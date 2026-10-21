10 szenzációs családi kirándulástipp, amivel feldobhatjátok az őszi szünetet

A gyerekek nagy örömére október 23-án elstartol a 2026-os őszi szünet. Hoztunk nektek 10 témában összesen több mint 80 ötletet, hogy igazán kalandos és pihentető legyen mind a tíz együtt töltött nap.

Alpakafarmok

Ki ne imádná a pihe-puha alpakákat? Ezek a bolyhos, barátságos állatok bizony mindenkit mosolyra derítenek korosztálytól függetlenül. Szerencsére hazánkban egyre több lehetőségetek van arra, hogy élőben is megleshessétek ezeket a vicces állatokat.

Földöntúli élmények

Számos olyan helyre bukkanni a földkerekségen, melyek azon túl, hogy nem mindennapiak, egyben földöntúli, mars- és holdbéli hangulatot is keltenek. Nem kivétel ez alól hazánk sem, így csak egyet tanácsolhatunk: felfedezésre fel!

Fapallós ösvények

Ha különleges kirándulós élményeket szereznétek, látogassatok el az ország fapallókkal és fahidakkal szegélyezett ösvényeinek valamelyikéhez, ahol garantált a vadregényes, mesébe illő látvány!

Sövénylabirintusok

Kevés szó esik manapság a sövénylabirintusokról, pedig számtalan különleges fajtájuk megtalálható hazánk különböző területein. Érdemes mindegyiket bejárni az őszre tervezett kirándulások alkalmával!

Lombkoronasétányok

Magyarország számos pontján található impozáns lombkoronasétány. Tegyetek egy sétát 10-15 méter magasan a lombok között és ismerkedjetek az élővilággal, az erdőalkotó fák leveleivel és terméseivel!

Kirándulás az óriások birodalmában

Induljatok mesebeli kirándulásra az óriások birodalmába! Faszobrok, nem mindennapi sziklaképződmények, égig érő délceg fák várnak rátok. A hamuba sült pogácsával teli táskátokat otthon ne hagyjátok!

Disney-meséket idéző kirándulóhelyek

A már tapasztalt természetjárók közül sem tudja talán mindenki, hogy milyen sok Disney-mesébe illő helyszínt rejt hazánk. Merüljetek el a természetben, és fedezzétek fel ezeket az egyedülálló kirándulóhelyeket!

Kisvasutak

A kisvasutak világa pillanatok alatt képes magával ragadni az embert. Fedezzétek fel különleges kötöttpályás vasparipán hazánk rejtett kincseit!

Meseösvények

Ha igazán minőségi időt töltene együtt a család, egy meseösvény az egyik legjobb választás. Ismerkedejetek egyszerre a természet és a mesék világával!

Gyerekbarát múzeumok

Remek tárlatok, élménydús kikapcsolódást ígérő gyerekbarát múzeumok is várnak rátok, ahol a család egyik tagja sem fog unatkozni.

Gyógyfürdők

Most, hogy a tikkasztó nyári napok szinte már csak az emlékeinkben élnek, fedezzétek fel az ország nagyszerű tó-, élmény- és wellnessfürdőit, ahol érdemes megmártózni ősszel!