Aranyba borult erdők nyomában: 9 csodás őszi úti cél, mely az évszak legszebb arcát mutatja meg

Budapesttől kezdve a Dunakanyaron és a Bükkön át egészen az Őrségig elhoztuk nektek a legszebb őszi túraútvonalakat. Fedezzétek fel őket, és merüljetek el az évszak színpompás tájaiban!

Vuk ösvénye, Budai-hegység

Arany palettájának legszebb színeivel festette ki a természet Budai-hegység erdejének ösvényét, ahol az ősz minden egyes lépésünknél tetten érhető. A színpompás évszak árnyalataiba öltözött falombok alatt járva a csendet csupán néhány falevél reccsenése, az avar ritmusos ropogása zavarja meg, miközben olykor madarak dallama tölti meg a teret. A léleksimogató ösvényt a II. kerületi macis játszótértől, pontosabban a Görgényi úti parkolótól, a Civitan Kertészet szomszédságából érhetjük el.

Az erdei útvonal 12 állomást rejt magában, amelyeknél Fekete István-művek, illetve azok népszerű szereplői segítenek még jobban megismerni az erdő állat- és növényvilágát. Az állomásokon minden érzékszervünkre szükségünk lesz, hogy elsajátítsuk a digitális információkat, hiszen rókahangok, kiterjesztett valóságon keresztüli tapasztalatok, valamint különböző kvízkérdések teszik még izgalmasabbá a túrát, ha a Digitális Vándor applikációval indulunk útnak. A két és fél kilométer hosszú, mesebeli kirándulást másfél-két óra alatt tehetjük meg, miközben egy szabálytalan kör leírásával a 384 méter magasan lévő dolomittömböt, az Oroszlán-sziklát is célba vesszük.

Spartacus-ösvény – Visegrádi-hegység

Sokáig csupán vadászok használhatták a Spartacus ösvény erdei útját, hiszen néhol csúszós sziklákon, meredek hegyoldalakon húzódó, keskeny utakon kell haladnunk. 2015-től viszont mi is láthatjuk az ösvény szakadékszerű hegyoldalait, a sűrű erdei részeket, a Dunakanyarra nyíló panorámát, valamint a vadregényes tájat. Pilisszentlászló központjából indulva, legelők és tanyák világában járva jutunk el az erdő szélére, ahol az ösvény kezdődik. A 14 km hosszú körtúránk során érintjük az Öreg-pap-hegyet, a Jenő-kunyhót, a Telgárthy-rétet, Ördögbányát, a Kaán-forrást és az Alpár-forrást is. Ám ha kevesebb időnk van, akkor egy rövidebb útvonalat is választhatunk, amelyet követve a visegrádi rév állomásánál lyukadunk ki.

Éger-völgy – Mecsek

Apró patakokban, tündöklő vízfelületekben köszön vissza az ősz tükörképe az Éger-völgy szegleteiben, melyek egy igazi csodavilágot alkotnak az Égervölgyi-tóval és forrásaival együtt a pécsi Mecseki Parkerdőben. Utunk elején, a zöld és kék jelzéseket követve bukkanhatunk rá a fák lombjait kirajzoló tótükörre, amelynek partján a bükkfa tövéből kilépő Delelő-forrásban gyönyörködhetünk. Majd a tavat tápláló patakon átkelve a környék élővilágát bemutató tanösvényre érkezünk, s azon haladva, a völgy túloldalán a Fecske-forrást is láthatjuk. Egy idő után a kékkereszt-jelzés kaptatósan felfelé vezet minket, és túrautunk is egyre izgalmasabbá válik a patakon átívelő romantikus fahidakon barangolva. Végül a Szaudó-tetőre érkezve, a kék sávot követve juthatunk el a piros lecsatlakozásig, majd vissza a völgybe.

Három-kő – Bükk

Madártávlatból tekinthetünk le a Bükk 904 méter magas bércéről a hegység déli részének lankáira, melyek ősszel aranybarna hullámokban fodrozódnak a végeláthatatlanba. A földöntúli élményt kínáló kilátást erdei ösvényeken felkapaszkodva érhetjük el, méghozzá több útvonalon is. Ezek közül a legegyszerűbb, ha az Olasz-kapu parkolóból indulva a kék turistajelzésen indítjuk a kalandunkat. Így először a Zsidó-rétre érkezünk meg, majd ezt követően a lépünk rá a zöld háromszög jelzésre, amely már az aranyba borult domboldalakra nyíló panorámához vezet el minket. A bércről pedig nem csupán a Bükk déli oldalát láthatjuk, szép időben a szemünk elé tárul az Eger, a Kékea kontúrjai, de még a tokaji Nagy-hegy is.

Gyadai-tanösvény – Börzsöny/Cserhát

A Börzsöny és a Cserhát találkozásánál bújik meg a Dunakanyar egyik rejtett ékköve, ahol a tél közeledtével az erdő ledobja aranyló ruháját, és a domboldalakon az ősz legszebb árnyalatait szórja szét. A kicsik és nagyon számára is igazi kikapcsolódást ígérő Gyadai tanösvényt a Katalinpusztai Látogatóközpontból indulva közelíthetjük meg, a parkolóból először a zöld T-jelzést kell követnünk, így először a Lósi-patak vonalán fogunk barangolni. Utunk során gyönyörű tisztás, mesebeli ártéri erdő, kalandos pallósor kísér végig minket, mígnem újra a Lósi-patak völgyében lyukadunk ki. Itt egy 15 méter hosszú, függőhíd vár ránk, amely egy mély szurdokvölgy fölött húzódik végig. Ha előhívtuk magunkból Indiana Jones énünket, és átkeltünk hídon, akkor pedig már csak az Országos Kéktúra vonalát kell lövetnünk, hogy visszatérjünk a kiindulópontunkhoz.

Csarna-völgy – Börzsöny

A Csarna-völgy mélyén járva úgy érezhetjük, mintha egykori mesekönyvünk lapjainak világába csöppentünk volna. A börzsönyi völgyben – hivatalos nevén Fekete-völgyben – körtúránk a Feketevölgy Panziótól indul, majd az egykori kemencei kisvasút mentén, a patak által kimosott sínek között halad egészen a Hollókő szirtjeiig, valamint a terület legmagasabb pontjára, a Magosfára (916 m). A túraútvonalunk egy kis idő múlva egyre meredekebb lesz, míg a táj egyre vadabbá válik, ám miután megküzdöttünk az emelkedőkkel, már Magosfán is találhatjuk magunkat. A körtúra hossza 13-14 km, de ha kevesebb idő áll rendelkezésünkre, akkor a Hamuháznál vagy a Halyagosi kulcsosháznál visszafordulva lerövidíthetjük.

Cuha-völgy – Bakony

A Bakonyban található Cuha-völgy vadregényes, sűrű erdei útjai, patakkal átszelt ösvényei és romantikus tájai garantáltan felejthetetlen élménnyé varázsolják a völgyben megtett kb. 12-14 km hosszú túránkat. Vinyétől indulva egy széles, kavicsos szakasz vezet el minket a hely mesevilágába, ahol már egy szűkebb, erdősebb vidéken halad tovább az utunk, majd lassan beérünk a sziklafalakkal körülölelt, völgyhíddal díszített szurdokba. Az itteni túránkat vonatozással is izgalmasabbá tehetjük, ugyanis a Porva-Csesznek és Vinye között zakatoló vonat leglátványosabb pontja a Cuha-völgy, ahol vaksötét alagutakon halad át a szerelvény.

Kétvölgyi körtúra – Őrség

Kétvölgy az Őrség egyik aprócska, alig 100 főt számoló határmenti szórványtelepülése, melyet receptre kellene felírni minden megfáradt léleknek. A vadregényes erdőkkel, hullámzó domboldalakkal szegélyezett völgyben mintha még a falevelek is lassabban lengedeznének a széltáncot követve, s minthogyha az óra mutatója sem sietne sehová már évek óta. Igazi búvóhely ez, ahol Bűricza-kilátótól a Rába-vidékére, a közeli Ausztriára és Szlovéniára nyílik elképesztő kilátás; miközben takaros házak, hangulatos kaszálórétek, patakvölgyek, valamint vadregényes erdei utak váltják egymást. A kalandos körtúrába a Bűricza-kilátótól vághatunk bele, innen a piros sáv jelzést kell követnünk egészen addig, amíg elhagyjuk a települést, majd egy erdei útvonalon át megérkezünk a ritkaházai haranglábhoz. A műemléktől a piros kereszt jelzést követjük, mígnem Kétvölgy Permise településrészen átkelve érkezünk vissza a kiindulópontunkhoz.

Ősbükkös tanösvény – Zselic

A Kikerics Erdészeti Iskola melletti park már önmagában egy külön pont lehetne a zselici látnivalóink listáján, hiszen a nagy játszótéren túl erdei tornapályát, egy kis tavat és kemencét is találhatunk itt. Viszont az igazi kaland a parkon túl vár ránk, az innen induló, 1,5 km hosszú tanösvényen, amely a több mint 200 éve érintetlenül hagyott almamelléki ősbükkös világába vezet be minket. A túránkat 20 bemutatótábla kíséri végig, aminek köszönhetően megismerkedhetünk a helyi fafajokkkal, lágyszárúakkal. Mindezek mellett szemtanúi lehetünk az erdő természetes megújulásának, vagyis annak a folyamatnak, amikor a kidőlt fák helyén különböző korú újulatfoltok jelennek meg.

Fedezd fel Gödöllő aranyló emlékparkját is: