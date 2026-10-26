Az eddigi legnagyobb köztéri alkotását készítette el 0036mark utcai gerillaművész

Újabb mérföldkőhöz érkezett 0036mark, az ismert utcai gerillaművész: elkészítette eddigi legnagyobb köztéri alkotását, amely a Partizán Macskafogó 40. születésnapjához kapcsolódó projektjének keretében született.

Az alkotó számára különösen személyes jelentőséggel bír a felkérés, hiszen – ahogy maga is elárulta – éppen a legendás magyar rajzfilmhez kötődik az első műve, amelyet annak idején az utcára vitt. A mostani pasteup, vagyis ragasztott technikával készült alkotás így nem csupán mérete miatt különleges, hanem a művész pályájának kezdetéhez is visszakanyarodik.

A Partizán jubileumi projektje a Macskafogó örökségét idézi meg, ezúttal a városi művészet eszközeivel, új kontextusba helyezve a magyar animáció egyik kultikus alkotását.

A művész további alkotásait ide kattintva, a Facebook-oldalán találhatjátok meg.

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