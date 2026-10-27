10+1 hátborzongató program és élmény Budapesten, amivel méltóképpen ünnepelhetitek a halloweent

Hamarosan itt az év leghátborzongatóbb időszaka, a halloween. Budapesten persze idén is szuper élmények és programlehetőségek közül válogathattok, akár gyerekekkel vetnétek bele magatokat a rémisztő kalandokba, akár kettesben ünnepelnétek. (x)

Halloween a Csodák Palotájában (2026. október 23. – november 1.)

Borzongatóan jó kalandok várnak az őszi szünetben a Csopában! A Tök Para Zónában a halloween játékos, tudományos fordulatot vesz: a gyerekek szellemeket kergethetnek, szörnyeket etethetnek, titokzatos dobozokba tapogathatnak, a Szemfőzet és az Őszi lombkísérlet során pedig maguk is felfedezővé válhatnak. A Tökfejben turkálás és a Szörnyfogászat is tartogat meglepetéseket, az Öveges teremben pedig a látványos kísérletekhez extra tökös pillanatok társulnak. Október 23. és november 1. között egy egész családra való izgalom, játék és felfedezés vár a Csopában – pont annyi borzongással, amennyi még jólesik!

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Día De Los Muertos Week // Tereza (2026. október 27. – november 1.)

Egész héten fergeteges programdömpinggel készül a halloweenre a Tereza csapata, hiszen többek között élőzenés fellépésekkel, bűvészműsorral és jelmezversennyel, margarita-készítő workshoppal és családi nappal erősítenek rá a borzongásra. Az eseményeken ráadásul a négylábú vendégeket is szívesen látják, így a kutyusotoknak sem kell otthon maradnia. Egy biztos: a hamisítatlan mexikói hangulat és az élő hagyományőrzés garantált – hogy le ne maradjatok erről a különleges rendezvénysorozatról, foglaljatok minél előbb asztalt a Tereza weboldalán!

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Rettegés a Time Heistben (2026. október 27. – november 1.)

Készüljetek fel egy félelmetesen jó halloweeni kalandra a Time Heist Budapest jóvoltából! Október 27. és november 1. között 15% kedvezménnyel kedveskednek nektek, így igazán jutányos áron merülhettek el az izgalmas szabadulószobák, a rejtélyes feladatok és a felejthetetlen kalandok világában. Sőt, október 31-én hosszabb nyitvatartással várnak titeket, a különleges nap alkalmával ráadásul akár jelmezben is érkezhettek – az biztos, hogy minden résztevő ajándék csokoládéban és egyéb meglepetésekben részesül. Nem is kérdés, hogy halloween napján a Time Heist szobáiban a helyetek, akár barátokkal, akár a családdal érkeznétek!

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Vérfagyasztó Halloween a Madame Tussauds-ban (2026. október 30.)

Boát viselő csontváz a Pilvaxban, jéghideg tekintetű lidércek Ryan Gosling mellett, szarvason lovagló kísértet, Liszt Ferenccel muzsikáló rémfigura – a Madame Tussauds Budapest igazán szellemes dekorációval készül a halloweenre. A látogatók a több mint 60 figura és a hátborzongató díszek mellett még Lugosi Béla, vagyis Drakula koporsójába is beléphetnek. Szintén újdonságként érkezik Nicolas Cage figurája, ami a Drakula-legendához is kapcsolódik, hiszen a Renfield című filmben a színész játszotta a vérszívó grófot. A különleges dekorációval már most találkozhattok, azonban Drakula vérfagyasztó halloweeni báljára október 30-ig várni kell.

1051 Budapest , Dorottya utca 6. | Weboldal

Tök jó Fesztivál // Városliget (2026. október 31. – november 1.)

Halloween hétvégéjén a Budapest Feszt szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes tökfesztivál is vár titeket a Városligetben. A Tök Jó Fesztiválon többek között Curtis és Mohamed Fatima koncertjeit élvezhetitek, a kicsiket pedig ezen kívül vidámpark, tökfaragás, meseelőadások és őszi csodavilág várja. Ha mindez nem lenne elég, halloween alkalmából ráadásul boszorkányok, szellemek és hátborzongató meglepetések veszik be a Műjégpálya területét, de még a jelmezversenyre is benevezhettek – programokból és felejthetetlen családi élményekből tehát biztos nem lesz hiány!

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Halloween a csillagok között // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. október 31.)

Jelmezbe öltözött csillagászok, kozmikus boszorkányságok és misztikus égi csodák várnak október 31-én a Svábhegyi Csillagvizsgáló halloweeni Csillagkapuján! Fedezzétek fel a gyűrűs Szaturnuszt, a titokzatos Neptunuszt és a ködös Androméda-galaxist, miközben üstökösfőző kondér és fekete lángú tökfej varázsol el titeket. Az év utolsó asztrofesztiválján még egy különleges planetáriumi utazásra is benevezhettek, hogy bejárjátok a Naprendszer legizgalmasabb tájait. Készüljetek egy igazán kozmikus halloweenre!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Halloween az ARAZ Étteremben (2026. október 31.)

Halloween alkalmából különleges hangulattal várja vendégeit a belváros szívében található ARAZ Étterem, hiszen október 31-én tematikus koktélokkal és egy édes meglepetéssel teszik emlékezetessé az éttermi élményt. Ezen a napon minden à la carte főétel mellé egy különleges, halloween ihlette ajándék macaron jár, így a kellemes ebédet vagy vacsorát most egy különleges édességgel is megkoronázhatjátok. Legyen szó romantikus vacsoráról vagy baráti találkozóról, az ARAZ-ban idén halloweenkor is érdemes asztalt foglalni!

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal

Tökös dekor őszi ízekkel – workshop és vásár a Lizsében (2026. november 1.)

November 1-jén a Lizsé különleges workshopra invitál, ahol a kreativitás, a szezonális finomságok és az őszi hangulat találkoznak. Az érdeklődők 11 és 15 óra között, egy másfél órás workshop keretében készíthetnek tökös dekorációkat otthonra. Az alkotás mellé persze lélekmelengető kényeztetés is jár, hiszen a workshop résztvevőit a belépő mellé pumpkin spice lattéval vagy forró csokival kínálják. A programhoz dekorvásár is kapcsolódik, így készen is beszerezhettek néhány egyedi darabot. A kézműveskedés mellett kóstoljátok meg a sütőtökös pizzát, a chilis sajtnuggettes hamburgert és a gesztenyepürét is!

1146 Budapest, Állatkerti körút 3. | Weboldal | Facebook

Halloween Run // Kőbányai pincerendszer (2026. november 7.)

November 7-én a kőbányai pincerendszer sötét járatait rémalakok, sejtelmes fények és hátborzongató hangok lepik el! A Halloween Run 2026 különleges futókalandra hívja a borzongás és a mozgás szerelmeseit. A 4,3, 7, 14 és 21 kilométeres távok mellett rövidebb családi futamok és 8 kilométeres Ötpróba túra is várja a résztvevőket, ahol jelmezek, rémisztő meglepetések, jelmezverseny és egyedi befutóérmek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A helyek száma korlátozott, szóval nevezzetek időben, nehogy lemaradjatok Budapest egyik legkülönlegesebb halloweeni sportélményéről!

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Halloweeni hangulat a Szépkilátás Cukrászdában

A halloweenból a főváros egyik legszebb kilátásával rendelkező süteményezője sem maradhat ki: a Svábhegyen található Szamos üzletét ugyanis tetőtől talpig ünnepi dekorba öltöztették, hogy többek között tökökkel, óriási pókokkal és egy különleges fotóponttal várják a vendégeket. A különleges hangulathoz persze az ősz ízeit felvonultató desszertek és testet-lelket átmelengető italok is járnak – ha tehát rémisztően finom falatokkal élnétek át a hónap legborzongatóbb napját, irány a Szépkilátás Cukrászda!

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+1 Ha inkább otthon ünnepelnél: Dia de Muertos kollekció a Lushnál

Csontig kifáradtál? Ha a világ azt mondja, hogy hajts keményen, és soha ne kapcsolj ki a mókuskerékből, akkor lázadj fel a magad módján: szellemülj át az énidőre, és egyszerűen pihenj meg a Lush hátborzongatóan illatos halloweeni kollekciójával! A limitált kiadású termékek olyan Lush-dolgozók együttműködésében készültek, akik maguk is ünneplik a Día de Muertost, vagyis a mexikói halottak napját. A kollekció darabaji akár ajándéknak is tökéletesek: gyűljetek össze, és ünnepeljétek mindazt az örömöt, amit az élet kínál, azokkal, akik igazán fontosak számotokra!

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Kóstoljátok meg a halloween legfinomabb italát: