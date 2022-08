Sziklaszirten magasodó várrom és vadregényes szurdokvölgy bújik meg a Bakony szívében

Veszprém és Győr között éppen félúton találjuk Cseszneket. Megannyi viszontagságot megélt, a Bakony egyik mészkőszirtjére épült erődítménye, valamint az alatta húzódó vadregényes szurdokvölgy a kirándulók számtalanját vonzza a térségbe.

A 82-es főútról egyik legszebb arcát mutató cseszneki várhoz a faluba érve táblák segítségével juthatunk fel. Hazánk egyik legszebb várromja amellett, hogy kiváló kirándulóhely, panorámájához semmi sem fogható.

A tatárjárás után épült cseszneki erődítmény a nagy várépítési hullám eredménye, hazánk mellett a Bakony leglátványosabb várromja is egyben.

A kővár virágkorát a 18. században, az Esterházyak idején élte, nekik köszönhetően a korábbi gótikus stílusból lakható, barokk stílusú kastéllyá vált.

Az Esterházyak kiköltözése után a várat előbb egy 1810-ben bekövetkezett földrengés tette lakhatatlanná, 1820-ban pedig egy villámcsapás következtében égett le teljes egészében a tetőszerkezete.

Ennyi viszontagságot követően, mivel a várat akkor már nem lakták, a helyi lakosság kőfejtő gyanánt, az alsó várat szinte teljes egészében elhordta.

Napjainkban a várba macskaköves út vezet fel, történetét pedig információs táblák mutatják be. Ha az alsóvárig feljutottatok, ne várjatok sokat a felsővárba való felsétálással sem, ahonnan a Bakony erdőségeit és a vár alatt elterülő falut kedvetekre pásztázhatjátok.

Külön jó hír, hogy négylábú kedvenceteket sem kell otthon hagynotok, ha a cseszneki vár meghódítására indultok. Ezzel szemben a hétfőt mindenképp hagyjátok meg pihenőnapnak, hiszen a vár keddtől vasárnapig látogatható, belépőjegy megvásárlását követően.

A nyitvatartásról és a jegyárakról, aktuális információkról ezen a linken tájékozódhattok.

Lenyűgöző szurdok fekszik a cseszneki vártól karnyújtásnyira

És ha már ezen a vidéken jártok, a 82-es főút melletti parkolóból vessetek még egy pillantást a cseszneki várra, de ne felejtsetek el elkanyarodni a látványos szurdokvölgy, a Kőmosó-szurdok felé.

Ez a viszonylag rövid, ámde annál lenyűgözőbb szurdok a cseszneki vártól mindössze egy kőhajításnyira fekszik.

A sziklákat a völgyben csordogáló patak formálta, de a sziklafalakban több sziklaüregre és barlangra is felfigyelhetünk.

A Zöld Omega jelzés mentén haladva, ha pihenni támad kedvetek, tűzrakó- és pihenőhelyeket is találtok, de a szurdokban végigpásztázhatjátok az ország egyik első via ferrata, vagyis vasalt útját is.

És bár a szurdok csapadékos időben az igazi, ahogy a patak és a kisebb vízesések hangja kíséri utunkat, érdemes ilyenkor nagyobb elővigyázatossággal és felkészülten érkezni, mert a sziklafalak ekkor jóval balesetveszélyesebbek lehetnek.

A cseszneki vár meglátogatása után érdemes felkeresni a Bakony egyedülálló szélmalmait is: