök és tökmag követ. A desszertről a narancsos Pan de Muerto gondoskodik, amelyet cajetával, vagyis kecsketejből készült karamellkrémmel és friss naranccsal tálalnak. A fogások külön-külön is rendelhetők, együtt pedig kedvezményes menüáron kóstolhatjátok meg őket.

Az étteremben egy igazán szívmelengető Ofrenda, azaz hagyományos mexikói emlékhely is készült, ezúttal az elhunyt házikedvencek tiszteletére. A vendégek által beküldött fotókon kutyák, cicák és papagájok elevenednek meg, a mexikói nagykövetség első titkára pedig saját macskáiról készült festményekkel járult hozzá a különleges installációhoz.

A szeretettel összeállított emlékhely november 2-ig tekinthető meg a TODO-ban. Bővebb információt ide kattintva, a TODO weboldalán találtok.

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