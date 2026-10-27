A szemünk láttára kel életre kedvenc mesénk a Garden of Lights varázslatos fénykiállításán

Újra felragyogtak a fények az ELTE Füvészkertben, ez pedig nem jelenthet mást, mint hogy megnyitotta kapuit a Garden of Lights! Budapest imádott fénykiállításán ezúttal egy több mint 300 éves mese kel életre – a családok legnagyobb örömére.

A Szépség és a Szörnyeteg ikonikus hőseit bizonyára senkinek sem kell bemutatnunk: Belle, a hercegből lett szörnyeteg és a kastély bűbájos lakói az őszi-téli estéken csempésznek varázslatot a botanikus kertbe.

Mint minden évben, ezúttal is elsők között fedezhettük fel a Garden of Lights fénykiállítását – bármiféle elfogultság nélkül mondhatjuk, szerintünk a valaha volt legszebb lett!

Október 23-án pedig már a nagyközönség számára is megnyílt a kert, hogy a család apraja-nagyja együtt fedezhesse fel. Mivel tényleg minden korosztály számára nagyszerű időtöltés, még randihelyszínként, baráti programként is tökéletesen megállja a helyét!

Botanikus kertből elvarázsolt kastély

Apró mérete ellenére a több mint 250 éves botanikus kert hatalmas növényeket rejt. A lombtenger pedig tökéletes hátteret biztosít mindannak, amivel a Garden of Lights büszkélkedhet: a növények közt andalogva színpompás fényinstallációk, ragyogó fényalagutak, fénykapuk és számtalan multimédia-attrakció ejti ámulatba a látogatókat.

Mondanunk sem kell, a fotópontok mindegyike remek hátteret biztosít a közös képekhez, a mozgó installációkból szuper videók készülnek, a rózsa motívuma pedig még romantikusabbá teszi a fényeket.

Minden egyes látványosságot egyedi lampiontechnikával hívtak életre, az élményt pedig mesés dallamok koronázzák meg. A szervezők külön ügyeltek rá, hogy a hazánkban jól ismert musicalek betétdalai, kizárólag nagy kedvencek csendüljenek fel – szerintünk remek munkát végeztek.

Sőt, idén a Füvészkert ázsiai szegletét is bevonták a történetbe, és egy hangulatos kis installációt csempésztek a területére.

És ha már újdonságok: meglepődve tapasztaltuk, hogy a Garden of Lights idén már családi jegyet is kínál, két felnőtt és két gyermek részére. A belépőjegyek árai nem emelkedtek a tavalyi évhez képest, ráadásul még jelentősebb kedvezményt biztosítanak a diákok, a nyugdíjasok és a fogyatékkal élők részére: az 5000 forintos normál jegy helyett ők 4000 forintért válthatják meg belépőjegyüket.

A 100 centiméter alatti kisgyermekek, valamint a 18 év alatti, fogyatékkal élő gyermekek pedig mindössze 200 forintos jelképes áron látogathatják a kiállítást, hiszen a szervezők rendkívül fontosnak tartják, hogy a fényélmény minél többek számára elérhető lehessen. A hideg ellen is találtak megoldást: a Füvészkert Kertészetének üvegháza a kiállítás nyitvatartási ideje alatt tárva-nyitva áll.

Jó, ha tudjátok azt is, hogy valószínűleg az idei szezont követően, 2027. január 3-án végleg lekapcsolódnak a Garden of Lights fényei Budapesten. A 2026-os tárlat már kizárólag az ELTE Füvészkertjének szervezésében, a lengyel partner nélkül valósult meg, ám félő, hogy szponzor hiányában az elkövetkező években mindez már túl nagy falat lesz.

Ne habozzatok hát, vegyetek részt a mesebeli utazáson, és csodáljátok meg a Garden of Lights zárófelvonását!

A Garden of Lights az őszi szünetben meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, a szünet alatt 17 és 21 óra között. Ezt követően november 9-ig hétfőtől csütörtökig és vasárnaponként 17 és 20 óra között, míg pénteken és szombaton egy órával tovább tart nyitva. November 10-től január 3-ig pedig már 16 órakor megnyitja kapuit.

Garden of Lights 2026 ELTE Füvészkert 1083 Budapest, Illés utca 25. Weboldal | Facebook

Még több fotó a Garden of Lights fénykiállításáról:

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