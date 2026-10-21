10 szenzációs családi kirándulástipp, amivel feldobhatjátok az őszi szünetet

A gyerekek nagy örömére október 23-án elstartol a 2026-os őszi szünet. Hoztunk nektek 10 témában összesen több mint 80 ötletet, hogy igazán kalandos és pihentető legyen mind a tíz együtt töltött nap.

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őszi szünet 2026 családi programok, utazás
Tardosi lombkorona-tanösvény, fotó: Sturcz Viktoria Anna

Alpakafarmok

Ki ne imádná a pihe-puha alpakákat? Ezek a bolyhos, barátságos állatok bizony mindenkit mosolyra derítenek korosztálytól függetlenül. Szerencsére hazánkban egyre több lehetőségetek van arra, hogy élőben is megleshessétek ezeket a vicces állatokat.

5+1 varázslatos alpakafarm az országban, amit az egész család imádni fog
5+1 varázslatos alpakafarm az országban, amit az egész család imádni fog

Szerencsére hazánkban is egyre több helyen találkozhattok jópofa alpakákkal – látogassatok el hát az alábbi farmok valamennyiéhez!

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Földöntúli élmények

Számos olyan helyre bukkanni a földkerekségen, melyek azon túl, hogy nem mindennapiak, egyben földöntúli, mars- és holdbéli hangulatot is keltenek. Nem kivétel ez alól hazánk sem, így csak egyet tanácsolhatunk: felfedezésre fel!

5 páratlan szépségű kirándulóhely hazánkban, ahol mintha földöntúli tájakon járnánk
5 páratlan szépségű kirándulóhely hazánkban, ahol mintha földöntúli tájakon járnánk

Számos olyan helyre bukkanni hazánkban is, melyek azon túl, hogy nem mindennapi, egyben földöntúli, mars- és holdbéli élményekkel ajándékoznak meg.

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Fapallós ösvények

Ha különleges kirándulós élményeket szereznétek, látogassatok el az ország fapallókkal és fahidakkal szegélyezett ösvényeinek valamelyikéhez, ahol garantált a vadregényes, mesébe illő látvány!

10 meseszép fapallós ösvény szerte az országban vadregényes kirándulásokhoz
10 meseszép fapallós ösvény szerte az országban vadregényes kirándulásokhoz

Ha különleges kirándulós élményeket szereznétek, látogassatok el az ország fapallókkal szegélyezett tanösvényeinek valamelyikéhez!

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Sövénylabirintusok

Kevés szó esik manapság a sövénylabirintusokról, pedig számtalan különleges fajtájuk megtalálható hazánk különböző területein. Érdemes mindegyiket bejárni az őszre tervezett kirándulások alkalmával!

5+1 egyedülálló, felfedezésre váró sövénylabirintus hazánkban
5+1 egyedülálló, felfedezésre váró sövénylabirintus hazánkban

Kevés szó esik manapság a labirintusokról, pedig számtalan különleges fajtája megtalálható hazánk különböző területein.

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Lombkoronasétányok

Magyarország számos pontján található impozáns lombkoronasétány. Tegyetek egy sétát 10-15 méter magasan a lombok között és ismerkedjetek az élővilággal, az erdőalkotó fák leveleivel és terméseivel! 

13 gyönyörű lombkoronasétány hazánkban, amin egyszer mindenkinek végig kell sétálnia
13 gyönyörű lombkoronasétány hazánkban, amin egyszer mindenkinek végig kell sétálnia

Cikkünkben 11 pazar lombkoronákon keresztül-kasul átvezető sétányt és tanösvényt ajánlunk, amiért megéri nyakunkba venni az országot.

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Kirándulás az óriások birodalmában

Induljatok mesebeli kirándulásra az óriások birodalmába! Faszobrok, nem mindennapi sziklaképződmények, égig érő délceg fák várnak rátok. A hamuba sült pogácsával teli táskátokat otthon ne hagyjátok!

7 lenyűgöző kirándulóhely szerte az országban, ha kalandoznátok egyet az óriások birodalmában
7 lenyűgöző kirándulóhely szerte az országban, ha kalandoznátok egyet az óriások birodalmában

Akárscsak a mesékben, hét kirándulóhelyet gyűjtöttünk egy csokorba, ha hamuba sült pogácsával a táskátokban ellátogatnátok az óriások birodalmába.

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Disney-meséket idéző kirándulóhelyek

A már tapasztalt természetjárók közül sem tudja talán mindenki, hogy milyen sok Disney-mesébe illő helyszínt rejt hazánk. Merüljetek el a természetben, és fedezzétek fel ezeket az egyedülálló kirándulóhelyeket!

9+1 Disney-mesébe illő kirándulóhely hazánkban, amiket felfedezve újra gyerekek lehetünk
9+1 Disney-mesébe illő kirándulóhely hazánkban, amiket felfedezve újra gyerekek lehetünk

A már tapasztalt természetjárók közül a legtöbben talán nem is sejtik, hogy milyen sok Disney mesébe illő helyszínt rejt hazánk.

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Kisvasutak

A kisvasutak világa pillanatok alatt képes magával ragadni az embert. Fedezzétek fel különleges kötöttpályás vasparipán hazánk rejtett kincseit!

10 kihagyhatatlan kisvasút, amivel felfedezhetjük Magyarország rejtett kincseit
10 kihagyhatatlan kisvasút, amivel felfedezhetjük Magyarország rejtett kincseit

10 kihagyhatatlan hazai kisvasutat ajánlunk, amivel nosztalgikus élmény lesz bebarangolni és felfedezni Magyarország rejtőzködő kincseit.

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Meseösvények

Ha igazán minőségi időt töltene együtt a család, egy meseösvény az egyik legjobb választás. Ismerkedejetek egyszerre a természet és a mesék világával!

5 meseösvény szerte az országban, bűbájos kalandokkal az egész családnak
5 meseösvény szerte az országban, bűbájos kalandokkal az egész családnak

Ha az alábbi 5 meseösvény valamelyike felé veszitek az irányt, kicsik és nagyok játszva fedezhetik fel a természet és a mesék világát.

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Gyerekbarát múzeumok

Remek tárlatok, élménydús kikapcsolódást ígérő gyerekbarát múzeumok is várnak rátok, ahol a család egyik tagja sem fog unatkozni.

7 gyerekbarát múzeum Budapesten, ami az egész családot elvarázsolja
7 gyerekbarát múzeum Budapesten, ami az egész családot elvarázsolja

Mutatunk nektek 7 gyerekbarát múzeumot Budapesten, ahol a család egyik tagja sem fog unatkozni.

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Gyógyfürdők

Most, hogy a tikkasztó nyári napok szinte már csak az emlékeinkben élnek, fedezzétek fel az ország nagyszerű tó-, élmény- és wellnessfürdőit, ahol érdemes megmártózni ősszel!

5 pompás fürdő szerte az országban, ahol érdemes megmártózni ősszel
5 pompás fürdő szerte az országban, ahol érdemes megmártózni ősszel

Most, hogy a tikkasztó nyári napok szinte már csak az emlékeinkben élnek, fedezzétek fel az ország nagyszerű fürdőit, ahol érdemes megmártózni ősszel!

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