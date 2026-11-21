Borsod-Abaúj-Zemplén megye eldugott falvában elképesztő középkori templomra bukkanhattok, amit egy nyugodt, késő őszi kirándulás alkalmával érdemes felfedeznetek.

A Sárospatak közelében található Bodrogolaszi alig több, mint 800 lelket számlál, a település ennek ellenére egy országos jelentőségű műemlékkel büszkélkedhet. Az itt álló Szentháromság-templomról ugyanis már az 1200-as évek elejéről van fennmaradt írásos dokumentum, így bizton állítható, hogy valamikor a XII. században épült.

A Szent Miklós tiszteletére emelt plébániatemplom minden kétséget kizáróan a magyar középkori építészet egyik ékköve: a román stílusú templom félköríves szentélyével és magasba törő tornyával lélegzetelállító látványt nyújt, melyet igazán mesebelivé varázsol a mögötte kanyargó Bodrog.

A templom különlegességét a homlokzat előtt álló, négyszintes, négyzet alaprajzú torony adja: míg a szentély, az oltár és a hajó nélkülözhetetlen része minden kápolnának, a torony némiképp kilóg a sorból. Mindebből arra következtethetünk, hogy a torony felállítása elsősorban a reprezentáció célját szolgálhatta.

Az épület körül egy, szintén a XIII. századból származó kerítőfalra lehettek figyelmesek. A templom kertjét egészen a XVII. századig temetőként használták, ám ezt követően a kerítőfal nagyobb részét elbontották. A fal maradványait végül a későbbi ásatások során találták meg, mai formáját pedig az 1970-es években érhette el.

Az Árpád-kori épületet belülről a gondnok segítségével tekinthetitek meg, akinek elérhetőségét a bejáratnál találjátok. Ha van kedvetek, ejtsétek útba az innen pár lépésre található református templomot is, ami hófehér, késő barokk stílusú épületével ejti ámulatba az erre járókat.

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