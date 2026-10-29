Scherer Péter kedvenc budapesti helyszínén állítanak emléket a színésznek

November 16-án ünnepelné 65. születésnapját Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész, akinek emlékére szeretett platánfáinál avatnak emléktáblát a Margitszigeten.

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Scherer Péter emléktábla
Fotó: Horváth Judit / Centrál Színház

November 16-án a Margitsziget egyik különleges platánfájánál emléktáblát avatnak a májusban elhunyt Scherer Péter színművész tiszteletére. Budapest Pepéjét szoros személyes kötelék fűzte a fához és a városhoz, amelynek örök szerelmese volt.

Scherer Péter fája, Margitsziget
Fotó: Budapest Városháza

Az emlékavatáson Karácsony Gergely főpolgármester és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár mond beszédet, a színművész emlékét pedig Péterfy Bori is felidézi. Csatlakozzatok ti is, és emlékezzünk együtt a magyar színházi élet egyik különleges alakjára!

A pontos helyszínről és a további részletekről a Budapest Városháza Facebook-eseményénél találtok bővebb információt.

Korábbi gyűjtésünk Scherer Péter kedvenc alakításaiból:

5 kedvenc szerepünk Scherer Pétertől
5 kedvenc szerepünk Scherer Pétertől

Ma, november 16-án Scherer Pétert köszöntjük, hiszen a Jászai Mari-díjas színész ezen a napon ünnepli 59. születésnapját.

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