Őszi csodavilág a Tisza-tónál: 5 lenyűgöző látnivaló a vadregényes ártéri vidéken

Hazánk legnagyobb mesterséges tavának tündérszép vidékére ősszel is megéri ellátogatni: vándorló madarak vonulásában gyönyörködhetünk, betekintést nyerhetünk megannyi áttelelő faj vízi életébe, miközben a Tisza-tó békésebb, háborítatlanabb arcát is megismerhetjük.

Tiszaigari Arborétum

Lágy fényfüggönyként szűrődnek át a sűrű lombkoronákon a melengető nap utolsó sugarai a Tiszaigari Arborétumban, ahol majd 160 évvel ezelőtt ültették az első növényeket. Az azóta buja, vadregényes tájjá változott terület igazi oázisként szolgál a kietlen Hortobágy közelében: 30 méteres mocsári ciprusokkal, megannyi tölggyel, illetve a domb- és hegyvidékek fafajaival vált a környék varázslatos kuriózumává.

Összesen 373 fa- és cserjefaj között barangolhatunk itt, miközben felfedezhetjük a legérdekesebb egyedeket, mint például a 140 évesnél is idősebb kocsányos tölgyet, az amerikai ámbrafát vagy éppen a kínai dió-selyemfenyőt. Mindezt pedig egy szép, felújított parkban tehetjük meg, ahol romantikus fahidak, sétautak, tűzrakóhelyek, valamint felújított és szálláshelyekkel kibővített kulcsosház vár ránk.

5361 Tiszaigar, Feszty út 39. | Weboldal

Tiszavirág ártéri és Örvényi pákász tanösvény

A Göbe-tó kincsesládikója tárul fel előttünk a Tisza-tó két, egymásba fonódó tanösvényén, melyeket a Szabics kikötő felől közelíthetünk meg egy révész segítségével. A kiindulópontunk a Tiszavirág sétaút, amely az ártéri erdő kincsei között vezet végig minket. A két kilométer hosszú sétaúton a Gémek tornyából kémlelhetjük a vízi madarakat, megismerhetjük a tavasszal násztáncot járó tiszavirágokat is, illetve az árterekhez kötődő ősi mesterségekről is olvashatunk. Innen ágazik le az Örvényi pákász tanösvény, melynek zsombékára csónakkal juthatunk át, hogy aztán 12 állomáson át merüljünk el a pákászélet rejtelmeiben.

Küszvágó csér kilátó, Poroszló

A Küszvágó csér kilátóban a lábunk alatt terül el a tündöklő Tisza-tó végeláthatatlannak tűnő kéksége, melyből mintha csak apró, zöldellő szigetek lennének, tűnnek elő a nádasok, s gyékényesek. Mintegy 4 éve, hogy a Tisza-tó vidéke a Komáromi Tas által tervezett, 9 méter magas messzelátóval gazdagodott a Lapos-morotva és a Csapói-Holt-Tisza közötti átjáróban, a Szilas-foknál. A legmagasabb szintjéről pedig teljes körpanorámában gyönyörködhetünk: Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, illetve az egész Poroszlói-medence elénk tárul. A lélegzetelállító kilátás azonban nem adja könnyen magát, hisz a kilátó csak vízi úton közelíthető meg, így a Szabics kikötőből egy hosszabb evezést követően juthatunk el a célpontunkhoz.

Szent Móric-kápolna, Abádszalók

A Tisza-tó déli csücskétől csupán egy karnyújtásnyira, az alföldi rónákból emelkedik ki a Szent Móric-kápolna kastélyszerű épülete, melyet egy máltai lovag emeltetett, s 1892 szeptemberében szentelték fel. Nemes Vince – aki nemcsak a máltai lovagrend tagja volt, hanem hídvégi és oltszemi gróf is – az 1860-as években Tomajpusztán elterülő majorságánál építette fel kastélyát, s ezzel egy időben szeretett volna lehetőséget adni a vallásgyakorlásra a cselédjei számára a birtokán belül. A későbbi vasárnapi misék helyszínének megálmodásával Novák Ferenc budapesti műépítészt bízta meg, aki egy neogótikus kápolnát alkotott meg, melyet egykoron kettős fenyőfasor kötött össze a kastéllyal. A majorság, uradalom azóta a kastéllyal együtt odaveszett. A kápolnában pedig utoljára 1965-ben tartottak szentmisét, ezt követően rá is balsors várt, mígnem 2014-15-ben kívül-belül teljes körű felújítással mentették meg az épületet.

Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred

Gyönyörű, ősfás parkban áll az 1800-as évek eleje óta a klasszicista stílusú Lipcsey-kúria, mely ma a Kiss Pál Múzeumnak ad otthont. A tiszafüredi múzeum 1877-ben jött létre, így ma nemcsak a város, hanem az ország legrégebbi vidéki múzeumaként ismerhetjük. Az intézmény egy régészeti egyletből alakult meg, az első gyűjteményét a helyi polgárok adakozásának köszönhette, ma pedig már 4 állandó kiállítással várja az erre járó kíváncsi lelkeket. A tárlatok a jégkorszakon át egészen a régi idők Tiszafüredéig megannyi történetet fednek fel előttünk, miközben régészeti és néprajzi kincseket is bemutatnak számunkra.

5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8. | Weboldal | Facebook