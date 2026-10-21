10 szenzációs családi kirándulástipp, amivel feldobhatjátok az őszi szünetet

A gyerekek nagy örömére október 23-án elstartol a 2026-os őszi szünet. Hoztunk nektek 10 témában összesen több mint 80 ötletet, hogy igazán kalandos és pihentető legyen mind a tíz együtt töltött nap.
Alpakafarmok
Ki ne imádná a pihe-puha alpakákat? Ezek a bolyhos, barátságos állatok bizony mindenkit mosolyra derítenek korosztálytól függetlenül. Szerencsére hazánkban egyre több lehetőségetek van arra, hogy élőben is megleshessétek ezeket a vicces állatokat.
Szerencsére hazánkban is egyre több helyen találkozhattok jópofa alpakákkal – látogassatok el hát az alábbi farmok valamennyiéhez!
Földöntúli élmények
Számos olyan helyre bukkanni a földkerekségen, melyek azon túl, hogy nem mindennapiak, egyben földöntúli, mars- és holdbéli hangulatot is keltenek. Nem kivétel ez alól hazánk sem, így csak egyet tanácsolhatunk: felfedezésre fel!
Számos olyan helyre bukkanni hazánkban is, melyek azon túl, hogy nem mindennapi, egyben földöntúli, mars- és holdbéli élményekkel ajándékoznak meg.
Fapallós ösvények
Ha különleges kirándulós élményeket szereznétek, látogassatok el az ország fapallókkal és fahidakkal szegélyezett ösvényeinek valamelyikéhez, ahol garantált a vadregényes, mesébe illő látvány!
Ha különleges kirándulós élményeket szereznétek, látogassatok el az ország fapallókkal szegélyezett tanösvényeinek valamelyikéhez!
Sövénylabirintusok
Kevés szó esik manapság a sövénylabirintusokról, pedig számtalan különleges fajtájuk megtalálható hazánk különböző területein. Érdemes mindegyiket bejárni az őszre tervezett kirándulások alkalmával!
Kevés szó esik manapság a labirintusokról, pedig számtalan különleges fajtája megtalálható hazánk különböző területein.
Lombkoronasétányok
Magyarország számos pontján található impozáns lombkoronasétány. Tegyetek egy sétát 10-15 méter magasan a lombok között és ismerkedjetek az élővilággal, az erdőalkotó fák leveleivel és terméseivel!
Cikkünkben 11 pazar lombkoronákon keresztül-kasul átvezető sétányt és tanösvényt ajánlunk, amiért megéri nyakunkba venni az országot.
Kirándulás az óriások birodalmában
Induljatok mesebeli kirándulásra az óriások birodalmába! Faszobrok, nem mindennapi sziklaképződmények, égig érő délceg fák várnak rátok. A hamuba sült pogácsával teli táskátokat otthon ne hagyjátok!
Akárscsak a mesékben, hét kirándulóhelyet gyűjtöttünk egy csokorba, ha hamuba sült pogácsával a táskátokban ellátogatnátok az óriások birodalmába.
Disney-meséket idéző kirándulóhelyek
A már tapasztalt természetjárók közül sem tudja talán mindenki, hogy milyen sok Disney-mesébe illő helyszínt rejt hazánk. Merüljetek el a természetben, és fedezzétek fel ezeket az egyedülálló kirándulóhelyeket!
A már tapasztalt természetjárók közül a legtöbben talán nem is sejtik, hogy milyen sok Disney mesébe illő helyszínt rejt hazánk.
Kisvasutak
A kisvasutak világa pillanatok alatt képes magával ragadni az embert. Fedezzétek fel különleges kötöttpályás vasparipán hazánk rejtett kincseit!
10 kihagyhatatlan hazai kisvasutat ajánlunk, amivel nosztalgikus élmény lesz bebarangolni és felfedezni Magyarország rejtőzködő kincseit.
Meseösvények
Ha igazán minőségi időt töltene együtt a család, egy meseösvény az egyik legjobb választás. Ismerkedejetek egyszerre a természet és a mesék világával!
Ha az alábbi 5 meseösvény valamelyike felé veszitek az irányt, kicsik és nagyok játszva fedezhetik fel a természet és a mesék világát.
Gyerekbarát múzeumok
Remek tárlatok, élménydús kikapcsolódást ígérő gyerekbarát múzeumok is várnak rátok, ahol a család egyik tagja sem fog unatkozni.
Gyógyfürdők
Most, hogy a tikkasztó nyári napok szinte már csak az emlékeinkben élnek, fedezzétek fel az ország nagyszerű tó-, élmény- és wellnessfürdőit, ahol érdemes megmártózni ősszel!