7 kihagyhatatlan program az ország legszebb helyszínein, ami bearanyozza a novembert

Az ország legszebb helyszíneire invitálunk novemberben is, ahol kihagyhatatlan fesztiválok, gasztronómiai élmények, Márton-napi vigadalmak és őszt ünneplő hangulat vár rátok.

XXIV. Gardália Napok // Tihany (2026. november 6-8.)

Ősszel is varázslatosan szép a Balaton vidéke, ebben az időszakban a nyári nyüzsgés helyett idilli nyugalom fogadja a kikapcsolódásra vágyókat. Efelől megbizonyosodhattok ti magatok is november 6. és 8. között, a Gardália Napokon, amikor a tihanyi Kossuth utcán és környékén teret adnak a szórakozásnak, a hagyományőrzésnek, na meg a bográcsokban rotyogó halászlének. A Tihany évszázados halászmúltjának emléket állító esemény, az elmaradhatatlan gasztronómiai élményeken túl rengeteg színes programmal, kirakodóvásárral, és hamisítatlan őszi hangulattal várja az odalátogatókat.

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Libadalom – Márton-napi kalandozás Etyeken (2026. november 7.)

November 7-én Etyek utcái ismét megtelnek élettel, visszatér ugyanis a nagymúltú Libadalom, mely egy tető alá hozza a Márton-napi hagyományokat, a libás finomságokat, a kóstolásra váró újborokat és a semmihez sem fogható etyeki vendégszeretetet. Idén még több helyszín csatlakozik az eseményhez, az Újhegyen és Öreghegyen is lesz lehetőség helyi pincészetek, éttermek és vendégvárók kínálta finomságokat élvezni. A sárguló falevelek alatt tett közös, őszi etyeki séta, a helyi termelők legfinomabb étkei és italai, egy-egy rövid megálló és közben egy-egy koccintás felejthetetlen élményeket ígér ezen a novemberi hétvégén.

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Őszi fesztivál a Benczúr-kúriában // Benczúrfalva (2026. november 7., 8.)

Hangulatos őszi hétvégére invitál minden művészetkedvelőt a nógrádi dombok között fekvő Benczúrfalva. Érdemes eltávolodni a fővárostól, és Észak-Magyarország felé venni az irányt: a Megyer-patak mellett, festői környezetben fellelhető település híres kúriája november 7-én és 8-án rendhagyó tárlatvezetéssel és festős-színezős gyerekprogramokkal enged bepillantást híres festőnk, Benczúr Gyula életének legfontosabb, több országot érintő állomásaiba. Megtudhatjátok többek között, miért töltött be meghatározó szerepet élete és művészi pályája alakulásában Kassa, München, Budapest és Dolány.

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Márton-napi barangolás Hajóson (2026. november 7., 14.)

Novemberben a Hajósi Pincefaluban is elkezdődik a lelassulás időszaka, hiszen a szőlőmunka nagy része addigra véget ér. A november 7-én és 14-én esedékes Márton-napi barangolás remek apropó arra, hogy megálljatok egy kicsit, és átadjátok magatokat a ráérős kikapcsolódásnak. A vezetett séta során 6 pince 12 kiváló borát kóstolhatjátok meg, miközben bejárjátok a környék zegzugos utcácskáit. Helyi idegenvezetőtök mesél majd a település történetéről, a pincefaluról, és természetesen a hajósi borokról is. A Márton-napi élményprogramot végül a Kellermotel háromfogásos libavacsorája zárja.

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Kirándulóhelyek, melyek a hobbitok földjére invitálnak benneteket:

Gyertyafényes Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2026. november 14.)

A pátyi Pincehegy bájos pincéi november 14-én ismét szélesre tárják ajtajaikat a látogatók előtt. A rövidülő nappalokkal és az egyre hűvösebb estékkel beköszönő novemberben jól jön a meghittség, Páty pincéi ebből az alkalomból pedig gyertyafénnyel, hangulatvilágítással, nem kevés otthonossággal és vendégszeretettel várják a bensőséges hangulatra vágyó vendégeket. A melengető, pattogó tűz mellett újborral telnek meg ezen a napon a poharak, fűszeres forralt bor illata lengi be a Pincehegyet, a házi finomságok felett pedig jóleső beszélgetések mellett lesz lehetőség kikapcsolódni.

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Szent Márton Újborfesztivál és Libator // Szentendre (2026. november 14-15.)

A Márton-nap hagyományosan az őszi munkák lezárásának, az újbor megkóstolásának és a közös ünneplésnek az ideje. November 14-én és 15-én a Szentendrei Skanzenben idén is életre kelnek az ünnephez kapcsolódó szokások és hagyományok. Az immár hagyománynak számító őszi fesztiválon remek borászatok kínálják majd boraikat, a családokat kézműves foglalkozásokkal, Márton-napi családi küldetéssel várják. Lesznek ismét gasztrotúrák és tárlatvezetések, a színpadon koncertek és meseelőadások váltják egymást, a napnyugtával pedig útjára indul a lámpás felvonulás. A Márton-napi ízekről libás fogások, sült gesztenye és más őszi finomságok gondoskodnak.

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XXVI. Tatai Vadlúd Sokadalom (2026. november 28.)

A zord éghajlatú északi tundráról érkező vadludakat köszönti november 28-án a Tatai Vadlúd Sokadalom immár 26 éve, a tatai Öreg-tónál. Nem mindennapi látvány fogadja majd a természetbarátokat, hiszen az ismert madárpihenőhelyen több ezernyi vadlúd és más vízimadár pihen meg ilyenkor. Ha szívesen megnéznétek őket, irány az egyik tóparti sétány, onnan tökéletes kilátás nyílik a madarakra! Az esemény kísérőprogramjai között ismeretterjesztő előadások, természetismereti bemutatók és játékok, fotókiállítás, valamint teleszkópos madármegfigyelés hívogat a vizek városaként emlegetett Tata központjába.

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A legjobb programok novemberben a Balatonnál: