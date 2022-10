5+1 egyedülálló, felfedezésre váró sövénylabirintus hazánkban

Kevés szó esik manapság a sövénylabirintusokról, pedig számtalan különleges fajtája megtalálható hazánk különböző területein. Ezért most összegyűjtöttük nektek a legszebbeket, érdemes mindegyiket bejárni az őszre tervezett kirándulások alkalmával.

Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mellett található, kétméteres sövényfalakból álló útvesztőt a világ harmadik legnagyobbjaként még műholdakról is látni lehet. A labirintus ráadásul nem csak egy sima sövényekből álló ösvény, hiszen a magyarok egyik legendás jelképét, a Csodaszarvast ábrázolja. A tekervényes út összesen 3,5 kilométeren vezeti végig a látogatókat, ez körülbelül 45-60 percet vehet igénybe. A kijutás pedig nem is olyan egyszerű, ugyanis 13 útelágazáson keresztül kell jól válaszolnotok néhány tematikus és furfangos kérdésre, hogy a célba érjetek. Aggodalomra azonban semmi ok, eddig még senki sem ragadt bent az útvesztőben. Ráadásként a Csillagösvény kutyabarát!

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. | Weboldal

Andrássy-kastély parkja, Tiszadob

A tavaly ősszel újra megnyitott, neogótikus-romantikus stílusban épült Andrássy-kastély impozáns angolkertjében egy varázslatos sövénylabirintus is helyet kapott. A tiszafák koszorújába telepített zöldellő sövények középkori liliomokat ábrázolnak, így még tovább emelve a kastély romantikáját. Az épület előparkjában és az útvesztőben is található néhány különleges korabeli szobor, amelyeket közelebbről is szemügyre vehetünk a labirintusban sétálva. Többek között Fadrusz János Leányszöktetés névre keresztelt szobra is itt áll. Az angolkert a hétfő kivételével mindennap 10 és 16 óra között ingyenesen látogatható.

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59. | Weboldal

Nemesvitai sövénylabirintus

A Balaton-felvidéken tavaly épült nemesvitai kilátót egy 300 négyzetméteres sövénylabirintus teszi még izgalmasabbá a kirándulók számára. A 212 méter hosszú útvesztő próbára teszi még a tapasztaltabb természetjárók tájékozódási képességét is, pedig első ránézésre nem ezt gondolnánk. A Turkesztáni szil sövénnyel határolt labirintusfalak előnye, hogy nagyon gyorsan nőnek és jól bírják a nyírást, ezért szerencsére még jó sokáig gyönyörködhetünk benne.

8311 Nemesvita | Weboldal

Búcsúszentlászlói sövénylabirintus

A Szoboszló-hegy lábánál található Búcsúszentlászló is büszkélkedhet egy rendezett, jól karbantartott sövénylabirintussal. Erről azonban kevés információ lelhető fel, pedig igazán különleges a focipálya és a Szévíz-patak között, különböző cserjékből kialakított útvesztő. A község vezetősége korábban azért döntött a labirintus telepítése mellett, hogy vonzó látványosságot nyújtsanak a látogatóknak, ez pedig sikerült is, hiszen sokan azóta is csodájára járnak. Amennyiben a zalaegerszegi község közelében jártok, mindenképp ejtsétek útba a kellemes őszi sétát ígérő útvesztőt, ami kikapcsolódásnak sem utolsó.

8925 Búcsúszentlászló, Arany János utca 23. | Weboldal

Zalakarosi Termáltó és Ökopart

Zalakaros fürdővárosként számtalan látogató pihenését és gyógyulását szolgálta már, ehhez pedig nemrégiben csatlakozott egy mesterségesen kialakított termáltó is, ahol többféle kikapcsolódási lehetőség közül válogathatunk. A különleges formájú tó köré egy szabadidőközpont is épült, amelynek egyik pontján még egy betonfalakkal elkerített sövénylabirintus is található. Másszátok meg az Ökopart 15 méter magas kilátótornyát, ahonnan csodás kilátás nyílik magára a tóra, a labirintusra, illetve az egész komplexumra. Az aktív időtöltések kedvelőinek kötelező úti cél!

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6. | Weboldal

+1 Boldogságlabirintus, Budapest

Sokaknak valószínűleg nem is jut elsőre eszébe, hogy a fővárosban induljon labirintuskeresésre, pedig a Nemzeti Színház kertjében rábukkanhatunk egyre. A Török Péter kerttervező művész által megálmodott impozáns kert és szoborpark egyik legfőbb látványossága a kör alakban kialakított útvesztő, ami sajnos évek óta le van zárva, de legalább a mellette álló csigalépcsős zikkurat tetejéről gond nélkül gyönyörködhetünk a látványában.

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. | Weboldal

Ha már mindegyiket láttátok, itt az idő néhány különleges, őszi színekben pompázó völgy felé venni az irányt: