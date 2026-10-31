Őszi csodavilág vár a Bükkalja völgyében fekvő bájos faluban

A Bükk déli kapujában megbújó Cserépfalu tökéletes úti cél, ha felfedeznénk a Bükkalja természeti és kulturális kincseit. A hangulatos település környékén különleges kaptárkövek, vulkáni tufába vájt barlanglakások és festői kirándulóhelyek várják a látogatókat.

7 kirándulóhely és látnivaló Cserépfaluban

Cserépfalui Református templom

A Bükkalja festői településének egyik legimpozánsabb épülete a Cserépfalui Református templom, amely már messziről magára vonja a tekintetet 54 méter magas tornyával. A neogótikus stílusú templom 1897–1898-ban épült, a magyar honfoglalás millenniumának tiszteletére, miután a korábbi, középkori eredetű templom már nem tudta befogadni a gyülekezetet. Belsejének legértékesebb látnivalója az 1744-ben készült, gazdagon faragott barokk Mózes-szék, amelyet a régi templomból mentettek át.

Milleniumi-kilátó

Különleges építészeti alkotás és mesés panoráma vár Cserépfalu egyik legizgalmasabb látnivalójánál, a Millenniumi-kilátónál. A Csete György Kossuth-díjas építész tervei alapján 2000-ben épült torony formája a Bükkalja jellegzetes kaptárköveit idézi, apró ablakai pedig a Göncölszekér csillagképét rajzolják ki. A csigalépcsőn felkapaszkodva Cserépfalu háztetői, a Hór-völgy és a Déli-Bükk erdős vonulatai tárulnak elénk.

Ördögtorony-tanösvény

Kulturális nevezetességek, földtani, biológiai és őstörténeti értékek mentén vezet minket végig a több mint 10 km hosszú, 20 állomásos tanösvény. Vagyis ezen útvonalon közelebbről megismerhetjük a Bükkalját felépítő riolittufa keletkezését és különleges felszínformáit, az Ördögtorony kaptárkövet, illetve a fás legelők, hegyi rétek, szurdokerdők élővilágát. Sőt, Közép-Európa egyik legrégibb ősemberleletének lelőhelyét is láthatjuk a Cserépfalu központjától induló, és az ugyanoda visszavezető, piros T jelzésű turistaúton.

Suba-lyuk barlang

A Hór-völgy sziklás oldalában található Közép-Európa egyik legrégibb ősemberleletének lelőhelye, a fokozottan védett, cserépfalui Suba-lyuk. A különleges helyszínt ugyan csak egy meredek és csúszós sziklalépcső leküzdésével lehet megközelíteni, látvány kárpótolni fog, hiszen különleges élményben lesz részünk. Miután bejártuk a régészeti kincsekben gazdag területet, nem szabad kihagyni a Cserépfalu határában található Suba-lyuk Múzeumot sem, hiszen itt bepillantást kaphatunk a Suba-lyuk feltárásának gazdagon dokumentált történetébe és megtekinthetjük az ősemberek eszközeit is.

„Kisamerikai” barlanglakások

A Cserépfalu egy másik felkeresésre váró gyöngyszeme a falu keleti részén, a Berezda-hegy oldalában található. A „Kisamerika” néven ismert barlanglakásokat riolittufából vájták ki hajdanán. Szokatlan neve abból ered, hogy a világgazdasági válság idején, míg sokan Amerikába utaztak, addig a falu szegényebb családjai csak Kisamerikáig jutottak és ezekbe a barlanglakásokba kényszerült költözni. A népi építészet nem akármilyen lakásait itt csak kívülről van lehetőség szemügyre venni.

Kőporos-szurdok

A Bükkalja egyik rejtett természeti kincse, a Cserépfalu határában megbújó Kőporos-szurdok vadregényes tájra kalauzolja a kirándulókat. A Mész-patak által formált, keskeny kanyon két oldalán meredek riolittufa falak magasodnak, amelyek különleges látványt nyújtanak. A szurdok puha, porló kőzete folyamatosan változik a természet erőinek hatására, így minden séta új részleteket tárhat fel.

Cserépfalui pincesorok

Három pincesor húzódik egymás fölött a falu domboldalán, ahol egyedi hangulatú présházak, tufába vájt pincék és faragott kőfalak húzódnak. A Berezdaljai pincesoron olyan különleges pincék találhatók, mint a kőbe faragott alakjairól ismert Gacsó-pince vagy a bibliai jelenetekkel díszített, Bor kápolnájaként emlegetett borpince. A településen a Pásti és a Fidóci pincesoron is a helyi borkultúrát ismerhetjük meg.

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