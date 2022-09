8 lélegzetelállító völgy hazánkban, ami csodálatos színekben pompázik ősszel

Járjunk a Balaton-felvidéken, a Mecsekben, a Visegrádi-hegységben, a Börzsönyben vagy akár a Cserhátban egytől egyig, mindenhol gyönyörű, vadregényes csodavilágokat fedezhetünk fel. Az ország ezen tájairól hoztuk el nektek a legszebb völgyeket, amelyek lassan újra őszi színeikben pompáznak.

Cuha-völgy (Bakony)

A Bakonyban található Cuha-völgy vadregényes, sűrű erdei útjai, patakkal átszelt ösvényei és romantikus tájai garantáltan felejthetetlen élménnyé varázsolják a völgyben megtett kb. 12-14 km hosszú túránkat. Vinyétől indulva egy széles, kavicsos szakasz vezet el minket a hely mesevilágába, ahol már egy szűkebb, erdősebb vidéken halad tovább az utunk, majd lassan beérünk a sziklafalakkal körülölelt, völgyhíddal díszített szurdokba. Az itteni túránkat vonatozással is izgalmasabbá tehetjük, ugyanis a Porva-Csesznek és Vinye között zakatoló vonat leglátványosabb pontja a Cuha-völgy, ahol vaksötét alagutakon halad át a szerelvény.

Nivegy-völgy (Balaton-felvidék)

A Pécselyi- és Káli-medence között, Zánka és Nagyvázsony által határolt területen fekszik a Balaton-felvidék hangulatos völgye, amelynek legszebb pontjait egy 7,5 km-es körtúra során fedezhetjük fel. Balatoncsicsóról indulva a környék gazdag néprajzi öröksége, a kilátópontok panorámája, hatalmas összefüggő szőlőterületek és bájos borospincék varázsolnak el. A Fenyves-tető határkövei környékén haladva a környék nem mindennapi növényvilágát is megcsodálhatjuk, majd visszafelé haladva a Hamuházi-forrás festői szépségű látképe elevenedik meg előttünk, az áthatolhatatlan bakonyi rengeteggel.

Éger-völgy (Mecsek)

Pécsett, a Mecseki Parkerdőben találhatunk rá az Éger-völgy igazi csodavilágára, a lenyűgöző Égervölgyi-tóval és forrásaival együtt. Utunk elején, a zöld és kék jelzéseket követve bukkanhatunk rá a fák lombjait kirajzoló tótükörre, amelynek partján a bükkfa tövéből kilépő Delelő-forrásban gyönyörködhetünk. Majd a tavat tápláló patakon átkelve a környék élővilágát bemutató tanösvényre érkezünk, s azon haladva, a völgy túloldalán a Fecske-forrást is láthatjuk. Egy idő után a kékkereszt-jelzés kaptatósan felfelé vezet minket, és túrautunk is egyre izgalmasabbá válik a patakon átívelő romantikus fahidakon barangolva. Végül a Szaudó-tetőre érkezve, a kék sávot követve juthatunk el a piros lecsatlakozásig, majd vissza a völgybe.

Meleg-mányi- és Nagy-Mély-völgy (Mecsek)

A Nyugat-Mecsek talán két legszebb szurdokvölgye a Meleg-mányi-völgy és a Nagy-Mély-völgy, amelyek káprázatos természeti kincseit egy körtúra során ismerhetjük meg. A Kőlyuki betérő felől indulva, először a vadregényes, sziklás Nagy-Mély-völgybe érkezünk, ahol a Kőfejtő-forrást és a Mánfai-kőlyuk-barlangot elhagyva mohás sziklák oldalában kiépített fahídon kelünk át. Ezt követően sem maradnak el az izgalmak, hiszen a patakmeder kövein átugrálva folytatjuk utunk, miközben vízesések, zúgók teszik festőivé a látványt.

Egy meredek ösvény kaptatóján felkapaszkodva lassan a Meleg-mányi-völgybe ereszkedhetünk le, ahol szintén vízesések kísérnek utunkon. A 10 km hosszú, lenyűgöző kirándulásunk végén a mánfai Árpád-kori templomhoz érünk, ahol több száz éves hársfák alatt pihenhetünk meg. Végül egy kilométernyi meseszép kalandozás után visszatérhetünk a Kőlyuki betérőhöz.

Apátkúti-völgy (Visegrádi-hegység)

A Visegrádi-hegység különösen szép színfoltja az Apátkúti-völgy, amelynek útjain lépdelve vízesésekre, tavakra és erdei játszóterekre lelhetünk. Kiemelt látnivalói közé tartozik a Bertényi Miklós Füvészkert, az Ördögmalom-vízesés, a Kaán-forrás, a Pisztrángos Tavak, illetve a Telgárthy-rét, ahonnan a völgyjáró túránkat is indíthatjuk. A völgyben közvetlen a patak mellett sétálhatunk, miközben sziklafalak magasodnak felénk, majd vadregényes, kőtengerekkel, zúgókkal és korhadt farönkökkel szegélyezett szurdokvölgybe érkezünk. A Zen kápolnára bukkanva, majd Pilisszentlászlóra érkezve már lassan megpillanthatjuk a túránk végső pontját jelentő Szentendrei Skanzen kapuját.

Csarna-völgy (Börzsöny)

A Csarna-völgy mélyén járva úgy érezhetjük, mintha egykori mesekönyvünk lapjainak világába csöppentünk volna. A börzsönyi völgyben – hivatalos nevén Fekete-völgyben – körtúránk a Feketevölgy Panziótól indul, majd az egykori kemencei kisvasút mentén, a patak által kimosott sínek között halad egészen a Hollókő szirtjeiig, valamint a terület legmagasabb pontjára, a Magosfára (916 m). A túraútvonalunk egy kis idő múlva egyre meredekebb lesz, míg a táj egyre vadabbá válik, ám miután megküzdöttünk az emelkedőkkel, már Magosfán is találhatjuk magunkat. A körtúra hossza 13-14 km, de ha kevesebb idő áll rendelkezésünkre, akkor a Hamuháznál vagy a Halyagosi kulcsosháznál visszafordulva lerövidíthetjük.

Páris-patak völgye (Cserhát)

A Cserhát szurdokvölgyének folyó által vájt, megkövült ősvilága 350 méter hosszan járható, azonban a 2-3 méter széles, 20-30 méter magas falakkal szegélyezett völgy látványa akár órákra is itt marasztalhat minket. A palóc Grand Canyonként is emlegetett szurdok főágában geológiai tanösvény fut, majd egy idő után azonnal szűkül a tér, és a hasadék oldalfalain az egyre magasabbra szorult buja növényzetre lehetünk figyelmesek. Az üledékes oldalfalon a földtörténeti korok emlékeit fedezhetjük fel, miközben az egykori folyó medrében a fatörzsek visszamaradott lenyomataira, az Európában is igen ritka, úgynevezett fatörzsbarlangokra bukkanhatunk. Túránk egy ámulatba ejtő szűkületben ér véget, ahol a visszahajló sziklafalat hatalmas lelógó páfrányok díszítik.

