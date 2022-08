Szélmalmok szelídítik a szelet a Bakony egyik legmagasabban fekvő mészkőfennsíkján

Veszprém megyébe barangolunk ezúttal és a Bakony egyik legmagasabban fekvő mészkőfennsíkjára “kapaszkodunk fel”. Zirc és Várpalota közt félúton találjuk Tés községét, ahol akadályt nem ismerve és nem is is találva szinte megállás nélkül mindig fúj a szél.

Magától értetődő tehát, miért is éppen itt leltek otthonra a település ritkaságnak számító szélmalmai, melyek ipartörténeti műemlékként szelídítik a szelet éjt nappallá téve.

A 400 méter magasan elterülő mészkőfennsíkra 1840-ben épült fel a nagyobb Helt-féle, majd 1924-ben a kisebb, Ozi-féle szélmalom.

Míg előbbi még ma is működőképes, utóbbi sajnos már nem, továbbá arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy kezdetben még négy malom vívott folytonos szélmalomharcot ezen a vidéken és vette ki a részét a gabonaőrlésből.

A malmok közös jellemzője, hogy mindkettő holland típusú, vagyis köralaprajzúak, kőből épült törzsük enyhén karcsúsodik, fazsindelyes tetőszerkezetük pedig elforgatható, annak érdekében, hogy a hatvitorlás szárnylapátokat mindig szélirányba lehessen állítani.

A két felújított szélmalom közül a Helt-féle malom épületében akár látogatást is tehetünk, közelebbről is megnézhetjük a valaha naponta 4 mázsát őrlő malomköveket és a grandiózus fogaskerekeket, melyek még az 1950-es években is őrölték a gabonát.

Pihenésképpen kitekinthetünk a malom ablakán, legeltetve szemünket egészen rövid ideig a békés tájon.

A népszerű bakonyi látnivalók megismeréséhez akár idegenvezető segítségét is kérhetjük, de felfedezhetjük magunk is a kihelyezett QR-kódok segítségével. Mindemellett a mezőgazdasági eszközökön túl egy eredeti állapotában megőrzött kovácsműhelyt is megtekinthetünk.

A szélmalmokat a Táncsics utca 20. szám alatt találjátok, az aktuális nyitvatartásról és a jegyárakról ezen a honlapon tudtok tájékozódni.

Elérhetőség: Tési szélmalmok 8109 Tés, Táncsics M. utca 20. Nyitvatartás: Kedd-Vasárnap: 9:00-16:00